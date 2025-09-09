В края на лятото и през есента сякаш стават най-вкусните гозби, поне изобилието е най-голямо по традиция от едно време. А Йоланта Делибозова-Йоли предлага коя от коя по-вкусни идеи от нашенската и европейската кухня за истинско пиршество, което се вижда и на yoli-bg.com.

Чушкина манджа

Необходими продукти за 2 порции:

8-10 печени червени чушки

500 мл прясно мляко

1 с.л. масло

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Почистете чушките от люспите и семките. Накъсайте ги на лентички и ги сложете в тенджера. Залейте ги с млякото и прибавете маслото. Гответе чушките без капак, докато млякото изври почти напълно, карамелизира се и се превърне в гъст сос. Посолете и сервирайте с парче сирене. Да ви е сладко!

Пиле по нормандски

Необходими продукти за 4 порции:

2 червени ябълки

20 г масло

500 г бяло пилешко месо, нарязано на малки парчета

сол и черен пипер

1 с.л. брашно

2-3 с.л. олио

100 г нарязан на ситно суров осолен бекон

2 лука шалот или 1 малка глава ситно нарязан кромид лук

2 скилидки ситно нарязан чесън

1 стебло ситно нарязано селъри

30 мл ябълкова ракия

200 мл ябълков сайдер

200 мл пилешки бульон

3-4 стръкчета мащерка или 1 ч.л. сушена

4-5 листа прясна салвия или сушена

200 мл течна пълномаслена сметана

1-2 ч.л. нишесте, размито в малко студена вода

магданоз за поръсване

Начин на приготвяне:

Нарежете ябълките на резени и ги запържете в маслото до карамелизиране. Извадете ги в чиния. Посолете месото, поръсете го с черен пипер и оваляйте в брашното. Към маслото от ябълките прибавете олиото. Изпържете пилешкото до зачервяване от двете страни и го извадете в чиния. Сложете бекона в останалата от пържене мазнина и го запечете, докато стане приятно хрупкав. Извадете го с решетъчна лъжица при месото.

Сипете лука, чесъна и селърито в мазнината. Задушете ги за кратко и налейте ракията. Ако нямате ябълкова, може да ползвате друга плодова ракия. След като се изпари остротата на алкохола, налейте сайдера и бульона. Прибавете подправките и гответе на слаб огън под капак, докато зеленчуците омекнат напълно. Отхлупете съда и налейте сметаната. Прибавете нишестето и разбъркайте. Редуцирайте соса до желана от вас гъстота. Върнете месото и бекона в соса и задушете за още 3-4 минути. Най-накрая посолете и поръсете с черен пипер. Гарнирайте с карамелизираните ябълки и поръсете с магданоз. Да ви е сладко!

Съвет: Ако нямате сайдер, може да го заместите със 180 мл ябълков сок, смесен с 30 мл вода и 2-3 с.л. винен оцет.

Гъби в ароматен зехтин

Необходими продукти:

1 кг пресни гъби (диви или култивирани)

1 глава ситно нарязан лук

2-3 ситно нарязани скилидки чесън

клонче розмарин

3-4 клончета мащерка

1 ч.л. едро счукан черен пипер

1 дафинов лист

по желание – люта чушка, кориандър, хвойна и бахар

2 с.л. олио

1 л вода

бял винен или ябълков оцет на вкус

50-70 г захар

зехтин

скилидки чесън

Начин на приготвяне:

Почистете гъбите. Едрите нарежете на парчета, а дребните оставете цели. Сварете ги за 10 минути в много силно подсолена вода и отцедете. Важно е гъбите добре да се осолят, не пестете солта. На умерен огън в олиото задушете лука, чесъна, розмарина, мащерката и останалите подправки, които сте избрали по ваш вкус. От топлината подправките ще отпуснат максимално ароматите си. Пресните розмарин и мащерка може да замените със сухи. Налейте водата и около 200 мл оцет. Прибавете захарта и след като тя се разтвори, опитайте. Маринатата трябва да е приятно кисела, но всичко зависи от вашия вкус. Увеличете количеството на оцета, ако обичате по-кисело. След като маринатата кипне, сипете гъбите и варете 2-3 минути. Обезателно опитате на вкус една гъбка, за да прецените дали е нужно да добавите още сол, оцет или захар. Балансирайте вкуса според предпочитанията си.

Извадете гъбите с решетъчна лъжица върху кухненска памучна кърпа и добре ги подсушете. Сипете ги в голям буркан или разпределете в няколко малки бурканчета. Във всяко сложете по една обелена скилидка чесън. Може да добавите и още малко розмарин или мащерка. Залейте бурканите до горе със зехтин. Прокарайте дръжката на лъжица по вътрешните стени на бурканите, за да излезе въздухът. Ако е нужно, налейте още зехтин. Гъбите трябва да са напълно покрити с мазнината. Затворете с капачки и приберете на хладно. Оставете гъбите за около една седмица добре да се овкусят, преди да ги консумирате. Трайността им е голяма. За един-два месеца ще имате чудесно предястие, но съм убедена, че ще ги излапате за броени дни. Ако искате да направите по-голямо количество и да го консервирате, затворете добре бурканите с капачки и стерилизирайте за 20 минути. Да ви е сладко!

Пълнени печени пиперки с поръска

Необходими продукти за 4 порции:

8 големи печени червени чушки

1 яйце

2 с.л. нарязан магданоз

100 г кашкавал

100 г синьо сирене

100 г бяло сирене

100 г пушено сирене

2 филии бял хляб

2 с.л. нарязан магданоз

1-2 с.л. зехтин

Начин на приготвяне:

Настържете всички видове сирене и ги смесете с яйцето и магданоза. Напълнете чушките със сместа и ги подредете в тавичка, покрита с хартия за печене. В блендер натрошете хляба и прибавете останалия магданоз и зехтина. Смелете всичко на трохи и ги посипете върху чушките. Изпечете чушките в загрята на 180 градуса фурна за 20 минути. Сервирайте с прясна салата. Да ви е сладко!