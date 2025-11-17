Ф отографската изложба „Остани до мен, татко“ обединява бащи и дъщери в подкрепа на месеца на мъжкото здраве Movember.

Мъже

Ноември традиционно е посветен на световната инициатива Movember, чрез която повишаваме осведомеността за мъжкото здраве и по-специално за превенцията и ранната диагностика на рака на простатата – едно от най-честите онкологични заболявания сред мъжете над 50 години.

Тази година България ще бъде част от световното движение със специалната фотографска изложба „Остани до мен, татко“, която ще бъде открита утре от 17,30 ч. във фоайето на Народния театър „Иван Вазов“.

Изложбата обединява актьори, музиканти, журналисти и режисьори - бащи и техните дъщери, които застават заедно пред обектива на фотографа Светослав Караджов, за да изразят своята съпричастност към каузата и да изпратят силно послание за отговорност към здравето. Изложбата е израз на дълбоката връзка между поколенията и напомняне, че грижата за здравето на мъжете е отговорност не само към самите тях, но и към хората, които ги обичат и разчитат на тях.

Портрети

Фотографската изложба „Остани до мен, татко“ ще представи портрети на Ники Кънчев и Мари-София, Герасим Георгиев-Геро и Йохана, Атанас Пенев (Б.Т.Р.) и Мартина Пенева, Юлиан Вергов и Алена Вергова, Марин Янев и Кристина Янева, Георги Кадурин и Лора Кадурина, Сашо Диков и Петя Дикова, Пенко Господинов и Калина, Стоян Радев и Ясмина, Румен Угрински и дъщеря му Анита и Христо Мутафчиев и Ая Мутафчиева.

Всеки портрет е придружен от лично писмо, послание от дъщерята до нейния баща. Тези трогателни и дълбоко емоционални писма ще бъдат позиционирани до фотографиите, разкривайки силата на думите и връзката, която те символизират.

Чрез изложбата организаторите и участниците приканват обществото да обърне сериозно внимание на профилактиката, да говори открито за мъжкото здраве и да напомня на своите близки, че редовните прегледи спасяват животи. Защото да бъдеш отговорен към здравето си е да бъдеш до тези, които те обичат.

Инициативата е част от проекта „Гласове и лица“ на Съюза на артистите в България, финансиран по процедурата BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Механизма за възстановяване и устойчивост с проекта „Столица Култура - пулсът на София“.

Съорганизатор на проекта е Хил Клиник.

Двама приятели дават старт на Movember

Инициативата Movember стартира през 2003 г. в Австралия, когато двама приятели решават да върнат мустака на мода и да обвържат тази идея с малко дискутираната тема за превенцията на рака на простатата. От скромните тридесет участници в началото кампанията се превръща в световен феномен. Днес Movember е глобално движение с милиони участници, което подкрепя стотици проекти по света, насочени не само към превенцията на рака на простатата, но и към повишаване на осведомеността за психичното здраве при мъжете. Кампанията насърчава откритото говорене за важни теми, като напомня, че грижата за здравето е отговорност и сила, а не слабост.

Името Movember идва от думите moustache (мустак) и November (ноември). През целия месец ноември мъже по света си пускат мустаци, превръщайки ги в символ и повод за разговор относно мъжкото здраве.

В България Movember се организира за първи път през 2012 година от Хил Клиник и оттогава ежегодно се отбелязва със съдействието на Съюза на артистите в България (САБ).

Редица личности подкрепят инициативата

През годините инициативата е била подкрепяна безвъзмездно от редица изтъкнати личности от обществения и културен живот, сред които Красимир Ранков, Явор Милушев, Мариус Донкин, Марин Янев, Валентин Танев, Ива Дойчинова, Николай Урумов, Георги Мамалев, Стефан Илиев-Чечо, Христо Мутафчиев, Ицхак Финци, Ириней Константинов, Антон Радичев, Димитър Пенев, Иван Вуцов, Павел Панов, Жорж Ганчев, Таня Боева, Балет „Вая“, Асен Мутафчиев, Наум Шопов, Калин Врачански, Асен Блатечки, Jeremy?, Ники Станоев, Александра Феодорова, Людмила Филипова, Камелия Воче, Камен Алипиев, както и от стотици други хора, които с личния си пример показват ангажираност към здравето. В световен мащаб кампанията Movember има над 5 милиона участници, обединени от една обща мисия.