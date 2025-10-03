П атладжаните сякаш са най-подходящите продукти, стане ли реч да се правят всякакви разядки. Това личи и от рецептите на matekitchen.com.

С булгур и нахут

Необходими продукти:

1 патладжан

1 буркан нахут

100 г булгур

2 глави лук

1 червена чушка

200 г сирене

50 мл олио

50 г лешници печени

500 мл зеленчуков бульон

200 мл вода

1/2 връзка магданоз

1 ч.л. кимион

1 ч.л. джинджифил на прах

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте мазнината и задушете ситно нарязания лук. След като омекне, добавете нарязаната на кубчета чушка. Посолете и след като лукът придобие лек кафеникав цвят, го отдръпнете от котлона. Сипете 200 мл вода в касерола, налейте олио и подправете със сол, кимион и сух джинджифил. Щом водата заври, сипете булгура и го варете на тих огън, докато поеме цялата течност. След като течността почти се изпари, прибавете нахута, разбъркайте добре, дръпнете от котлона и затворете с капак, докато течността изцяло се усвои. След това прибавете задушените зеленчуци и разбъркайте добре. Докато булгурът попива вкусовете от зеленчуците, в тиган с малко олио запечете патладжана, нарязан на полумесеци. Смесете го с булгура и нахута и оставете встрани. През това време нарежете печените лешници, прибавете ги в купата заедно с магданоза и разбъркайте отново. Прибавете сиренето и поднесете.

Баба гануш

Необходими продукти:

2 патладжана

1 лимон

2 скилидки чесън

2 с.л. сусамов тахан

25 мл зехтин

1/2 ч.л. сумак

1/2 връзка магданоз

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Надупчете патладжаните с нож или вилица, сложете ги в тава и ги изпечете на 200 градуса за 25-30 минути или докато омекнат. След като са готови, ги извадете от фурната, отрежете дръжките, обелете ги и ги смачкайте с вилица в подходящ съд. Към смачканите патладжани добавете зехтин, лимон, тахан, сумак, сол, накълцан чесън и магданоз. Разбъркайте добре и поднесете разядката охладена.

