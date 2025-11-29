Н авлизате в лична година 5-ца, която ще донесе много промени, независимо дали сте ги намислили, предвидили или не. От гърба ви ще се махне поне един товар, ще промените начина си на работа и живот, някой ще се премести на ново място, а друг ще уреди пътувания, учене или работа в страната и чужбина. Сега е моментът да се качите във влака на промяната, да поемете предизвикателствата и да се включите в нова житейска въртележка. Ролите и отношенията с родители и деца се променят, от обгрижващи се превръщаме в обгрижвани и обратното. Още днес ще почувствате полъха на промяната и пред вас ще се отворят нови хоризонти. Вечерта Меркурий тръгва в директна посока, време е нещата да се казват директно и всеки да си следва приоритетите. В средата на април е добре да направите важна крачка. Около новолунието на 17 април пет планети и Слънцето ще ви гледат в стимулиращ аспект от знака на Овена. Време е да се действа с активност и амбиция. Набележете приоритетите.

За родените днес животът ще предложи много трудности, изпитания и рискови положения, които ще каляват волята и амбицията им за надмощие над хората и факторите, които ги затрудняват. Те идват в некомфортна среда, но с времето ще избягат от нея и може да продължат да се развиват на друго място. Но каквото и да се случва, над тях винаги ще бди едно видимо или невидимо покровителство. Никога да не губят от живота си родените около 5-20 юли, които са големите им покровители, спонсори и вдъхновители в живота. С тях ще са непробиваеми и застраховани в житейските кризи. Меркурий тръгва в директна посока днес в 17 ч. и 40 мин. по Гринуич и родените след този час ще бъдат много по-активни в живота. Родените преди това на статичен Меркурий често ще остават да чакат някой друг да им свърши работата. Родените на изгрева идват с огромен потенциал, но попадат в тежки условия на средата. Родените на обед ще намерят късмета си далече от дома. Родените късно вечерта идват в конфликтни семейни отношения.

Овен 21 март – 20 април

До обед се очертават странични намеси. Не си правете планове и не се впускайте в инициативите на хора, които и друг път са ви подвеждали. Но от обед стъпвате на свой терен и може да разчитате повече на съдействието на близки и приятели. Меркурий тръгва директно, енергията ви се усилва и в следващите дни правите успешен ход в живота и дейността си. Най-важното за 29-и отложете за следобед. На 30-и Луната навлиза в Овен и отваря пред вас нови пътища и посоки. На 1-ви уредете важни законови положения. На 2-ри идват неочаквани подаръци от съдбата, сключете нови договори. 3-ти завърта колелото, ще ви се предложат нови възможности, не се отказвайте. На 4-ти работете и действайте в екип. На 5-и никой не отстъпва.

Телец 21 април – 20 май

До обед не се знае кой командва и как ще се развие ситуацията. Не взимайте решения и не правете прибързан избор. С напредването на деня се отварят подходящите врати. Меркурий тръгва в директна посока и отпушва новите инициативи. До вечерта ще намерете кой да ви свърши работата и да ви подкрепи в играта въпреки личните си предпочитания и страсти. На 29-и притискате хората без самочувствие и до вечерта ще получите своето. Меркурий тръгва в директна посока. От 30-и се стартират новите базови проекти. На 1-ви важното уредете до обед, след това правете жестове. 2-ри идва с подарък, но до вечерта отношенията бързо се променят. На 3-ти започнете свой проект, а на 4-5-и го включете в общото за желаната субсидия.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес Луна, Сатурн и Нептун от Риби са в конфликт спрямо родените след 10 юни. Лесно може да влезете в примката на конкуренцията. Не взимайте важни решения. Късно следобед вашата управляваща планета Меркурий тръгва в директна посока. Забраните падат, още утре ще може да направите своя отдавна обмислен ход. Тази вечер отношенията ви се стабилизират. 29-и е рисков за родените в третата декада, нищо важно да не се предприема. 30-и дава старт на новите проекти. Меркурий вече върви директно и на 1-ви излезте с новите делови предложения. 2-ри изисква работа за другите, но вечерта вече е време да помислите за себе си. Преговорите на 3-4-ти водят до колективни договори и действия. На 5-и действайте силово.

Рак 22 юни – 21 юли

Днес е последният срок за приключване със старите ангажименти. Вечерта Меркурий от Скорпион тръгва в директна посока и заедно с планетите в Риби ще стимулира старта на новите ви инициативи в следващите дни. Още тази вечер може да сондирате мнение с партньорите и да излезете със съвместни решения. Край с изчаквателната политика. На 29-и привличате партньори за бъдещ съюз. Меркурий тръгва директно. На 30-и заемете желаната позиция. 1-2-ри са дни за връщане на дългове, правете това, за което ще ви помолят. Вечерта на 2-ри съдбата завърта колелото и в следващите дни промените следват една след друга. Напаснете се, не изоставайте, но на 4-5-и не прекалявайте в нищо и не изневерявайте.

Лъв 22 юли – 22 август

Сутринта програмата ви е разбъркана, очертават се намеси и обрати в планираното. Но следобед вече овладявате ситуацията и стъпвате на стабилна позиция. Тези, които са ви пречили и спъвали, ще имат нужда от вас и ще се наложи да смирят претенциите. Планирайте за следващите два дни активни действия и сключване на нови договори. Късметът е с вас. 29-и има своята тъмна и светла половина, важното стартирайте следобед. 30-и и 1-ви ви изкачват на върха на личните и професионални постижения, бъдете максимално активни. На 2-ри до обед помагайте на другите, но след това си гонете интереса. 3-ти ви вкарва в рискова игра. На 4-ти събирате екипа и отвръщате с удар. 5-и носи агресия, но до вечерта ще се разберете.

Дева 23 август – 22 септември

Ден на конфликти и удари под кръста, особено за родените в третата декада. Не започвайте нова дейност, не планирайте старт на важни за бъдещето ви инициативи и преговори. Отношенията с родители и деца зациклят, може да се провали пътуване или, отивайки за едно, да трябва да правите и да се занимавате с друго. Напрежението нараства. До обед на 29-и всичко предприето ще носи конфликти и загуби. Важното планирайте за края на работното време. 30-и ви води към нови хоризонти, а на 1-ви до обед стартирайте нова инициатива. До 2-ри на обед помогнете с каквото можете на близък и приятел в нужда. Вечерта променя съдби. На 3-ти чакайте печалби, пари и подаръци. На 4-5-и губите, ако не сте в екипа.

Везни 23 септември – 22 октомври

Ден на комплексарите, които ще побързат да стартират важно начинание в неподходящия момент и с неподходящите хора само и само да участват в играта. Сега е време за приключване и излизане от манипулативните игри. Взимате болезнени решения, които може да ви поставят в тежка позиция в следващите два дни. Не избързвайте, оставете нещата да се избистрят. На 29-и лесно се упражнява натиск върху изпадналите в зависимост. На 30-и и 1-ви ще бъдете в подгряващата чуждите изпълнения група, спазвайте закона. На 2-ри някой ви се издължава за верността и добрата работа. На 3-ти предстоят рокади, участвайте в играта. На 4-5-и се включете в подходящия екип, интересите ви ще бъдат защитени, а и парите изплатени.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Денят пробужда стаени и прикривани сили и възможности. До обед още плувате във водите на конкуренцията, но следобед вече сте в свои води, намирате изход от ситуацията и строите планове за бъдещето. Родените в третата декада изживяват личен катарзис. От утре вече ще поемете по нов път, който може и да не сте планирали, но ще ви отведе на точното място. На 29-и стъпка по стъпка изживявате комплекси и неудобства и до вечерта постигате целта си. На 30-31-ви увеличете натиска и ще вземете желаното от живота. На 1-ви до обед работете за себе си, а след това за близки и приятели. 2-3-ти ви вкарват в чужда програма, срещате опозиция. На 4-ти стегнете редиците, действайте в екип и ще постигнете победа. 5-и е ден на конфликти.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Днес родените в третата декада срещат основните си съперници и опоненти. До обед се действа тайно и подмолно. С напредването на деня намеренията се усещат и подразбират, но в действията може и да сте закъснели. Откривате тайни и явни източници на сила. За някои ще се наложи да водите битки. Подредете терена, на който ще действате, приключете с ремонтите. На 29-и слагате край на изчакването и вечното търпение. Меркурий тръгва в директна посока. На 30-и и 1-ви стартирайте важните си проекти, направете крачка към нова работа и нов начин на живот. На 2-ри до обед подайте ръка, а следобед се оттеглете от вредните влияния. 3-ти ни активизира, а 4-ти ни събира заедно в името на обща цел. 5-и е ден на тежки житейски битки.

Козирог 22 декември – 20 януари

До обед сме под влияние на негативни енергии и проблемни връзки. Може да получите неприятни съобщения и някой да ви провокира. Не взимайте важни решения, контролирайте емоциите и си дайте време за проучване на ситуацията. До вечерта се очертават сблъсъци на интереси. Хората без самочувствие този път ще атакуват тези, които дълго са ги потискали. На 29-и до обед не взимайте важни решения и не се намесвайте в живота и избора на другите. В следващите два дни ще платите цената. На 30-и и 1-ви Луна и Юпитер са в конфликтни аспекти към Козирога, влизате в юридически затруднения и проблемни връзки. На 2-3-ти идва подкрепа, получавате подаръци от съдбата. На 4-ти действайте в екип, а на 5-и не рискувайте.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Денят е тежък за хората без самочувствие, без синовна и родителска защита. Ако проявите слабост, някой ще се възползва. До вечерта ситуацията ще се преобърне, Меркурий ще тръгне директно, а Луната ще прегърне Сатурн и Нептун в знака на мечтанието Рибите. Можем да си помечтаем за това, което искаме да имаме и може още утре да реализираме плановете си. Важното за 29-и отложете за следобед. От 30-и се активизирайте и стартирайте нови дейности. На 1-ви подпишете подсигуряващ договор, а за следобед планирайте приятелски срещи. 2-ри е ден за благотворителност, смирете амбицията. На 3-ти правилата се променят, не бързайте да подписвате договори, отложете за 4-ти, когато късметът ще ви следва. 5-и е ултимативен ден.

Риби 19 февруари – 20 март

От обед Луна, Сатурн и Нептун от Риби са в перфектен аспект към Юпитер от Рак и към тръгващия директно Меркурий от Скорпион. Денят може и да не започне по правилата, но със сигурност ще завърши по вашите. Ще успеете да пробиете там, където до момента сте срещали прегради. Ден на базовите проекти, с договор и действия завладявате важна позиция. На 29-и Луната от Риби е в перфектен аспект с Юпитер и с тръгващия директно Меркурий. Ще се отпушат зациклени дела и дейности. Не се оплаквайте и страхувайте, а действайте смело. На 30-и направете планирания ход. На 1-ви ще си осигурите нова позиция, а на 2-ри и нужното финансиране. Напаснете се на промените на 3-ти, а на 4-ти действайте колективно. 5-и е рисков.

Неда Иванова