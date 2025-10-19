И зчисляването на размерите на пенсиите по европейски регламенти и международни договори се извършва по няколко начина:

• Самостоятелна пенсия – при пенсиите по европейски регламенти това е пенсията, правото на която възниква само въз основа на осигурителния стаж, придобит по законодателството на държавата, чиято институция преценява правото на пенсия.

При пенсиите по международни договори и спогодби, в които е предвидено отпускане на самостоятелна пенсия, се изчислява такава на принципа на прякото изчисление, при който стажът от двете държави се събира само за преценката на правото на пенсия, след което всяка държава изчислява размер, зачитайки само стажа по собственото си законодателство.

• Пропорционална пенсия – в случай че осигурителният стаж, придобит от лицето по съответното законодателство, не достига за отпускане на пенсия и правото му възниква само след сумиране на осигурителните му периоди от всички държави членки/страни по договора, съответната компетентна институция изчислява пропорционално обезщетение, като изчислява размера на пенсията, за която съответното лице би могло да претендира, ако всички периоди на осигуряване са придобити единствено съгласно прилаганото от тази институция законодателство. Този размер на пенсията се нарича теоретичен.

Съотношение

Другият вариант е, като въз основа на посочения теоретичен размер се определя действителният размер на пенсията като съотношение на периодите на осигуряване, придобити съгласно прилаганото от институцията законодателство, и общия брой периоди в осигуряване на лицето.

За периода от 2020 г. до 2024 г. в резултат на мерките, предприети в подкрепа на увеличението на размерите на пенсиите в България, средните размери на различните видове пенсии, отпуснати по европейски регламенти и международни договори и спогодби, нарастват над два пъти, показва анализ на НОИ, цитиран от pariteni.bg.

Сравнение

Поради факта, че по-голямата част от пенсиите по ЕРМД са отпуснати в пропорционален непълен размер, те са по-малки от пенсиите, отпуснати изцяло по българското законодателство. За сравнение, средният размер на личната пенсия за стаж и възраст по ЕРМД за 2024 г. е 700,82 лв., а средният размер на личната пенсия, изцяло по българското законодателство, за същата година е 939,87 лв.

При личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване по ЕРМД средният размер за 2024 г. е 593,47 лв., а при същия вид пенсии, отпуснати по българското законодателство, този размер е 680,72 лв. Същата е ситуацията и при средните размери на наследствените пенсии.

При преизчисляването: До 385 лв. отгоре заради допълнителен стаж

Близо 13 000 повече пенсии са преизчислени от 1 април тази година с допълнителния стаж, натрупан през миналата година от работещи пенсионери. Броят им възлиза на 363 701. Отчита се увеличение с 12 983 спрямо служебно преизчислените пенсии през предходната 2024 г., когато са били 350 718. Това сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувани в последния бюлетин на институцията.

За 3600 от преизчислените пенсии ефектът е бил под 1 лев. Най-високото увеличение - от 385 лева, е отчетено при преизчисляването на трудова пенсия за стаж и възраст.

От НОИ отчитат, че преизчислените трудови пенсии за стаж и възраст се увеличават само със 74 спрямо предходната година, а тези за инвалидност нарастват с 12 900.

Най-голям е делът на пенсиите, увеличени с между 1 и 10 лева - 80 500. Между 10 и 20 лева увеличение е отчетено при други 66 000 пенсии и над 20 лева - при 51 700.