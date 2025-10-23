Н ад 10 г. певицата Цветелина чака да има в репертоара си дунавско хоро, разкри пред „Телеграф“ самата тя.

„Още много отдавна бях поръчала на композитора Пламен Велинов да ми напише, обаче все не се случваше. Накрая сама си написах музиката и текста, но задължително исках той да я аранжира, защото във вените му тече кръвта на духовата музика“, сподели звездата по повод премиерата на най-новата си песен „Празнично Дунавско хоро“.

Тя разкри, че доста време й е коствало написването на песента и изпипването на детайлите. „Аранжиментът също беше правен дълго време, за да може да отговори по стойност на „Дунавското хоро“ на Дико Илиев и да заеме достойно място до него. За рождения ми ден на 31 юли Пламен ми пусна част от аранжимента и това беше един от най-хубавите ми подаръци. Така ме съживи, че ми подейства много празнично. След това влязох в студио да го изпея и маестро Велинов го довърши“, разказа певицата. С новата си песен тя напомня на слушателите за духовата музика като жанр в българската музика. „Все повече се убеждавам, че тя дава много различен заряд, който оживява. Би те измъкнал от най-тежкото състояние, направо те вдига. Не можеш да седиш, докато я слушаш. Кара те да станеш и дори да не знаеш стъпките, се пробваш да го играеш. Или поне ти разиграва сърцето. Песните са за това – да радват хората, да носят заряд и радост. В момента е толкова нужна на света, че ако сме допринесли поне малко за радостта на хората, докато я слушат, значи сме оставили нещо ценно след себе си, което ще го има и след нас“, добавя тя.

Канатица

„Празнично Дунавско хоро“ има своя клип, дело на оператора Чарли Жиров и Ивелина Василева. „С тях се чувствам спокойна и сигурна, че съм доверила видеото в професионални ръце. Доказани във времето хора“, споделя изпълнителката на „Родовата сила“. Не е случаен и градът, в който е заснето видеото – Монтана. Град, който почита паметта на Дико Илиев и пази неговото наследство живо чрез ежегодни празници и събития. Цветелина е чест гост на Монтана и неведнъж е засвидетелствала уважението си към хората от града и към техния кмет Златко Живков, в чиято визия и отдаденост се корени просперитетът на общината. Специални благодарности певицата отправя към градоначалника, екипа на общината, приятелите и жителите на Монтана, които с внимание и подкрепа съдействаха по време на снимките пред прекрасните фонтани и красивия площад на града. За празничното настроение допринасят и танцьорите от школа по танци „Канатица“, които участваха и в концерта на Цветелина по случай Деня на Съединението. Именно те стават вдъхновението за заснемането на видеото в Монтана. „Когато видях заряда, който излъчват тези млади хора, си казах, че това е съставът, който ще остане в историята заедно с мен – в „Празничното Дунавско хоро“. С изненада установих, че са само на две години, а вече изглеждат като професионален ансамбъл! Изключителна дисциплина по време на снимките, което за мен е важно“, казва Цветелина. Певицата поздравява и основателите на клуба Петър и Ива Петрови – прекрасно и сплотено семейство, което се грижи за подрастващите като за свои деца, както и хореографа, Николай Спасов, когото определя като „млад мъж с голямо бъдеще в танцовото изкуство“. „Канатица“ са направили хореография и върху друга песен на Цветелина - „Българите сме корави“, отново с аранжимент на Пламен Велинов.

Хората от Северозапада са съхранили човещината

Чак след като са минали снимките на клипа, Цветелина си е обяснила много неща защо е избрала именно Монтана. „Освен че ме свързва голямо приятелство с кмета, площадът е прекрасен – чрез видеото могат да видят колко красив е градът. Паркът е поддържан много добре. А хората са изключителни. Аз харесвам много това, че са естествени в Северозапада и неслучайно съм посветила толкова много песни именно на региона. И да може този заряд, който имат те, на искреност, на честност, на такава самобитност да се предаде към цяла България и на всяка точка на света, където могат да чуят това хоро. Специално за хората от Северозапада мога да кажа, че те са съхранили в себе си тази първичност на човещината и на това да се раздават от все сърце“, коментира Цветелина.

Заради нея тръгват на уроци

Цветелина вече има и страхотни отзиви за творбата си. „Много бързо стигна до много хора това хоро и споделят, че който го чуе веднъж, го слуша пак, и пак, и пак. Просто има много заряд в песента. И другото, което е много хубаво, е, че това е едно обновление и припомняне на дунавското хоро. Доста хора ми писаха, че заради това дунавско хоро сега ще се научат да го играят, защото има много хора, които не умеят“, допълва певицата.

Лео Богдановски