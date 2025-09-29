Т ова ястие е една от емблемите на нашата традиционна кухня, което се приготвя във всеки дом. Въпреки това сме се натъквали на негови ужасно съсипани версии. Ние сме категорични, че това е оригиналът на пържените чушки с доматен сос. Печени, оваляни в брашно и изпържени хубави български чушки (за предпочитане червени) и сос от изварени домати с малко чесън, щедро подправен с магданоз. Имаме само един съвет – когато пържите чушките, нека температурата не е твърде висока, защото изгарят отвън, а отвътре суровеят, отсичат от matekitchen.com.
Дряновски пържени чушки
Необходими продукти:
- 8 печени чушки
- 4 домата
- 4 скилидки чесън
- 100 г брашно
- 50 мл олио
- 1 ч.л. захар
- 1/2 връзка магданоз
- черен пипер на вкус
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Оваляйте печените чушки в брашно и малко сол и ги изпържете в дълбок тиган. Поставете ги в чиния с кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. В същата мазнина изсипете настърганите домати, прибавете нарязания на филийки чесън, черния пипер, солта и захарта. Оставете да ври на тих огън около 20 минути. Сервирайте, като поставите по две чушки в чиния и полеете с доматен сос. Поръсете по желание с нарязан магданоз.
