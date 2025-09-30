Р ататуй стана особено популярно ястие след успеха на едноименния анимационен филм. Иначе си е френски гювеч, но без месо. Има и някои БГ подобрения, като прибавянето на кюфтета, а защо да не се помисли също за суджук, кебапчета и т.н. Още интересни идеи по въпроса се намират на receptite.com.

Класически

Необходими продукти:

2 тиквички

2 патладжан

2 чушки (червена и жълта)

1 глава лук

50 мл зехтин

2 скилидки чесън

на вкус – черен пипер, сол

400 г домати от консерва

1 глава лук

2 скилидки чесън

1 печена червена чушка

50 мл зехтин

1 щипка захар

мащерка

босилек

2 дафинови листа

сол

Начин на приготвяне:

Нарежете на ситно едната глава лук и двете скилидки чесън. Запържете в сгорещен зехтин (първите 50 мл) и след като се запържат, добавете печената чушка, нарязана на ситно, доматите от консерва, също ситно нарязани. Добавете щипката захар и след това мащерката, босилека, дафиновите листа и сол. Оставете да покъкри на слаб огън около 15 минути. Нарежете тиквичките, патладжаните, чушките и лука на еднакви шайби. Останалите две скилидки чесън нарежете на тънки ивици (почти прозиращи). Подгответе една тава с диаметър около 25-30 см и я намажете с 25 мл зехтин. В тавата изсипете доматения сос и го разстелете равномерно. Започнете да редите изправени едно след друго равните резенчета тиквички, патладжан, лук и чушки. Обикновено се получават два кръга в зависимост от големината на зеленчуците и тавата. След като подредите зеленчуците, добавете резенчетата чесън, като ги напъхате между шайбите. Посолете със сол и черен пипер и залейте с останалите 25 мл зехтин отгоре. Отрежете парче хартия за печене, колкото да покрие тавата, и го навлажнете с ръце. Печете на 180 градуса ястието, покрито с хартия, около 15-20 минути. След това махнете хартията и печете още 20 минути на 180 градуса. Не е нужно фурната да е предварително загрята.

С кюфтета

Необходими продукти:

400 г кайма

2-3 патладжана

2-3 домата

2-3 картофа

зехтин

черен пипер, риган, сол

Начин на приготвяне:

Каймата се омесва като за кюфтета и се оставя настрани, след което се оформя на плоски кюфтенца с големината на шайбите патладжан. Патладжаните, доматите и картофите се нарязват на шайбички. В тавичка се редят резенчета патладжан, кюфтенце, картоф, домат и така в този ред, докато свършат, като се старайте да правите кръгове. Накрая поливате със струйка зехтин, посолявате, наръсвате подправките и слагате да се пече за около 50 минути на 200 градуса.

Става изключително ефектно и вкусно. При желание може да включите още зеленчуци – лук, морков, тиквичка и т.н.

В омлет

Необходими продукти:

2 глави лук

3 по-големи тиквички

1-2 патладжана

800 г домати от консерва

2 мариновани чушки (може от буркан)

4-5 с.л. зехтин

2-3 скилидки чесън

сол, черен пипер, 2-3 дафинови листа

8 яйца

30 г сирене ементал, нарязано на тънки лентички

Начин на приготвяне:

В тиган се сгорещява зехтинът, след което се добавят нарязаният на ситно лук, запържва се добре, посолява се на вкус, добавя се черен пипер, прибавят се доматите, патладжанът, нарязан на дребни кубчета, тиквичките, нарязаните на лентички чушки, нарязаните скилидки чесън и дафиновите листа. Всичко се разбърква и се запържва добре в зехтина. След запържването дафиновите листа се премахват. След това в отделен тиган се загрява другата част от зехтина. Разбиват се 2 яйца, изсипват се в тигана. Оставя се яйцето да се запържи. Добавят се лентичките ементал. След 2-3 минути върху половината от омлета се слага от плънката, затваря се с другата половина. Поднася се топъл.

Като на кино

Необходими продукти:

За основата:

1/2 червена чушка

1/2 жълта чушка

1/2 оранжева чушка

2 с.л. зехтин

1 ч.л. счукан чесън

1/2 ч.ч. ситно нарязан лук

3 домата

1 стрък мащерка

1 стрък магданоз

1/2 дафинов лист

сол

За зеленчуците:

2 тиквички (120-150 г всяка)

1 патладжан (120-150 г)

4 домата

1/2 ч.л. счукан чесън

2 ч.л. зехтин

щипка мащерка

сол

черен пипер

За винегрета:

1 с.л. зехтин

1 ч.л. балсамиков оцет

мащерка

сол

черен пипер

Начин на приготвяне:

За основата: Зеленчуците се почистват от семената, а доматите се обелват, нарязват се на ситно и им се запазва сокът. Половинките чушки се слагат в предварително загрята до 230 градуса фурна с разреза надолу и се запичат за 15 минути, докато кожичката им почне да омеква. Изваждат се от фурната и когато са достатъчно изстинали, се обелват внимателно и се нарязват на ситно. Смесват се зехтинът, чесънът и лукът в малка тенджерка на умерен огън за около 8 минути, докато омекнат, преди да започнат да покафеняват. Добавят се доматите заедно със сока им, мащерката, магданозът и дафиновият лист. Задушават се на слаб огън, докато остане съвсем малко течност – около 10 минути, отново без да се оставят зеленчуците да покафеняват. Добавят се чушките и се задушават, докато омекнат. Подправя се със сол на вкус и стръковете подправки и дафиновият лист се изхвърлят. Запазва се 1 с.л. от сместа, а останалата се разпределя равномерно на тънък слой по дъното на тавичка.

Нареждат се в тавата, като се започва от центъра и се оформя спирала. Редуват се застъпващи се кръгчета зеленчуци, като всяко кръгче се слага така, че да покрива 3/4 от това под него. По този начин се запълва цялата тава. Смесват се чесънът, зехтинът и мащерката в купа, подправят се със сол и черен пипер на вкус. С тази смес се напръскват зеленчуците. Тавичката се покрива с фолио, като краищата се подгъват, за да се запечатат добре, и се пече в предварително загрята до 135 градуса фурна за около 2 часа или докато зеленчуците омекнат. Фолиото се маха и се пекат още 30 минути. Ако започнат да се запичат, се покриват отново. Ако в тавата има твърде много течност, се слага на котлон на умерен огън, докато течността намалее.

За соса в купа се смесват запазената 1 с.л. от основата, всичките продукти за соса и се подправя със сол и черен пипер на вкус.

Преди сервиране зеленчуците се слагат за малко под грил да се запекат. Реже се внимателно и се слага в чиния с помощта на шпатула, като шпатулата се завърта, за да се получи ветрилообразна форма на зеленчуците. В кръг около зеленчуците се залива със сос и ястието се сервира топло.

Това е рецептата на Томас Келър, използвана във филма на „Дисни“ „Рататуй“.