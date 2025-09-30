М аксим Галкин, мъжът на Алла Пугачова, идва в София, за да прави сатирично шоу, научи „Телеграф“.

Цените на билетите са от 99 до 249 лв., а датата на концерта е 7 март догодина, мястото е столичната зала „България“.

Юбилей

Галкин навършва 50 догодина на 18 юни и това е поводът да направи юбилейна обиколка из Европа и Близкия изток, като София засега е последната обявена спирка. В останалия свят билетите са съпоставими с нашенските, но в евро, а в Кан са още по-скъпи.

Максим Галкин е смятан за един от най-големите майстори на сатиричната импровизация и пародия. Макар и да не пее, неговите представления се водят концерти, защото преживяването е като изпълнение на хитове. В родната си Русия Галкин е обявен за чуждестранен агент, защо още преди началото на войната в Украйна имаше сатирични забележки срещу Путин, а след това ги засили, като обяви, че украинци и руснаци изобщо не трябва да воюват едни срещу други. Благоверната му Алла Пугачова се присъедини към мъжа си и двамата официално бяха обявени за неблагонадеждни. Първо отидоха да живея в Израел, после се преместиха в Кипър. Бяха принудени да продадат имението си в Подмосковието, известно като Замъка на соло Гряз („кал“), но засега няма обявени купувачи, което не пречи в руската преса почти всеки ден да се пише, че този или онзи щял да го купи и събори, за да строи комплекс, или че го отдават под наем и т.н. Преди две седмици Галкин плати сметките си за ток, за които го търсеше местното енерго.

Съпруг

Максим Галкин през 2011 г. се ожени за Алла Пугачова и се превърна в нейния пети съпруг (след Миколас Орбакас, Александър Стефанович, Евгений Богдин и Филип Киркоров). Преди време Алла Пугачова в откровено интервю обяви, че само първият и петият й съпруг са се оженили за нея по любов. За Киркоров каза, че искал чрез нея да направи звездна кариера. Твърди, че Максим Галкин истински я обича, въпреки разликата от 27 години в нейна полза.

Когато Галкин изнася представления по света, обикновено Алла Пугачова е с него, освен ако няма много належаща работа да се грижи за близнаците си Лиза и Гари. Преди няколко месеца дъщерята на Филип Киркоров, Алла Виктория, се изказа, че изобщо не може да понася Пугачова и я нарече ужасна баба на глезени близнаци, за което таткото й се скара публично. Но явно отношенията между двете семейства не вървят.

Ще е интересно дали Галкин ще засегне и семейните отношения в представлението си в София, досега не ги е коментирал публично.

Георги П. Димитров