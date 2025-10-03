П атладжаните сякаш са най-подходящите продукти, стане ли реч да се правят всякакви разядки. Това личи и от рецептите на matekitchen.com.
С булгур и нахут
Необходими продукти:
- 1 патладжан
- 1 буркан нахут
- 100 г булгур
- 2 глави лук
- 1 червена чушка
- 200 г сирене
- 50 мл олио
- 50 г лешници печени
- 500 мл зеленчуков бульон
- 200 мл вода
- 1/2 връзка магданоз
- 1 ч.л. кимион
- 1 ч.л. джинджифил на прах
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Загрейте мазнината и задушете ситно нарязания лук. След като омекне, добавете нарязаната на кубчета чушка. Посолете и след като лукът придобие лек кафеникав цвят, го отдръпнете от котлона. Сипете 200 мл вода в касерола, налейте олио и подправете със сол, кимион и сух джинджифил. Щом водата заври, сипете булгура и го варете на тих огън, докато поеме цялата течност. След като течността почти се изпари, прибавете нахута, разбъркайте добре, дръпнете от котлона и затворете с капак, докато течността изцяло се усвои. След това прибавете задушените зеленчуци и разбъркайте добре. Докато булгурът попива вкусовете от зеленчуците, в тиган с малко олио запечете патладжана, нарязан на полумесеци. Смесете го с булгура и нахута и оставете встрани. През това време нарежете печените лешници, прибавете ги в купата заедно с магданоза и разбъркайте отново. Прибавете сиренето и поднесете.
Баба гануш
Необходими продукти:
- 2 патладжана
- 1 лимон
- 2 скилидки чесън
- 2 с.л. сусамов тахан
- 25 мл зехтин
- 1/2 ч.л. сумак
- 1/2 връзка магданоз
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Надупчете патладжаните с нож или вилица, сложете ги в тава и ги изпечете на 200 градуса за 25-30 минути или докато омекнат. След като са готови, ги извадете от фурната, отрежете дръжките, обелете ги и ги смачкайте с вилица в подходящ съд. Към смачканите патладжани добавете зехтин, лимон, тахан, сумак, сол, накълцан чесън и магданоз. Разбъркайте добре и поднесете разядката охладена.
