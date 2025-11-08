В България смяната на проблемна става се случва в доста по-напреднал стадий, отколкото в Западна Европа. Ако дефинираме един артрозен процес на голяма става в класификация от 4 степени - 1, 2, 3, 4, в България по-често сменяме тазобедрени или коленни стави при доста по-напреднали артрозни изменения. Имам чувството, че българинът може повече да търпи на болка, отколкото средно статистическият европеец, където пациентите са доста по-млади и правят подмяна в доста по-начален стадий. Това каза пред „Здраве с Телеграф“ ортопед-травматологът д-р Стефан Церовски от УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“. По думите му възрастните търпят болката доста по-дълго, а тя е в основата на обездвижването и сериозното влошаване на живота. „Това мога да го кажа на базата на емпиричен опит. Когато сравняваме с чуждестранни колеги, които сменят една става при начални артрозни изменения, дискомфорт от три месеца и се стига до сменена става. Аз имах пациентка, която оперирах с артроза на тазобедрената става с оплаквания от 16 години. Това е свързано със сериозно скъсяване на крайника, с голяма деформация, с последващо удължаване на крайника след процедурата, по-бавна рехабилитация. И за пациента, и за лекаря едно много, много забавено лечение понякога представлява предизвикателство. Това не означава, че трябва да сменим всяка става, в която можем да кажем, че има артроза“, коментира специалистът. Според него тази забавена реакция от страна на пациентите е в резултат на неглижиране на здравето им, а не заради бедност или страх.

Коксартроза и Гонартроза

Коксартрозата и гонартрозата са едни от най-често лекуваните заболявания от дегенеративен характер, ангажиращи опорно двигателната система както по отношение на консервативната терапия, така и по отношение на оперативната. “При това заболяване често сменяме тазобедрена и колянна става ”, посочи той и добави, че почти всички пациенти са доволни след операция на тазобедрената става.При колянното ендопротезиране процентът на задоволеност е по-нисък. “Това е свързано с редица фактори и особености на самата биомеханика на ставата”, поясни д-р Церовски.

Цени

Между 2500 и 9000 лева средно доплащат пациентите за смяна на става. „Цената зависи от типа на импланта, в зависимост от самата анатомия на пациента. При някои пациенти се налага слагането на индивидуална става, тъй като костната анатомия не позволява използване на стандартен имплант. Това се случва много рядко“, каза специалистът. Ортопедът коментира, че все по-често подменят поставени преди доста години тазобедрени или коленни стави. „Махаме цялата става или подменяме компонент, който е износен, разхалтавен, тъй като в своята същност ставата е една механична компонента, около която се извършват движенията и тя се амортизира. В добрия случай една добре поставена става може да издържи повече от 20-25 години“, уточни медикът. Той поясни, че имплантите се правят от различни титаниеви сплави, могат да имат златно покритие, може да се използват керамични компоненти, които имат определени предимства и някои недостатъци. „Съобразяваме се с възрастта на пациента, качеството на костта, физическата активност и общото състояние на пациента. И вече в зависимост от тези 4 фактора дискутираме с него коя е най-подходящата става според нас. Д-р Церовски обясни, че здравната каса покрива хоспитализацията и частично цената на импланта. „Има и социални тазобедрени стави, които са български и са качествени. Те се реимбурсират почти изцяло“, посочи той и добави, че работи предимно с немски и американски импланти.

Скърцане

Скърцащите стави може да са в резултат на намаляващата вътреставна течност, може и да има някакъв костен, биомеханичен проблем, да няма добро пързаляне на капачката в изрезката или в улея, който е пригоден за нея. „Зависи дали е щракане, дали е пукане, дали е скърцане. Наличието на болка вече е повод за преглед“, каза специалистът. По отношение на често срещаните аномалии той посочи, че това са: вродените криви ходила при децата, болестта на Блаунт. „Можем да споменем адолесцентната епифизиолиза, която е придобито по време на растежа заболяване, ангажиращо проксималната бедрена физа или растежната зона на бедрото. Това е сериозно заболяване, понякога със забавена диагноза“, посочи той. Медикът посочи като вече рядко срещан проблем луксацията на тазобедрената става, при която тазобедрената глава не е позиционирана спрямо ставната ямка. Той припомни, че при всички бебета се прави профилактика между 45-я и 60-я ден. „В някои болници в София профилактиката се извършва още преди изписването, а след това на 45-ия ден е заложена в календара за силно препоръчителните или задължителните изследвания“, посочи той.

Пукането на пръсти не е опасно

Много хора пукат пръстите си. Опасно ли е това - отговорът дава ортопед-травматологът д-р Стефан Церовски. „Няма категорична научна информация, която да казва, че е вредно. Има колеги рехабилитатори, които се занимават с наместването на ставите, което понякога би могло да има и негативни последици, така наречените чакръкчии. Преди време бях срещнал една публикация за един френски хирург, който беше пукал ставите само на едната си ръка в продължение на десетки години, за да направи рентгенова снимка след 20 години и да докаже, че няма разлика между ставите на двете му ръце, и успява“, разказа специалистът.

Остеопорозата поразява по-често жените

Остеопеничните и остеопоротичните изменения се срещат по-често при жените след настъпването на менопаузата. Ортопед-травматологът д-р Стефан Церовски посочи, че рисковите фактори за появата й са тютюнопушенето, ендокринните заболявания, недостатъчното движение, натоварването. „Това е така наречената тиха болест, при която няма оплаквания, няма болки в костите. Обикновено напредналата остеопороза се открива при профилактичен преглед, при провеждане на остеодензиметрия, при рутинната профилактика с ендокринолог“, коментира той и препоръча дамите да мерят костната си плътност. Д-р Церовски заяви, че при остеопороза костите стават по-меки, по-чупливи, а остеоартритът е заболяване, което ангажира ставната цялост и хрущял, но понякога двете заболявания вървят ръка за ръка. „Движението, активностите, добрата хидратация, поддържането на добрата телесна маса, избягване на вредни фактори колкото може повече са първата стъпка за профилактика на тези заболявания и състояния“, посочи специалистът.

Владимир Христовски