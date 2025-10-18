Е два ли има човек, който да не сънува. Правят го и животните. Може да забележите неспокойните движения на котката, навита на кълбо или потрепванията на кучето. Ако някой ви наблюдава отстрани, с вас се случва същото. Но ако се събуждате непрекъснато облени в студена пот и с ококорени от ужас очи, може би е време да вземете мерки, защото кошмарите не позволяват да се наспите.

Сънищата могат да бъдат черно-бели или цветни, фантастични или реалистични, напълно безсмислени или смислени. Светът на сънищата е изключително разнообразен. Сънят е изкривяване на реалния свят, отражение на събитията от деня, емоциите и преживяванията на човек, неговите спомени и фантазии. В съня минали, настоящи и бъдещи събития са хармонично преплетени. Според експертите сънищата са резултат от активната работа на човешкото подсъзнание.

Сънищата обаче невинаги са хубави. Доста често хората са измъчвани от кошмари. Те често се появяват в невръстна възраст следствие от адаптацията на детето към заобикалящия го свят. В по-напреднала възраст хората преживяват кошмари, когато не могат да се отърсят от проблеми в резултат на негативна информация, получена през деня, или поради ниско самочувствие. Кошмарите могат да бъдат причинени и от енергийни отломки и повреди. По този уникален начин човешкото подсъзнание изпраща сигнал, че тялото е в опасност.

Без изход

Сред всички кошмари някои са особено често срещани. В такива сънища човек е преследван или нападнат, полита надолу, изпитва усещане за падане или парализа, или се озовава на ужасяващо място без изход.

В случай че кошмарите са резултат от стрес от предишния ден, определени ритуали могат да помогнат за тяхното премахване.

Ако ви мъчат страшни сънища редовно, вземете сребърна панделка и свещ. Преди лягане увийте панделката около свещта. След това запалете свещта и държейки я в ръка, отидете до прозореца, погледнете пламъка, духнете го, махнете панделката и я завържете около китката си за през нощта. Оставете сребърен предмет (гривна, пръстен) и свещта на перваза на прозореца.

Панделка

След събуждане махнете панделката от китката си и вземете бижуто и свещта, които сте оставили на перваза предната вечер. Този ритуал може да се извършва няколко пъти седмично, като всеки път се използва нова панделка и свещ. Едва когато кошмарите спрат, използваните панделки трябва да се изхвърлят възможно най-далеч от къщата.

Друг интересен и ефективен ритуал е така нареченият ловец на кошмари. За да извършите този ритуал, първо трябва да закупите малка кутийка за бижута, синя свещ, планински кристал или селенит, бял равнец, невен и пелин в съотношение 1:2:1 и сол. За да бъде ритуалът ефективен, той трябва да се извърши между 15-ия и 17-ия лунен ден. За самия ритуал ви е необходимо малко парче обикновен плат (важно е цветът му да вдъхва спокойствие). Покрийте масата с този плат на разсъмване, поставете свещ в центъра и я запалете. След това вземете чаша вода и добавете няколко щипки сол, равни на възрастта на човека.

Бълбук

Докато добавяте солта, си представете как водата в чашата бълбука и свети в същия цвят като плата. Докато добавяте всяка щипка, може да изречете някакво заклинание молба тревогите да стихнат и да настъпи спокойствие. След това добавете камъка и няколко билки към водата. Оставете чашата с вода на масата, докато свещта изгори напълно.

След това вземете кутията, напишете върху нея думата „мир“, извадете камъка от водата, поставете го вътре в кутията, добавете останалите билки, затворете кутията и я поставете под леглото, като повтаряте думите на заклинанието си 12 пъти.

Ефектът на „Ловеца на кошмари“ трае точно една година. След този период ритуалът може да се повтори, ако желаете.

Молитви

Според практикуващи магия специалисти едно от най-ефективните средства за избавяне от кошмари е Молитвата Господня. Тя трябва да се рецитира три пъти непосредствено преди лягане. Преди да се помолите, запалете свещ пред иконата на Божията майка и след това рецитирайте заклинанието три пъти над възглавницата.

След това угасете свещта, без да я духате. Сутрин поставете възглавницата на слънчево място и я оставете там до вечерта. Преди лягане поставете калъфка за възглавница върху възглавницата и рецитирайте заклинанието три пъти пред иконата. Това заклинание трае до първото измиване. След това ритуалът може да се повтори, ако е необходимо.

Ножица

Има и друг ритуал. Преди лягане поставете отворени ножици под възглавницата си, като предварително сте произнесли заклинанието върху тях. На сутринта вземете ножиците и, правейки режещи движения във въздуха, рецитирайте заклинанието нечетен брой пъти, молейки Бог за защита. Този ритуал трябва да се изпълнява всяка вечер в продължение на една седмица.

Можете също така да поставите огърлица, изплетена от лук и чесън, под възглавницата си. Докато я плетете, рецитирайте „Отче наш“.

Друга препоръка е да вземете три жълти, червени и зелени листа и да ги скриете под матрака си. Също така, опитайте се да не заспите по гръб, а по-скоро да легнете настрани.

И най-важното – за да бъдат всички тези ритуали ефективни, не споделяйте с никого за тях. В крайна сметка, ако нищо от казаното дотук не помогне, поне ще си спестите присмеха на околните. Пък ако има ефект, още по-добре.

Кристи Красимирова