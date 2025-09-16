И ван Звездев има в запас всякакви рецепти – и нашенски, и от далечни и по-близки земи. Класиката обаче за родната кухня, поне в последните три века, са пълнените чушки. Ето няколко много любопитни идеи за пълнени чушки по традиционен или различен, но все така много вкусен начин от zvezdev.com.
С патладжан и тиквички
Необходими продукти:
- 1 кг зелени чушки за пълнене
- зехтин за поливане
- 1 ч.л. сол
За плънката:
- 100-150 г краве сирене
- 1 малък патладжан - 200 г
- 1 малка тиквичка -100 г
- 2 стръка пресен лук или 1/4 глава стар кромид
- 1 стрък пресен чесън или 1 скилидка
- 4 стръка магданоз
- 4 стръка копър
- 4 филии по-стар хляб
- 8 с.л. зехтин
- 1 ч.л. сол
За подлучения сос:
- 1 кофичка кисело мляко
- 2 скилидки чесън
- 1 с.л. зехтин
- 1 ч.л. сол
Начин на приготвяне:
Нарязваме патладжана и тиквичката на малки кубченца, а чесъна и лука наситняваме. Задушаваме ги за 7-8 минути в сгорещен зехтин, като разбъркваме периодично. Посоляваме и добавяме нарязан на кубчета хляб. Пържим за няколко минути и поръсваме с наситнените подправки. Оттегляме от котлона, отгоре поръсваме с едро настъргано сирене и размесваме добре. Почистваме чушките от дръжки и семки, посоляваме ги отвътре и ги пълним с приготвената плънка. Затваряме с капаче и поставяме в тава. Поливаме обилно със зехтин и поставяме в средата на предварително затоплена фурна. Печем на 180 градуса за 30 минути. Приготвяме соса. В хаванче счукваме скилидки чесън заедно със сол и ги прехвърляме в купа. Слагаме кисело мляко и разбъркваме много добре. Поливаме със струйка зехтин и поднасяме с пълнените чушки.
С кайма, ориз и сос
Необходими продукти:
- 10-12 чушки за пълнене
За плънката:
- 400 г кайма
- 1 глава кромид лук
- 1 морков
- 100 г ориз
- 1 ч.ч. стерилизирани домати
- 1 ч.л. сушена чубрица
- 2 клонки ситно нарязан копър
- 1 клонка целина
- 2 ч.л. червен пипер
- 2 ч.л. сол
- 6 с.л. олио
За заливката:
- 2 яйца
- 4 с.л. кисело мляко
- 1 с.л. брашно
- 1 щипка сол
- 1 ч.л. лимонов сок
Начин на приготвяне:
Лукът и морковът се режат на ситно и запържват в олио за минута, добавя се ориз и пържи, докато той стане стъклен за около минута. Тогава се подправя с червен пипер, сол и се налива 100 мл гореща вода. Слагат се домати и се оставя да се изпари водата. Подправя се с чубрица, копър - ситно нарязана целина и се слага кайма, обърква се добре. Чушките се почистват от семето и се запазва капачето, посоляват се отвътре и се пълнят с каймата. Горната част на всяка чушка се потапя в брашно и се слага капаче, чушките се редят в намаслена тава. Поливат се с 2-3 с.л. олио, налива се половин чаша гореща вода и тавата се слага в предварително затоплена фурна до 180 градуса. Чушките се пекат 45-50 минути. След като са готови, се изваждат от тавата.
Прави се заливка, като в тиган се слага брашно, разрежда се със 100 мл студена вода и се добавя течността от тавата, в която са печени чушките. Слага се кисело мляко, разбива се добре, посолява и се слагат яйца. Като се разбърква с тел непрекъснато, сосът се нагрява, докато кипне. Подкиселява се в края с лимонов сок. Чушките се поднасят със соса.
Със сирене и кашкавал
Необходими продукти:
- 10-12 зелени чушки - около 1 кг
- 200-250 г краве сирене
- 200-250 г кашкавал
- 2 с.л. едросмляна лютеница
- олио
- сол
Начин на приготвяне:
В купа намачкваме с вилица сиренето, прибавяме и настъргания кашкавал. Слагаме и лютеницата, поливаме със струйка олио, разбъркваме добре. Пълним чушките с приготвената плънка, като предварително поръсваме всеки отвор с по 1 щипка сол. Поставяме чушките в обилно намаслена тавичка. Печем за 30 минути на 180 градуса.
С кайма и кускус
Необходими продукти:
- 400 г кайма смес
- 100 г кускус
- 10-12 пресни пиперки
- 1 глава кромид лук
- 1 кубче зеленчуков бульон
- 1-2 ч. л. червен пипер
- 1/2 ч. л. босилек
- 6 с. л. олио
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Нарязваме кромид лук на ситно и го запържваме за 30 секунди в сгорещено олио. Добавяме измития кускус в загрято олио и го запържваме. Добавяме 250 мл вряща вода. Добавяме 1 кубче зеленчуков бульон. Варим на бавен огън около 10 минути. Добавяме доматеното пюре и босилек. Накрая добавяме каймата и разбъркваме, докато стане на трохи. Добавяме каймата, която пържим 4-5 минути, докато стане на трохи. Поръсваме с червен пипер, сол, сминдух, черен пипер и чубрица. Прибавяме отцедения кускус. Пълним осолените чушки с плънката, като ги продупчваме с вилица на 6-7 места, за да не се разцепят при печенето. Печем във фурна, загрята на 180-190 градуса около 30-40 минути.
С ориз, боб и царевица
Необходими продукти:
- 8-10 чушки
- 1-2 ч.ч. гореща вода
- брашно
- олио
За плънката:
- 1 глава кромид лук
- 180-200 г ориз
- 1/2 зелена чушка
- 1 ч.ч. домати
- 100 г царевица (1/2 консерва)
- 100 г червен боб (1/2 консерва)
- 400 мл гореща вода
- 1 к.ч. олио
- 1/2 ч.л. сол
- 1 ч.л. червен пипер
- лют червен пипер по желание
- черен пипер на вкус
- 1 непълна ч.л. смлян кимион
- джоджен
Начин на приготвяне:
Нарязваме на ситно кромидия лук и го задушаваме в олио за 30 секунди. Нарязваме на малки кубчета зелената чушка и я прибавяме към лука. Добавяме ориза, посоляваме и пържим за минута. Оттегляме от котлона и поръсваме със сладък и лют червен пипер и черен пипер. Връщаме ястието на котлона. Добавяме доматите, наливаме водата. Изсипваме царевицата и червения боб, поръсваме с кимион и нарязан на ситно джоджен. Задушаваме ястието, докато оризът поеме водата. Посоляваме отвътре изчистените чушки, надупчваме ги с вилица. Пълним ги с плънката, потапяме ги в брашно и ги редим в тава за печене. Заливаме чушките с гореща вода, поливаме със струйка олио. Печем на 180 градуса за 40 минути.
По градинарски
Необходими продукти:
- 10-12 зелени пресни чушки (1 кг)
- 1 и 1/2 ч.ч. замразен грах (100-150 г)
- 100-150 г зелен фасул
- 1 ч.ч. стерилизирани домати
- 1 глава кромид лук
- 2 моркова
- 1 с.л. домашна зеленчукова подправка (1 кубче зеленчуков бульон)
- 1 непълна ч.ч. кръгъл ориз (100 г)
- 5 с.л. олио
- 1-2 клонки целина
- 1-2 ч.л. сушен копър
- 1 ч.л. сол
- 1-2 ч.л. сладък червен пипер
- бял (черен) пипер по желание
- олио за поливане
- брашно за овалване
Начин на приготвяне:
Бланшираме за 10-12 минути грах и зелен фасул. През това време задушаваме наситнен кромид лук заедно с нарязани на кръгчета моркови - за 1 минута. Режем целина и я прехвърляме към леко омекналите зеленчуци. Разбъркваме, прехвърляме и кръгъл ориз. След секунди посоляваме и поръсваме с подправките. Наливаме чаша и половина от водата, в която сме бланширали граха. Добавяме и нарязани на ситно стерилизирани домати. Варим, докато течността се изпари. В самия край подправяме с домашна зеленчукова подправка. Нарязваме шушулките на по-дребни парченца и ги прибавяме заедно с попарения грах. Почистваме чушките и ги набождаме с вилица, осоляваме ги от вътрешната страна. Пълним чушките, овалваме ги в брашно и ги затваряме с капаче. Подреждаме ги изправени в намаслена тава, поливаме със струйка олио. Наливаме 1-2 пръста вода и поставяме съда в центъра на предварително затоплена фурна. Печем за 40-45 мин. на 180 градуса.