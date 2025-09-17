Б оби Флей е най-титулуваният американски шеф готвач, има в колекцията си десетки награди, дипломи и всякакви други отличия. Навремето се е явявал едва ли не на всеки готварски конкурс в Щатите, а сега самият е компетентно жури. Специалист е на грила, макар да има тапии за всякакъв друг тип кулинарни постижения, дори за сладкар. Води няколко атрактивни предавания по Food Network, от които с култов статут е „Победи Боби Флей“. Ето няколко класически идеи от пребогатата колекция на bobbyflay.com и foodnetwork.com.

Пиле пармиджана

Необходими продукти:

4 филета от пилешки гърди, хубаво начукани на тънки филийки под готварска хартия или найлон

2 ч.ч. брашно, подправено със сол и черен пипер на вкус

4 големи яйца, разбити с 2 с.л. вода, подправени със сол и пипер на вкус

2 ч.ч. галета или панировъчна смес

1 ч.ч. олио или зехтин

доматен сос

450 г сирене моцарела, нарязано на тънки филийки

1/4 ч.ч. настъргано сирене пармезан (за предпочитане пармиджано реджано)

листа от пресен босилек или магданоз за украсата

За доматения сос:

2 с.л. зехтин

1 голяма глава лук, нарязана на ситно

4 скилидки чесън, намачкан и леко посолен

2 консерви (по 800 г) цели домати със сливовидна форма в собствен сос, размачкани в блендер

1 консерва (450 г) нарязани домати в собствен сос

1 малка консерва доматена салца

1 дафинов лист

1 малка връзка магданоз

1 малко люто чушле чили

сол и млян черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 200 градуса по Целзий. Натрийте гърдите от двете страни със сол и пипер. Оваляйте хубаво всяка гърда в брашно, после я топнете в яйце и накрая, пак от двете страни – в панировката. Разделете олиото в два големи тигана и ги загрейте на силен огън. Сложете във всеки тиган по 2 гърди и пържете до златисто, около 2 минути за всяка страна. Извадете ги, сложете ги на хартия за готвене, полейте ги с доматен сос, сложете отгоре по няколко резенчета моцарела, посолете и поръсете с пипер, ако смятате за нужно, поръсете с по 1 лъжица пармезан. Печете гърдите във фурна, докато месото не стане готово и сиренето не се разтопи – около 5-7 минути. Извадете от фурната и украсете с листа босилек или магданоз, може и с двете.

За доматения сос загрейте зехтина в средноголяма тенджера на среден огън. Добавете лука и чесъна, пържете, докато омекне. Добавете 2 консерви цели домати със сливовидна форма, консервата нарязани домати в собствен сос и доматената салца, 1 чаша вода, дафиновия лист, магданоза, лютото чушле и кипнете сместа. Прибавете на вкус сол и пипер. Намалете огъня и варете, докато сместа не се сгъсти, около 30 минути.

Пица Маргарита

Необходими продукти:

200 г тесто за пици

1/2 ч.ч. млени и белени домати от консерва

55 г моцарела, нарязана на филийки

зехтин

3-4 листа пресен босилек

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 260 градуса по Целзий. Размесвайки тестото, оформете от него 30-сантиметров кръг и го сложете в тавата за печене или на лопатката за пици (ако имате грил-камък за печене на подобен род ястия). Намажете тестото отгоре с доматите и сложете моцарелата. Печете 8-10 минути. Като стане готова, отгоре напръскайте няколко капки зехтин и украсете с листа босилек.

Кордон бльо по Нюйоркски

Необходими продукти:

4 големи пилешки гърди без кожи и кости, начукани на тънко

зехтин

сол и млян черен пипер

230 г високомаслено сирене (75% и повече) – бри или маскарпоне, може и високомаслена извара и т.н.

2 лимона, разрязани на половинки

8 тънки като хартия резена прошуто или хамон

110 г филизи прясна рукола

Начин на приготвяне:

Разгрейте грила до максимална мощност. С помощта на четка добре намажете пилешкото месо от двете страни, посолете и поръсете с черен пипер на вкус. Печете на грила до появата на черни ивици от двете страни – по около 2 минути. На всяко парче месо сложете няколко парченца сирене, сгънете пържолата и изчакайте сиренето да се разтопи малко – около 40 секунди. Намажете половинките лимон със зехтин и запечете на грила до златистокафяво и появата на черни линии – за около 40 секунди.

Сложете пилешките гърди в големи чинии за сервиране, като върху всяка поставите 2 резена прошуто и малко рукола. Отгоре леко изстискайте няколко капки от сока на печените лимони и няколко капки зехтин.

Праскови на грил

Необходими продукти:

парче краве масло без сол (110 до 125 г) на стайна температура

1 с.л. канелена захар (съотношението канела на прах към захар е 4:1)

2 с.л. захар на кристали

щипка сол

4 зрели и здрави праскови, без костилка и разделени на половинки

рапично олио (или друго растително масло по ваш вкус)

листа мента за сервирането

Начин на приготвяне:

В малка купа сложете маслото и хубаво го разбийте с лъжица. Прибавете канелената захар, захарта на кристали и солта и хубаво разбийте до еднородна смес. Загрейте грила на висока степен. Намажете прасковите с рапичното олио и ги сложете на грила да станат златистокафяви. Още като са топли върху всяка праскова сложете няколко чаени лъжички от сместа с маслото и гарнирайте с листа мента.