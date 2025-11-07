Т ой охранява президента Георги Първанов по време на посещението му в Кербала през 2004 г., непосредствено след атентата в база „Индия“, когато бяха убити петима български рейнджъри, а 27 бяха ранени. Той има специални задачи в Ирак докато е част от 68-а бригада Специални сили. След края на мисията по безпрецедентен начин го канят на работа в СОБТ, където продължава работата си като барета. Той е от рода на Стефан Караджа. Той е Алекси Димитров и за първи път разкрива факти от историята, които до този момент никой не е казвал.

“След като взехме президента от американската база, която беше извън града, тръгнахме към нашата база. По пътя имаше поставени от сухопътни войски хора, които да охраняват самия път, по който ще минаваме. И да го охраняват от евентуална засада и да не бъде поставено импровизирано взривно устройство по пътя. Наближихме базата и в момента, който малко преди да влезем в базата, откриха огън по нас от съседните сгради”, така започва разказа си Алекси.

Автомобилът, в който се вози Първанов е предоставен от Джон Бери. “В първият автомобил бяха Иван Михайлов, който караше. Отзад беше президента Георги Парванов. Двамата му охранители от НСО, бяха с по един пистолет, нямаха дълго оръжие. Те момчета, като пристигнаха на място, казаха: “Ние сме придружители. Вие знаете каква е средата тук, каква е обстановката. Вие ще прецените какво трябва да направите. Ние сме до президента“. И другия човек, който беше в джипа, беше ген. Димитър Владимиров, тогавашният шеф на НСО, който след случката имаше изказване за поляците“, спомня си командосът.

На въпроса – каква е истината и уцелен ли е джипа на президента, той отговаря: „Истината е, че в джипа на Георги Първанов имаше две попадения. Едното беше точно, където свършва задната врата. Другото беше под задния прозорец. Там към багажника всъщност. Там бяха попаденията. Преди това нямаше попадение по този джип”, категоричен е Алекси.

Вижте цели му разказ за войната в Ирак от първо лице, за ужаса в Кербала, за това какво е да стреляш по терористи, за да не те убият и как е бил поканен в СОБТ, в новия епизод на Телеграфно подкастът.

Виктория Пенкова