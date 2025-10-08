В кухнята на Иван Звездев винаги е интересно, особено когато готви по нашенски. Той майсторски добавя и нови елементи в традиционни рецепти, което се забелязва и на zvezdev.com.

Мусака с картофено пюре по Ивайловградски

Необходими продукти:

1 кг картофи

500 г свинска кайма

1 глава лук

1 ч.л. сушен риган

1 ч.л. сушен магданоз

смлян черен пипер на вкус

1 ч.л. сол

1 ч.л. червен пипер

400 r стерилизирани домати - пасирани

1 ч.л. сушен босилек

150 г кашкавал

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват и нарязват на кубчета. За да се сварят по-бързо, се слагат в тенджера под налягане с 1 литър кипяща вода. Посоляват се с 1 ч.л. сол. Тенджерата се затваря и оставя да се повиши налягането. Тогава котлонът се намалява на най-ниската степен и картофите се варят 3 минути. Лукът се нарязва на ситно. В купа се слага кайма и се подправя с риган, магданоз, червен пипер, сол и смлян черен пипер. Слага се лук и всичко се омесва добре. Каймата се разпределя в правоъгълна тава с размер 30х25 см. Покрива се с накълцани и обелени домати. Сварените картофи се пасират с преса за пюре и посоляват с 1/2 ч.л. сол. Полученото картофено пюре се нанася върху каймата с домати. Мусаката се пече на 180 градуса в предварително затоплена фурна за 30 минути. Изважда се и се поръсва с едро настърган кашкавал и с босилек. Тавата се връща във фурната. Запича се за 15 минути, докато се зачерви и е готова за поднасяне.

Съвет: В оригиналната рецепта в каймата се сипва 80 мл бяло вино и 80 мл газирана вода и тогава се омесва. Вместо с консервирани домати мусаката се покрива с нарязани на колелца 2-3 пресни домата.

Бърз боб с наденица

Необходими продукти:

2 консерви сварен боб (800 г)

3 сурови наденици

1 глава кромид лук

1 морков

1 голям домат (200 г)

1 с.л. брашно

4 с.л. олио

4-5 стръка пресен джоджен или 1 ч.л. сушен

4-5 стръка магданоз или 1 ч.л. сушен

3-4 стръка риган или 1 ч.л. сушен

1 стръкче пресен естрагон или 1/2 ч.л. сушен

2 ч.л. червен пипер

1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Слагаме консерви сварен боб в тенджера под налягане. Добавяме нарязани лук, морков и домат. Правим кашичка от червен пипер, брашно и олио, прехвърляме към боба. Наливаме 500 мл вода, добавяме леко разрязани сурови наденици и поръсваме с подправките. Затваряме тенджерата и след като налягането се повиши, варим 8 минути. Изчакваме налягането да спадне от само себе си, без да оттегляме от котлона, и поднасяме.

Загорски гювеч

Необходими продукти:

1 – 1,5 кг свинско месо (плешка, врат, гърди)

1 ч.ч. ориз (120 г)

3 пресни зелени чушки

2 пресни червени чушки

2 патладжана

4 картофа

2 глави кромид лук

4 домата

1 стрък пресен чесън

1 скилидка чесън

1 клонка целина

20 стръка магданоз

3-4 с.л. олио за пържене

25-30 г краве масло

1 ч.л. чубрица

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Нарязваме свинско месо на по-едри парчета, осоляваме и подправяме с чубрица и червен пипер, като втриваме много добре. По възможност го оставяме да престои за 1 нощ. Запържваме месото в олио и малко масло, докато се зачерви добре от всички страни, след което го прехвърляме в глинен съд. Отгоре слагаме едро нарязани картофи и цяла скилидка чесън. Добавяме нарязан на филийки патладжан предварително осолен и измит от горчивината. Всичко се разбърква. Нарязваме на едро кромид лук, посоляваме, поръсваме с 1 щипка захар и го запържваме за около 1 минута в същата мазнина, в която сме пържили месото.

Добавяме нарязани на ивици чушки и отново поръсваме със сол и захар. Пържим за кратко и прехвърляме към останалите продукти. Наливаме 1 ч.ч. гореща вода, по желание слагаме люта чушка и затваряме с капак. Печем на 160-170 градуса в продължение на 60 минути. Тогава слагаме ориз и нарязани на колелца домати. Посоляваме, поливаме със струйка олио, наливаме 3 ч.ч. гореща вода. Отгоре поръсваме с наситнен пресен магданоз и връщаме ястието отново във фурната. Печем под капак още 40 минути на същата температура.

Кавърма с яйца по македонски

Необходими продукти:

100 г саздърма

2 яйца

1 глава кромид лук

1 червена чушка

1 зелена чушка

сладък червен пипер

сол на вкус

1 щипка черен пипер

зехтин за пържене

Начин на приготвяне:

Нарязваме лука и чушките на ивици и ги запържваме за кратко в сгорещен зехтин. След като зеленчуците леко омекнат, добавяме нарязаната на кубчета саздърма. Запържваме за кратко. В купичка разбиваме яйцата, поръсваме със сол и черен пипер. Прехвърляме върху останалите продукти, запичаме омлета и от двете страни. Поднасяме, докато ястието е още горещо.