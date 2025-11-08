В лична година 1-ца човек стартира нов бизнес проект, оглежда се за нови възможности и инициативи, започва нова любовна връзка или съвместна дейност, с която може да обезпечи живота си в следващите години. И ако още не сте го направили и се колебаете накъде да тръгнете, то през декември направете последната важна крачка. От тази вечер до края на ноември Меркурий ще върви ретроградно и ще задържа новите инициативи. Имате време да обмислите и претеглите нещата.

От 1 декември отново ще ви се отворят шансове, особено ако сте с асцендент Стрелец или Козирог. 2026 ще бъде за вас лична година 2-ка, ще бъдете в отлив, ще се нуждаете от надеждно партньорско рамо и активността ви към новите инициативи ще намалее. Тогава е добре да се разширите и окопаете на завладените в предните години територии на работа и влияние. Уредете брачните и имотни отношения, решете накъде и с кого ще продължите напред.

Родените днес на конфликтния аспект на Луната към Сатурн и Нептун от Риби ще се противопоставят на старото мислене, ще са доста критични и склонни към скандали, ако нещата не стават така както го искат или са го намислили. Ще имат двойнствени връзки и едната няма да знае за другата. Те са от типа на двуликия Янус, винаги ще имат второ мнение, втори вариант и резервни възможности, за които другите може и да не знаят. Трябва да внимават с пристрастяването във всякакъв смисъл. Родените на изгрева трудно ще задържат брачните връзки, склонни са към свободно съжителство. В работата ще са на ниво и често ще пътуват в чужбина. Добре е в екипа си да имат хора, родени под Рак. Родените на обед имат артистични таланти и в личните връзки ще са по-щастливи и обезпечени. Родените на залеза може да срещнат и любовта на живота си, родена в края на Близнаците или в началото на Скорпиона.

Овен 21 март – 20 април

Днес се получава по заслуги. Не роптайте, а си направете изводите от нещата, които ви се случват. Коригирайте поведението и подхода. Бъдете себе си, не подражавайте на никого и опитайте да се видите отстрани. Денят се свързва с Ноевия ковчег. Не е все едно кого ще избереш и предпочетеш за партньор и в каква обществена или приятелска лодка ще се качиш. Знаменателна седмица, много неща ще се променят в живота и работата ни. От 8-и Уран се връща в Телец, а на 9-и Меркурий тръгва ретроградно към настъпващия Марс и на 13-и е точният им съвпад. Ще се действа агресивно спрямо личните и обществени финанси, ще се връщаме назад и ще поправяме старите грешки. 9-10-и са рискови, а на 11-12-и бъдете активни.

Телец 21 април – 20 май

Днес не се препоръчва да следвате пасивно чуждите намерения или предложения и да заложите само на една карта. Подсигурете се двойно. В момента реалностите се разминават с вашите очаквания, намерения и желания. Добре е да имате странични варианти, че ако едното пропадне или се отложи, другото да остане, да се наложи и да подкрепи личната ви амбиция. 8-и е ден на илюзии и заблуди, мислете реалистично, подсигурете се. На 9-и лесно се попада в мрежите на мошениците. На 10-и получавате юридически защити. На 11-и влизате в битки, дано имате верни съюзници. 12-и е ден на тайното знание, губите ако нямате нужната информация. На 13-14-и влизате в тежки, но успешни схватки и защитавате територията си.

Близнаци 21 май – 21 юни

Днес Луната от Близнаци е в конфликт с Нептун и Сатурн от Риби. Трудно ще се разберете с родители и деца. Всеки защитава собственото си мнение и не е склонен да се съобрази с другите. Добре е да се вземат важни решения за бъдещето и да се разберете кой за какво отговаря и какво може да предложи. До вечерта всяка инициатива ще бъде одобрена. Родените в третата декада са пред труден избор на 8-и, но до вечерта трябва да го направят. От 9-и една врата ще се затвори и дано да е зад гърба ви. 10-и изисква точно решение и крайно мнение по даден въпрос. На 11-12-и водите успешни игри и финализирате договори. 13-и е ден на коренната реформа, а на 14-и приключете преговори, излезте от стар ангажимент и връзка.

Рак 22 юни – 21 юли

Ден на преобразяването, късно тази нощ Меркурий тръгва в ретроградна посока и ни връща назад към старите връзки и неуредените отношения. Затова през деня всяка активност ще си струва и всеки нов избор ще ви носи предимства, полза и обезпечение. От утре една врата ще се затвори и новите инициативи ще останат на изчакване до края на месеца. На 8-и бъдете активни, а на 9-и изчакващи и предпазливи. От 10-и се финализират успешно дела. Добре е да се върнете и към стари връзки. 11-и ни събира в групи по интереси, съвместните срещи и разговори ще са успешни. 12-и е ден за учене и проучване. На 13-и не влизайте в битки и конфликти. На 14-и приключете стари връзки, направете реформите, улесняващи ви живота.

Лъв 22 юли – 22 август

Днес е добре да направите своите стъпки и отстъпки за уреждане на новите си договори. От утре вече не се препоръчва старт на нови инициативи. Този ден може да ви сблъска с нечии илюзии и грешни представи, които ще ви накарат да промените подхода, за да останете актуални в средата и връзките. Действайте обективно, но без компромиси няма да стане. 8-и е ден на кривите огледала, реалността ни убягва. От 9-и Меркурий тръгва ретроградно. До края на месеца се постарайте да приключвате в дейности, връзки и отношения. 10-и изисква концентрация само в една посока. На 11-12-и Луната е в Лъв, подгответе се за промени, финализирайте преговори. 13-и е агресивен, очертават се битки. 14-и събужда сексуалността.

Дева 23 август – 22 септември

Родените в третата декада са пред тежък избор, но е добре до вечерта все пак да вземат решение по основните въпроси и да стартират новите сделки и договори, защото от утре пазарът ще се затвори и новите инициативи ще се стопират. Ще бъдете притискани с условия, ще трябва да правите компромиси. Не оставяте проблемите нерешени. Сключете нов договор. 8-и е ден на остри сблъсъци на интереси, а от 9-и тръгващият ретроградно Меркурий затваря пазара за новите ни инициативи. На 10-и не се разпилявайте, ако искате да свършите работа. На 11-и работете за приключване на съвместни проекти. Получените на 12-и информации ще са полезни за бъдещото решаване на проблемите. 13-и е конфликтен, а на 14-и започват промени.

Везни 23 септември – 22 октомври

Ден на леденото сърце. Време е да се калибрират старите връзки, а новите да се създадат при нови условия, с нови изисквания за време, цени и качество на доставки и услуги. До вечерта привлечете нови хора и се разберете по основните въпроси за бъдеща дейности или съвместен живот. Късно тази вечер Меркурий тръгва ретроградно и слага край на преговорите. 8-и отваря пред вас късмет за нови инициативи, но на 9-и тази врата се затваря. Меркурий тръгва ретроградно, използвайте момента. 10-и сблъсква юридически интереси и позиции. На 11-и подновете и затвърдете стари връзки и екипни отношения. 12-и е ден за проучване, а на 13-и ограничете контактите. 14-и слага край на досегашни отношения, изгладете различията.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Бъдете активни, направете предложения и чакайте такива. Денят е добър за нови срещи и запознанства, но от утре ще се ограничат новите инициативи и е добре да се остане в кръга на старите връзки и познанства. Обадете се на тези, с които може да сключите перспективен договор и да започнете съвместна дейност. До вечерта илюзиите дават път на реалностите. 8-и е ден на важни крачки към нови посоки и хоризонти. На 9-10-и се изпълняват стари уговорки и обещания, но нищо ново не бива да се започва. На 11-и неподготвените няма да се справят, нужна ви е подкрепа от колектива. На 12-и всяка информация ще е важна. На 13-и влизате в неподходящи роли, не планирайте преговори. 14-и носи реформи и промени.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Днес Луната от Близнаци и планетите в Риби образуват конфликтни и рискови аспекти, особено спрямо родените в третата декада. Както и да постъпите, ще засегнете нечии интереси, няма да бъдете разбрани и ще се почувствате ощетени. Ден на леденото сърце. Семейните връзки са на предела, ще се казват и направят неща, които ще издигат стени. На 8-и влизате в остри конфликти, последна възможност да се уточнят новите отношения. На 9-и не започвайте нищо важно, неблагоприятен ден за обвързване. На 10-и си вършете работата сами. 11-12-и ви дават сила за постигане на непостижимото преди. Бъдете активни, включете се в реформите. 13-и е агресивен и на 14-и срещате основните си конкуренти и врагове.

Козирог 22 декември – 20 януари

Последен благоприятен ден за този месец за старт на нови дейности, връзки и инициативи. Не отлагайте за утре и обвързването в брак. Днес всяка уговорка е навременна и ще ви подкрепя в бъдеще. Сключете сега предбрачния си договор, застраховайте се за утрешния ден. Вижте ясно реалностите, но някой още стои пред кривото огледало на старите илюзии. На 8-и може да получите важно предложение, преди да се затворят вратите пред новите инициативи. От 9-и до 30-и Меркурий ще върви ретроградно, останете в изчакване. На 9-10-и влизате в битка със закона, а на 11-и успехът идва, ако се действа в екип. 12-и печелят добре информираните, а на 13-и е време да поставяме условия. 14-и налага лични и законови промени.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Днес всичко получено или отнето е заслужено. Пътувайте, проверете как в действителност стоят нещата в местата на личния ви интерес. Споразумейте се по имотните дела. В живота ви може да се появи спонсор и да се отвори възможност за изгодни сделки и участия. Тази нощ Меркурий тръгва ретроградно и затваря търговската инициатива. За 8-и планирайте важна крачка и делови ход. С лекота привличате спонсори. На 9-и не вярвайте на обещания и на нечии трудно осъществими идеи. На 10-и ще се похвалите с постижение. На 11-и Луна и Венера са в конфликт с Плутон от Водолей, очертават се битки на интереси. 12-и дава шанс на добре информираните. 13-и променя приоритетите, а 14-и ви заземява.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес случайността може да ви отвори заключена врата. Очертават се инциденти, неприятни разкрития и лично противопоставяне, особено за родените във втората декада. Кажете благодаря за случващото се, защото то ще ви извади от застоя, ще покаже къде са нужни реформи и къде повече не може да се продължава по стария начин и старите методи. Родените в третата декада пропускат на 8-и златна възможност. От 9-и Меркурий тръгва ретроградно, преговорите зациклят. На 10-и си извоювате заслужени екстри, законът ви подкрепя. На 11-и привличате благодетели от миналото, проблемите ви се уреждат. На 12-и внимавайте с поверителната информация. 13-14-и са дни на противопоставяне и конфликти.

Неда Иванова