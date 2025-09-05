Х итовата певица от миналото Сани отпразнува 49-ия си рожден ден не с шумни партита и блясък, а в кръга на най-близките си хора.

„Другата година имам юбилей, може да направя нещо по-грандиозно“, каза за „Телеграф“ изпълнителката на хита „Ах, банана“. Два дни, два различни празника имала за рождения си ден. Първо тя поканила гости, а на следващия ден получава изненада. Разбира се, така имала две торти, свещички и едно-единствено желание, което, вярва тя, трябва да остане тайна. „Суеверна съм, така че няма да кажа какво е“ – казва Сани и добавя, че желанията се променят с годините, „но вече знам по-ясно какво искам“.

Миг

Не крие възрастта си, не мисли, че има защо. Дава си сметка, че животът е миг и, като се обърне, всичко преминава пред очите й. С годините тя е станала по-мъдра, стеснила е приятелския си кръг и е осъзнала кои хора могат да ѝ бъдат истински приятели и кои са фалшиви. „Едно 20-годишно момиче не може да усети това“, добавя тя с усмивка. Разбира се, на 20 и желанията, и мечтите, и стремежите са други.

Суеверие

Сред многото подаръци на този празник един се откроява – колие с послание от дъщеря ѝ. „Наречено е от нея да ми носи късмет. А посланието е: „Никога да не го свалям“. За Сани този жест е безценен. „Символиката е важна, не стойността. Най-скъпите подаръци са винаги от най-близките“, казва певицата, която вече не се разделя с колието си.

Гени

Годините се изнизват като миг, а тя не обича да прави равносметка точно на рождения си ден. „Давам си сметка за нещата всеки ден, всяко едно решение е доста премислено, обмислено, понякога с години. Просто не бързам, премислям всяко нещо по няколко пъти, оставям го да престои, докато взема решение. Не се хвърлям стремглаво, давам си време“, обяснява Сани. Точно така е направена и последната песен. „Това е един страхотен ремикс на „И на оня свят“. Песен, която ми е подарена от Емил Георгиев. Който за съжаление си отиде без време твърде млад. Друго обмислях - как и кога да направя парчето, и накрая то е факт. На финала завършва с едно послание към него „ Любовта е вечна“. Клипът е заснет в Севиля и е завършен в Анталия. „Незнайно как загубихме част от кадрите, които снимахме в Севиля, и така го завършихме в Анталия, но финалният резултат е страхотен“, завършва тя и добавя, че има още много песни, които иска да направи, но засега ги е оставила да изчакват реда си.

Хитове

Името ѝ завинаги ще бъде свързано с „Ах, банана“ – песен, превърнала се в нарицателно за едно цяло поколение. Хитовете ѝ „Ти си моят Бог“ и други продължават да се пеят и днес. И въпреки че успява да постигне голяма слава, преди години Сани напуска сцената.

„Отвратих се от псевдопродуценти, от некоректността, от натиска сама да си търся спонсори, за да оцелея на пазара. Сякаш трябваше да се продаваш, за да имаш шанс. Не исках това“, обяснява изпълнителката. Така се разделя със славата. „В началото през първия месец беше супер, не трябваше да се съобразявам къде излизам, с кого се виждам, как съм облечена и какво говоря“, казва тя. Преходът от славата към новия ѝ живот обаче не е бил лесен. Сани работи 16 години като маркетинг специалист на летище София – съвсем различен свят. „В началото беше тежко – от прожекторите в един офис. Но колегите ми помогнаха много. До днес сме близки, събираме се, празнуваме заедно“.

Щастие

Музиката е в кръвта й и никога не се разделя напълно с нея. „До днес е моето най-голямо хоби”, споделя Сани. На сцената се е качвала епизодично през последните 17 години, но днес предпочита да слуша и да следи младите изпълнители. „Има много таланти, нека те да пеят. Аз вече не чувствам нужда да се доказвам. Сред тях има и добри гласове. Освен това има и много колеги, които от години се доказват на музикалната сцена. Радвам се на всички“, добавя Сани.

Плаж

Днес Сани е далеч от сцената, но животът ѝ е богат на други радости. Тя обича да пътува – почива и в България, и в чужбина. И след музиката пътешествията са най-голямото й удоволствие. Лятото ѝ е било изпълнено с пътувания – родното Черноморие, Анталия, Гърция, са само част от дестинациите. „За първи път си дадох интензивна почивка. Имах нужда. Аз все пак работя от 16-годишна“, казва тя . Мечтано място няма, защото обича всяка нова дестинация. „Като че ли много ми хареса Севиля. Всичко е толкова чисто, зелено и подредено“, споделя тя.

Готви рецепти по зоната

Като една истинска Дева Сами признава, че е много суетна. Държи на външния си вид и на това всичко да е по конец. „Все пак не прекалявам, не вися по цял ден по салоните, да се чудя каква процедура да си направя. Слагам малко ботокс и залагам на гена си“, обяснява тя.

Храни се здравословно, спортува у дома, където има пътека. „Старая се да се храня здравословно, готвя рецепти по зоната и дори когато не съм в къщи пак се опитвам да се храня така“.

Дъщеря й става лекар

Най-голямата ѝ гордост е дъщеря ѝ – музикална като нея, но с мечта да стане лекар. „Аз трябваше да бъда доктор, но избрах друг път. Сега понякога си задавам въпроса – защо не станах? Може би тя ще сбъдне тази моя мечта“, обяснява Сани. Според нея и за музикант, и за лекар трябва да носиш това в сърцето още от рождението.

Мариана Маринова