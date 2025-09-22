С амо часове след мемориалната служба в памет на застреляния в САЩ на 10 септември Чарли Кърк, проф. Йонко Мермерски ексклузивно коментира събитието, взривило Америка.

Чарли Кърк не сееше омраза, той имаше аргумент за всеки, който се изправяше и го обвиняваше във всякакви абсурди. Той наистина помогна страшно много за победата на Тръмп и Ванс на президентските избори през 2024 г. със своята мрежа за млади хора.

Америка има нужда от човек като Чарли, от посланията, които той предаваше, убеден е Мермерски.

Консервативният активист бе застрелян по време на среща със студенти в университета в Юта. Той бе на 31 години.

ПОСЛЕДНО СБОГОМ: Доналд Тръмп почете паметта на Чарли Кърк, нарече го гигант на своето време! (ВИДЕО)

За ръкостискането на Тръмп с Мъск, което изненада целия свят по време на възпоминателната служба; за ужасяващите вреди от социалните мрежи върху младите американци; за фалшивите новини; за двойните стандарти в американското общество; за бъдещето на републиканците и на президента след смъртта на Чарли Кърк – гледайте извънредния епизод на Телеграфно подкастът.

Михайлина Димитрова