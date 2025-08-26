П рецизиране на показателите и прилаганите коефициенти при определяне на изследователските висши училища (ИВУ).

Това е заложено в публикуваното за обществено обсъждане предложение за промени в постановление на Министерския съвет от 2021 г. В момента такъв статут се присъжда на университет, който дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени по три показателя. Това са научни резултати, научен капацитет и възпроизводство на академичния състав и обществено и икономическо въздействие. Общата оценка на съответното висше училище се изчислява по формули с по няколко показателя. Тези, които имат не по-малко от 1000 точки, се включват в Списъка на изследователските висши училища за срок 4 години. В момента такива са 12 висши училища. Предвид, че статутът „изследователско висше училище“ следва да обозначава най-високо равнище на научна продуктивност, принос и международно разпознаване, се предлага точките, необходими за включване в Списъка на изследователските висши училища, да станат 10 хиляди.

Показатели

В предложения проект е заложено и отпадането на показателите, измерващи научния капацитет и възпроизводството и общественото и икономическото въздействие.

„В резултат на прилаганите през последните години различни инструменти за повишаване на публикационната активност и възпроизводството на академичния състав, като национални научни програми, финансиране на инфраструктурни обекти, стимулиране участието в конкурсите в Рамковата програма „Хоризонт Европа“ и др., се наблюдава подобрение в стойностите на показателите, свързани с научните публикации и тяхното качество. Регистрира се ръст на броя научни публикации, както и се наблюдава повишен дял на цитираните публикации. Отчита се и увеличение на възпроизводството на научния състав, както и се наблюдава напредък по показателя, свързан с финансово-икономическото въздействие на научната дейност“, аргументират се в мотивите си от Министерството на образованието и науката (МОН). Предлаганите промени предвиждат оценката за придобиване на статут на изследователско висше училище да се извършва само по наукометрични показатели (публикации, цитати, монографии) от международните бази данни Web of Science и Scopus и продукти на интелектуалната собственост.

Публикации

По показателя, измерващ научните публикации за четиригодишен период, са повишени коефициентите на списания, попадащи в категории Q1 и Q2. Това се прави, тъй като тези списания обхващат топ 50% от най-цитираните и престижни научни издания в съответната област, което означава високо ниво на научен принос, иновация и строго рецензиране. За изданията в категория Q1 коефициентът се увеличава от 6 на 10, за тези в Q2 – от 4 на 6, а за Q3 – от 2 на 3. А броят глави от книги (NBC), видими в базите данни Scopus и/или Web of Science, вече не е част от втория показател.

Показателят, отнасящ се до продуктите на интелектуалната собственост, е разширен, като освен отчитаните на този етап заявки за международни и национални патенти се включват и патенти за изобретения (чуждестранни и европейски с коефициент 30, и български – с 15), полезни модели (чуждестранни с коефициент 15 и български – със 7) и сертификати за сортове растения и породи животни (с коефициент 15.) Заявките за патенти за изобретения са с нови коефициенти – тези за чуждестранни и европейски за патенти за изобретения ще бъдат с коефициент 20 (при 30 в момента), а за български – 10 (при 6 в момента). Това ще позволи да бъдат отчитани в по-голяма степен постиженията на вузовете и тяхната ангажираност към новаторство и напредък в съответните научни области.

Резултати

„Определянето на висше училище за изследователско само по тези показатели ще постави акцент върху реални научни резултати, които отразяват действителния принос на академичния състав към развитието на науката“, се посочва още в мотивите. Очаква се това да сведе до минимум възможността за субективна интерпретация, както и ще намали административната тежест, свързана с доказване на трудно измерими дейности.

„Оценяването само върху научни резултати и продукти на интелектуалната собственост ще насърчи висшите училища да инвестират в качествени изследвания, както и ще покаже приложимостта на научните изследвания в практиката и ще създаде стимули за развитие на научна инфраструктура и академичен потенциал“, категорични са от МОН.

Отпадат показателите, измерващи научния капацитет и възпроизводството и общественото и икономическото въздействие. Това се обосновава от факта, че тези показатели не отразяват директно научния капацитет на дадено висше училище. По отношение отпадане отчитането на придобилите образователно-научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ трябва да се има предвид, че само броят защитили докторанти и доктори на науките не показва реалното научно или обществено въздействие на публикацията, нито научния й принос в дългосрочен план, поради което акцентът трябва да бъде върху реалните резултати и качество от научната дейност.

Комисия

Предлага се и промяна в състава на междуведомствената комисия към министъра на образованието, която прави оценка на резултатите на висшите училища съгласно показателите. Вместо представители на Съвета на ректорите вече ще има такива от Селскостопанската академия.

В същото време в изменението на постановлението е посочено, че членовете на комисията не могат да работят по трудов договор във висше училище или да изпълняват дейности по договор за изработка във висше училище през последните три години към датата на извършване на оценката, с изключение на случаите, когато договорът за изработка е за участие като външен член в научно жури по Закона за развитието на академичния състав или като ментор за провеждане на практическо обучение по проекти, финансирани от бюджета на Европейския съюз. Комисията ще се подпомага от независими експерти, притежаващи експертиза в ключови области, свързани с извличане и/или верифициране на данни от бази данни с наукометрична информация.

Изследователските вузове в момента

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2. Медицински университет – София

3. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

4. Медицински университет – Пловдив

5. Технически университет – София

6. Химикотехнологичен и металургичен университет

7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

8. Медицински университет – Плевен

9. Тракийски университет – Стара Загора

10. Русенски университет „Ангел Кънчев“

11. Югозападен университет „Неофит Рилски“

12. Бургаски държавен университет „Асен Златаров“.

Людмил Христов