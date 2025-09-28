Овен – Дъщеря на чашите

През този период ще получите полезна информация за някакво събитие, свързано със сферата на чисто земните проблеми. Това може да са новини за имот или за бременност или бъдещо раждане... Вашите способности, най-вече интуицията, ще са много развити. Може да започнете нова връзка и да проявите неочаквани за вас дарби. Това е прекрасен период за писатели и поети, родени под вашия знак.

Телец – Обесеният

Уникалност

През този период ще имате готовност и способност за нови неща и промени. Ще изпитате малко неудобство, но нещата не са чак толкова лоши и не вървят на зле. Ще ви се наложи да жертвате нещо, за да придобиете друго. Целта е пред вас и е близко, но развръзката ще дойде малко по-късно. Не се смесвайте с тълпата, в момента се извършва преразпределение на жизнените енергии и няма да ви се отрази добре. Използвайте необичайни средства за укрепване на здравето и имунитета. Останете сами и нека не ви е грижа за нищо.

Близнаци – Баща на камъните

Пазител

През този период вие ще сте пазител. Пазител на любовта вкъщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение – както при близките ви, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите дори и срещу хора, които ви карат да се страхувате, само за да запазите така нужните ви душевен мир и спокойствие.

Рак – Петица жезли

Поражение

През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателството към вашия авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще ви съпътстват и ще се опитват да ви изместят от пътя ви през този период. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас. За да оцелеете в тези „битки“, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате усилие.

Лъв – Четворка камъни

Земната сила

Проявете уважение към Земята и себе си. Изпитвате дълбока връзка с древните първични енергии. Всички земни елементи се съединяват, което ви дава възможност да осъществите вашите материални желания. Разбирате как всичко в микро- и макрокосмоса е свързано. Енергията буквално бушува във вас. Творческото начало се възпламенява, силите ви са неограничени, за да постигнете целите си. Задържате силната позиция, в която сте сега.

Дева – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури, особено ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Везни – Тройка жезли

Добродетел

През този период ви очакват благоприятни възможности както в търговията, така и в бизнеса. Много от вас ще започнат ново начинание, изградено на солидна основа. Можете да направите вложение в бизнеса, но нека то да е умно и премерено, стремете се към честни сделки. През този период мнозина от вас ще заемат сигурна и стабилна позиция по отдавна наболял въпрос. Оценката ви ще бъде правилна и точна, затова не се бойте – ще постигнете това, което искате. За всички предстои прекрасен период, в който ще можете да се реализирате напълно и да проявите собствения си потенциал. Това е период, изпълнен със сигурност и обезпеченост за всички вас.

Скорпион – Отшелникът

Отражение

През този период търсете истината, събирайте мъдрост. Ще трябва да се вслушате в словото на околните. Ще трябва да се оттеглите от любовните авантюри и да се усамотите, за да си направите равносметка на досегашния си живот. Трябва да отсеете истинското и трайното от фалшивото и преходното. Стремете се към мъдрост, просветление на душата и вътрешно умиротворение. Вслушвайте се в интуицията си, тя ще ви покаже как да разрешите малките проблеми на ежедневието. През този период всички трябва да обърнат внимание на себе си.

Стрелец – Асо мечове

Познание

През този период кристалноясната ви мисъл ще ви помогне да откриете отговорите на въпросите, които ви мъчат от дълго време. Вникнете в реалността, пробийте си път към истината през царството на хаоса. Проявете интелекта и използвайте силата на ума си. Изпипвайте детайлите, само така ще получите просветление на съзнанието и мисълта. Много от вас могат да стигнат до истини и заключения, за които дори не са и подозирали преди.

Козирог – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и трябва да спрете. За тези, които са безработни – периодът ще е благоприятен да си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.

Водолей – Дяволът

Изкушение

През този период много внимавайте. Нищо няма да бъде такова, каквото изглежда. Пазете се от лошо стечение на обстоятелствата, фалшиви взаимоотношения, трудности и лъжливи хора, които преследват собствените си интереси, от алкохол и упойващи вещества. Очакват ви трудности и въпреки че си мислите как сте на прав път, всъщност вървите в обратна посока. Във въздуха витае атмосфера на всеобща безпомощност и безнадежност. Липсват възможности за каквото и да е. Така че спрете за малко. Вземете си отпуска или почивка, отдайте се на семейството и любимите хора.

Риби – Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена Любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите за майка си или за детето си, което по една или друга причина през този период трябва да е близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени. Напротив, ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.