Б оби Флей е най-титулуваният американски шеф готвач, има в колекцията си десетки награди, дипломи и всякакви други отличия. Навремето се е явявал едва ли не на всеки готварски конкурс в Щатите, а сега самият е компетентно жури. Специалист е на грила, макар да има тапии за всякакъв друг тип кулинарни постижения, дори за сладкар. Води няколко атрактивни предавания по Food Network, от които с култов статут е „Победи Боби Флей“. Ето няколко класически идеи от пребогатата колекция на bobbyflay.com и foodnetwork.com.
Пиле пармиджана
Необходими продукти:
- 4 филета от пилешки гърди, хубаво начукани на тънки филийки под готварска хартия или найлон
- 2 ч.ч. брашно, подправено със сол и черен пипер на вкус
- 4 големи яйца, разбити с 2 с.л. вода, подправени със сол и пипер на вкус
- 2 ч.ч. галета или панировъчна смес
- 1 ч.ч. олио или зехтин
- доматен сос
- 450 г сирене моцарела, нарязано на тънки филийки
- 1/4 ч.ч. настъргано сирене пармезан (за предпочитане пармиджано реджано)
- листа от пресен босилек или магданоз за украсата
За доматения сос:
- 2 с.л. зехтин
- 1 голяма глава лук, нарязана на ситно
- 4 скилидки чесън, намачкан и леко посолен
- 2 консерви (по 800 г) цели домати със сливовидна форма в собствен сос, размачкани в блендер
- 1 консерва (450 г) нарязани домати в собствен сос
- 1 малка консерва доматена салца
- 1 дафинов лист
- 1 малка връзка магданоз
- 1 малко люто чушле чили
- сол и млян черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната до 200 градуса по Целзий. Натрийте гърдите от двете страни със сол и пипер. Оваляйте хубаво всяка гърда в брашно, после я топнете в яйце и накрая, пак от двете страни – в панировката. Разделете олиото в два големи тигана и ги загрейте на силен огън. Сложете във всеки тиган по 2 гърди и пържете до златисто, около 2 минути за всяка страна. Извадете ги, сложете ги на хартия за готвене, полейте ги с доматен сос, сложете отгоре по няколко резенчета моцарела, посолете и поръсете с пипер, ако смятате за нужно, поръсете с по 1 лъжица пармезан. Печете гърдите във фурна, докато месото не стане готово и сиренето не се разтопи – около 5-7 минути. Извадете от фурната и украсете с листа босилек или магданоз, може и с двете.
За доматения сос загрейте зехтина в средноголяма тенджера на среден огън. Добавете лука и чесъна, пържете, докато омекне. Добавете 2 консерви цели домати със сливовидна форма, консервата нарязани домати в собствен сос и доматената салца, 1 чаша вода, дафиновия лист, магданоза, лютото чушле и кипнете сместа. Прибавете на вкус сол и пипер. Намалете огъня и варете, докато сместа не се сгъсти, около 30 минути.
Пица Маргарита
Необходими продукти:
- 200 г тесто за пици
- 1/2 ч.ч. млени и белени домати от консерва
- 55 г моцарела, нарязана на филийки
- зехтин
- 3-4 листа пресен босилек
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната до 260 градуса по Целзий. Размесвайки тестото, оформете от него 30-сантиметров кръг и го сложете в тавата за печене или на лопатката за пици (ако имате грил-камък за печене на подобен род ястия). Намажете тестото отгоре с доматите и сложете моцарелата. Печете 8-10 минути. Като стане готова, отгоре напръскайте няколко капки зехтин и украсете с листа босилек.
Кордон бльо по Нюйоркски
Необходими продукти:
- 4 големи пилешки гърди без кожи и кости, начукани на тънко
- зехтин
- сол и млян черен пипер
- 230 г високомаслено сирене (75% и повече) – бри или маскарпоне, може и високомаслена извара и т.н.
- 2 лимона, разрязани на половинки
- 8 тънки като хартия резена прошуто или хамон
- 110 г филизи прясна рукола
Начин на приготвяне:
Разгрейте грила до максимална мощност. С помощта на четка добре намажете пилешкото месо от двете страни, посолете и поръсете с черен пипер на вкус. Печете на грила до появата на черни ивици от двете страни – по около 2 минути. На всяко парче месо сложете няколко парченца сирене, сгънете пържолата и изчакайте сиренето да се разтопи малко – около 40 секунди. Намажете половинките лимон със зехтин и запечете на грила до златистокафяво и появата на черни линии – за около 40 секунди.
Сложете пилешките гърди в големи чинии за сервиране, като върху всяка поставите 2 резена прошуто и малко рукола. Отгоре леко изстискайте няколко капки от сока на печените лимони и няколко капки зехтин.
Праскови на грил
Необходими продукти:
- парче краве масло без сол (110 до 125 г) на стайна температура
- 1 с.л. канелена захар (съотношението канела на прах към захар е 4:1)
- 2 с.л. захар на кристали
- щипка сол
- 4 зрели и здрави праскови, без костилка и разделени на половинки
- рапично олио (или друго растително масло по ваш вкус)
- листа мента за сервирането
Начин на приготвяне:
В малка купа сложете маслото и хубаво го разбийте с лъжица. Прибавете канелената захар, захарта на кристали и солта и хубаво разбийте до еднородна смес. Загрейте грила на висока степен. Намажете прасковите с рапичното олио и ги сложете на грила да станат златистокафяви. Още като са топли върху всяка праскова сложете няколко чаени лъжички от сместа с маслото и гарнирайте с листа мента.