Триъгълни банички

Необходими продукти:

1 пакет кори за баница

300 г сирене

2 с.л. кисело мляко

1/2 ч.л. сода бикарбонат

4 яйца

100 г масло

50 г сусам

Начин на приготвяне:

Първо натрошете сиренето в купа. Добавете яйцата, киселото мляко и содата. Разбъркайте плънката и я оставете встрани да шупне. През това време разтопете маслото. Разстелете една кора и я нарежете на ленти, широки около 10-12 см. От широчината на лентите зависи колко големи ще станат баничките. Колкото по-тесни са лентите, толкова по-малки ще бъдат баничките. Намажете една лента с масло, сложете от плънката в единия й край и загънете във формата на триъгълник до края на лентата. Процедирайте по същия начин с останалите кори. Важно е пакетчетата да бъдат навити стегнато. Намажете баничките с разбит жълтък, поръсете ги със сусам и ги подредете в тава, намазана предварително с олио. Можете и да я покриете с хартия за печене, за да си спестите усилията по миенето после. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна, докато се зачервят (около 20 минути).

Шункови кашкавалки

Необходими продукти:

1 пакет бутер тесто

2 яйца

200 г кашкавал

150 г шунка

3 с.л. кисело мляко

10 мл олио

Начин на приготвяне:

В купа сложете настъргания кашкавал и нарязаната на ситно шунка. Разбийте едно яйце с млякото и го прибавете към шунката и кашкавала. Разбъркайте добре. Разстелете бутер тестото и го нарежете на правоъгълни парчета с размер 15х10 см. Във всяко от тях сложете плънка и завийте. Не прекалявайте с количеството плънка, защото има опасност кашкавалките да се отворят по време на печенето.

Когато ги подреждате в тавата, оставете повече място между тях, защото бутер тестото се разлиства и стават двойно по-големи. Направете им леки разрези отгоре. Разбийте другото яйце и ги намажете с него.

Наредете ги в намазнена тава и печете в предварително загрята на 220 градуса фурна, докато се надуят и станат златисти.

