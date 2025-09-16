И ван Звездев има в запас всякакви рецепти – и нашенски, и от далечни и по-близки земи. Класиката обаче за родната кухня, поне в последните три века, са пълнените чушки. Ето няколко много любопитни идеи за пълнени чушки по традиционен или различен, но все така много вкусен начин от zvezdev.com.

С патладжан и тиквички

Необходими продукти:

1 кг зелени чушки за пълнене

зехтин за поливане

1 ч.л. сол

За плънката:

100-150 г краве сирене

1 малък патладжан - 200 г

1 малка тиквичка -100 г

2 стръка пресен лук или 1/4 глава стар кромид

1 стрък пресен чесън или 1 скилидка

4 стръка магданоз

4 стръка копър

4 филии по-стар хляб

8 с.л. зехтин

1 ч.л. сол

За подлучения сос:

1 кофичка кисело мляко

2 скилидки чесън

1 с.л. зехтин

1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Нарязваме патладжана и тиквичката на малки кубченца, а чесъна и лука наситняваме. Задушаваме ги за 7-8 минути в сгорещен зехтин, като разбъркваме периодично. Посоляваме и добавяме нарязан на кубчета хляб. Пържим за няколко минути и поръсваме с наситнените подправки. Оттегляме от котлона, отгоре поръсваме с едро настъргано сирене и размесваме добре. Почистваме чушките от дръжки и семки, посоляваме ги отвътре и ги пълним с приготвената плънка. Затваряме с капаче и поставяме в тава. Поливаме обилно със зехтин и поставяме в средата на предварително затоплена фурна. Печем на 180 градуса за 30 минути. Приготвяме соса. В хаванче счукваме скилидки чесън заедно със сол и ги прехвърляме в купа. Слагаме кисело мляко и разбъркваме много добре. Поливаме със струйка зехтин и поднасяме с пълнените чушки.

С кайма, ориз и сос

Необходими продукти:

10-12 чушки за пълнене

За плънката:

400 г кайма

1 глава кромид лук

1 морков

100 г ориз

1 ч.ч. стерилизирани домати

1 ч.л. сушена чубрица

2 клонки ситно нарязан копър

1 клонка целина

2 ч.л. червен пипер

2 ч.л. сол

6 с.л. олио

За заливката:

2 яйца

4 с.л. кисело мляко

1 с.л. брашно

1 щипка сол

1 ч.л. лимонов сок

Начин на приготвяне:

Лукът и морковът се режат на ситно и запържват в олио за минута, добавя се ориз и пържи, докато той стане стъклен за около минута. Тогава се подправя с червен пипер, сол и се налива 100 мл гореща вода. Слагат се домати и се оставя да се изпари водата. Подправя се с чубрица, копър - ситно нарязана целина и се слага кайма, обърква се добре. Чушките се почистват от семето и се запазва капачето, посоляват се отвътре и се пълнят с каймата. Горната част на всяка чушка се потапя в брашно и се слага капаче, чушките се редят в намаслена тава. Поливат се с 2-3 с.л. олио, налива се половин чаша гореща вода и тавата се слага в предварително затоплена фурна до 180 градуса. Чушките се пекат 45-50 минути. След като са готови, се изваждат от тавата.

Прави се заливка, като в тиган се слага брашно, разрежда се със 100 мл студена вода и се добавя течността от тавата, в която са печени чушките. Слага се кисело мляко, разбива се добре, посолява и се слагат яйца. Като се разбърква с тел непрекъснато, сосът се нагрява, докато кипне. Подкиселява се в края с лимонов сок. Чушките се поднасят със соса.

Със сирене и кашкавал

Необходими продукти:

10-12 зелени чушки - около 1 кг

200-250 г краве сирене

200-250 г кашкавал

2 с.л. едросмляна лютеница

олио

сол

Начин на приготвяне:

В купа намачкваме с вилица сиренето, прибавяме и настъргания кашкавал. Слагаме и лютеницата, поливаме със струйка олио, разбъркваме добре. Пълним чушките с приготвената плънка, като предварително поръсваме всеки отвор с по 1 щипка сол. Поставяме чушките в обилно намаслена тавичка. Печем за 30 минути на 180 градуса.

С кайма и кускус

Необходими продукти:

400 г кайма смес

100 г кускус

10-12 пресни пиперки

1 глава кромид лук

1 кубче зеленчуков бульон

1-2 ч. л. червен пипер

1/2 ч. л. босилек

6 с. л. олио

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Нарязваме кромид лук на ситно и го запържваме за 30 секунди в сгорещено олио. Добавяме измития кускус в загрято олио и го запържваме. Добавяме 250 мл вряща вода. Добавяме 1 кубче зеленчуков бульон. Варим на бавен огън около 10 минути. Добавяме доматеното пюре и босилек. Накрая добавяме каймата и разбъркваме, докато стане на трохи. Добавяме каймата, която пържим 4-5 минути, докато стане на трохи. Поръсваме с червен пипер, сол, сминдух, черен пипер и чубрица. Прибавяме отцедения кускус. Пълним осолените чушки с плънката, като ги продупчваме с вилица на 6-7 места, за да не се разцепят при печенето. Печем във фурна, загрята на 180-190 градуса около 30-40 минути.

С ориз, боб и царевица

Необходими продукти:

8-10 чушки

1-2 ч.ч. гореща вода

брашно

олио

За плънката:

1 глава кромид лук

180-200 г ориз

1/2 зелена чушка

1 ч.ч. домати

100 г царевица (1/2 консерва)

100 г червен боб (1/2 консерва)

400 мл гореща вода

1 к.ч. олио

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. червен пипер

лют червен пипер по желание

черен пипер на вкус

1 непълна ч.л. смлян кимион

джоджен

Начин на приготвяне:

Нарязваме на ситно кромидия лук и го задушаваме в олио за 30 секунди. Нарязваме на малки кубчета зелената чушка и я прибавяме към лука. Добавяме ориза, посоляваме и пържим за минута. Оттегляме от котлона и поръсваме със сладък и лют червен пипер и черен пипер. Връщаме ястието на котлона. Добавяме доматите, наливаме водата. Изсипваме царевицата и червения боб, поръсваме с кимион и нарязан на ситно джоджен. Задушаваме ястието, докато оризът поеме водата. Посоляваме отвътре изчистените чушки, надупчваме ги с вилица. Пълним ги с плънката, потапяме ги в брашно и ги редим в тава за печене. Заливаме чушките с гореща вода, поливаме със струйка олио. Печем на 180 градуса за 40 минути.

По градинарски

Необходими продукти:

10-12 зелени пресни чушки (1 кг)

1 и 1/2 ч.ч. замразен грах (100-150 г)

100-150 г зелен фасул

1 ч.ч. стерилизирани домати

1 глава кромид лук

2 моркова

1 с.л. домашна зеленчукова подправка (1 кубче зеленчуков бульон)

1 непълна ч.ч. кръгъл ориз (100 г)

5 с.л. олио

1-2 клонки целина

1-2 ч.л. сушен копър

1 ч.л. сол

1-2 ч.л. сладък червен пипер

бял (черен) пипер по желание

олио за поливане

брашно за овалване

Начин на приготвяне:

Бланшираме за 10-12 минути грах и зелен фасул. През това време задушаваме наситнен кромид лук заедно с нарязани на кръгчета моркови - за 1 минута. Режем целина и я прехвърляме към леко омекналите зеленчуци. Разбъркваме, прехвърляме и кръгъл ориз. След секунди посоляваме и поръсваме с подправките. Наливаме чаша и половина от водата, в която сме бланширали граха. Добавяме и нарязани на ситно стерилизирани домати. Варим, докато течността се изпари. В самия край подправяме с домашна зеленчукова подправка. Нарязваме шушулките на по-дребни парченца и ги прибавяме заедно с попарения грах. Почистваме чушките и ги набождаме с вилица, осоляваме ги от вътрешната страна. Пълним чушките, овалваме ги в брашно и ги затваряме с капаче. Подреждаме ги изправени в намаслена тава, поливаме със струйка олио. Наливаме 1-2 пръста вода и поставяме съда в центъра на предварително затоплена фурна. Печем за 40-45 мин. на 180 градуса.