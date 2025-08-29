Н а централния площад в Банско се провежда 16-ото издание на Банско Опера Фест – най-мащабното досега.

Петък вечер е посветена на „Риголето“ от Джузепе Верди – една от най-драматичните и музикално богати творби на композитора, вдъхновена от пиесата „Кралят се забавлява“ на Виктор Юго. Режисьор на постановката е Сребрина Соколова, диригент – Светослав Борисов. В ролите – Пламен Димитров (Риголето), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Илина Михайлова (Джилда), Евгений Станимиров (Спарафучиле). Солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера – Варна.

Гала

В събота, финалната вечер, ще бъде отбелязана с бляскава оперна гала с участието на италианския тенор Уго Таркуини, венецуелския тенор Рейналдо Дроз, както и на водещи български оперни солисти: Илина Михайлова (сопран), Михаела Берова (мецосопран), Артьом Арутюнов (тенор), Пламен Димитров (баритон) и Гео Чобанов (бас).

Диригент на вечерта е Светослав Борисов. Оркестър, хор и балет на Държавна опера – Варна. Публиката ще чуе любими арии и ансамбли от класическата оперна литература – La donna e mobile от „Риголето“, Nessun dorma от „Турандот“, Тореадорската ария от „Кармен“, O Sole Mio, както и финалната „Наздравица“ от „Травиата“.

През 2025-а фестивалът въвежда специална ВИП зона с ограничен брой места. Билетите за тази зона включват място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.

Екатерина Томова