Т ова ястие е една от емблемите на нашата традиционна кухня, което се приготвя във всеки дом. Въпреки това сме се натъквали на негови ужасно съсипани версии. Ние сме категорични, че това е оригиналът на пържените чушки с доматен сос. Печени, оваляни в брашно и изпържени хубави български чушки (за предпочитане червени) и сос от изварени домати с малко чесън, щедро подправен с магданоз. Имаме само един съвет – когато пържите чушките, нека температурата не е твърде висока, защото изгарят отвън, а отвътре суровеят, отсичат от matekitchen.com.

Дряновски пържени чушки

Необходими продукти:

8 печени чушки

4 домата

4 скилидки чесън

100 г брашно

50 мл олио

1 ч.л. захар

1/2 връзка магданоз

черен пипер на вкус

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Оваляйте печените чушки в брашно и малко сол и ги изпържете в дълбок тиган. Поставете ги в чиния с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. В същата мазнина изсипете настърганите домати, прибавете нарязания на филийки чесън, черния пипер, солта и захарта. Оставете да ври на тих огън около 20 минути. Сервирайте, като поставите по две чушки в чиния и полеете с доматен сос. Поръсете по желание с нарязан магданоз.

Още на matekitchen.com