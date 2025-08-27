Д ве вкусни изкушения с плънка, които Иван Звездев е майсторил, намираме на zvezdev.com.

Домати

Необходими продукти:

4 големи домата

1/2 зелена чушка

4 яйца

200 г сирене

1/2 ч.л. червен пипер

1 струйка зехтин

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Отрязваме капачетата на доматите и ги издълбаваме, слага се щипка сол във всеки и поставяме в тавичка с отворената част надолу. Слагаме сирене в купа, прибавяме нарязана на дребни кубчета зелена чушка. Поръсваме с червен пипер и намачкваме. Пълним сместа в намаслените със зехтин домати, като я разпределяме равномерно по дъното и стените. Във всеки домат счупваме по 1 яйце и забождаме по 2 ивички чушка. Поливаме зехтин и печем във фурна, загрята на 180 градуса, около 15-20 минути.

Калугерска салата

Необходими продукти:

2 домата

100 г маслини

ситно нарязан магданоз за поръсване

За пълнените чушки:

100 г сирене

1 краставица

2 червени чушки

2 зелени чушки

4 стръка копър

4 стръка магданоз

1 с.л. зехтин

За кьопоолуто:

2 патладжана - 400 г

1 обелен домат

2 с.л. ситно нарязан магданоз

1 с.л. винен оцет

2 с.л. олио

1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Поливаме патладжани с олио и ги печем във фурна, загрята на 200-220 градуса, около 20-25 минути. Изваждаме патладжаните, охлаждаме ги закратко и ги обелваме, докато са още топли. Стриваме чесън с малко сол и стриваме в хаван. Смесване с патладжаните, които също се стриват . Прехвърляме ги в купа. Нарязваме на ситно обелен домат. Посоляваме, прибавяме винен оцет и олио. Поръсваме ситно нарязан магданоз и разбъркваме добре. Това е кьопоолу за салата. Изпичаме червени и зелени чушки на скарата. Поставяме ги в найлонов плик, за да се задушат и ги обелваме. Нарязваме краставица на малки кубчета, които прехвърляме в купа. Нарязваме копър и магданоз на ситно и ги изсипваме в купата с нарязана краставица. Добавяме сирене и наливаме зехтин. Намачкваме сиренето с вилица и объркваме добре продуктите. Пълним обелени и изпечени чушки с подготвения крем и завиваме. Правим зигзагообразни прорези по домата и отделяме двете половини, които поръсваме с нарязан магданоз и поливаме със зехтин. Слага се в чиния. Салатата се подрежда като е средата на чиния в ринг се слага кьопоолу, поставяме пълнена чушка отстрани и декорираме с маслини. Поливаме салатата със зехтин и оцет по желание.