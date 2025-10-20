Н овогодишните празници отново чукат на вратата и много хора трескаво умуват къде в чужбина да ги посрещнат.

За любителите на малко далечните и екзотични дестинации е възможността за Нова година във Виетнам. Една от причините да подарите на себе си или на близките си хора едно подобно изживяване е и отмяната на визите до Виетнам от 15 август 2025 до 14 август 2028 г. Така е, че сега е моментът за сбъдване на едно желание.

Бум

Социалистическа република Виетнам, както се вижда и от названието й, е една от все още малкото останали държави в света с ляво управление. По разцвет и бум на икономиката си Виетнам не може да се мери с Китай, но въпреки това в последните години тя търпи едно доста стабилно развитие в сферата на туризма. Още повече че в областта на културния и исторически туризъм страната определено има какво да покаже на света.

Със своята площ от 331 668 кв. км и с население от цели 65 млн. души население страната се нарежда на 65-о място в света по площ и на 13-о по население. И това въпреки войната със САЩ, в която загинаха милиони виетнамци. Очевидно местните са се погрижили за един доста бърз прираст, за да достигнат отново това своеобразно рекордно население.

Подобно на повечето днешни южноазиатски държави по-голямата част от историята й е свързана с чужда власт и колонизация. До Х век тя е под силното влияние на Китайската империи. След Х век в страната се установяват местни династии, но те също са свързани и подчинени на Поднебесната империя. В страната на IX век страната попада под френска колонизация, която продължава до 40-те години на ХХ век, когато възникналото местно освободително движение отхвърля чуждата власт, но оставя страната разделена на две, между които е създадена демилитаризирана зона. Северната част е ориентирана към СССР и е с комунистическо управление начело с Хо Ши Мин. Южната част е ориентирана към САЩ. Със създаването им е било предвидено през 1956 г. двете държави да се обединят. Обединението обаче е осуетено от САЩ, които подклаждат гражданска война между тях, а след това се намесват и пряко. Избухва американо-виетнамската война, продължила до 1973 г. Но едва на 2 септември 1976 г. обединението на Виетнам е завършено и страната е обявена за единна и независима.

Цени

Екскурзиите, които предлагат българските туроператори до Виетнам за есенно-зимния сезон, са двуседмични, като цените са около 3200-3500 евро. Това включва цената на полета дотам, вътрешните полети и трансферите до летищата, нощувки със закуски в 3- и 4-звездни хотели, между 5 и 6 вечери и обяди, както и по-голямата част от туровете и посещенията на атракциите и музеите. В цената не са включени допълнителните обиколки и екскурзии, бакшишите за местните шофьори и екскурзоводи и някои от входните такси на музеите. И, разбира се, личните индивидуални разходи, които за всеки са различни.

Добрата новина е, че от България има директен самолетен полет до виетнамската столица Ханой, откъдето започва и самата екскурзия. В буквален превод името му означава „град между реки“. Със своето население от малко над 2,6 млн. души столицата се нарежда на второ място след Сайгон. Ханой е главен град на страната повече от 800 години, докато е под китайска и френска власт. В периода 1802-1945 г. за имперска столица е избран Хюе. Но след отхвърлянето на френската зависимост Хо Ши Мин отново връща старата слава на Ханой. Подобно и на други стари азиатски имперски столици Ханой също разполага с със запазена стара част, от която започва и виетнамското приключение на всички туристи. Тесните улички със сгради в средновековен азиатски архитектурен стил връща гостите 1000 години назад. Една от основните забележителности е Храмът на литературата Ван Миеу, построен в чест на Конфуций. В продължение на 700 години, между 1076 и 1779, в сградата на храма се помещава Имперската академия, първият виетнамски университет.

В университета има пет вътрешни двора, които символизират петте основни природни елемента: вода, дърво, огън, земя и метал. Интересни са и каменните плочи, полегнали върху гърбовете на костенурки, изписани с имената на някогашните възпитаници.

Музей

Друга задължителна за посещение сграда е Етнографски музей, в който наред със залите с експонати се намира и изследователски център, показващ етническите групи във Виетнам. Най-древната пагода в града Тран Куок е на повече от 1500 години и се намира на малко островче, по средата на мост, свързващ двете реки, минаващи край столицата.

Старият квартал на Ханой е нещо наистина уникално и в него са снимани някои от най-известните холивудски филми с азиатски екзотични сюжети. Освен Индия тук може би е единственото място, където туристите могат да се повозят на рикша, теглена от жив човек.

Неповторимостта на атмосферата се засилва и от мирисът на тамян, идващ от храмовете в района. Тук е единственото място в света, където човек да опита традиционния бульон със звезден анасон. След разходката из стария Ханой екскурзията продължава с разходка по известната „улица с влака“. Нарича се така, защото през нея няколко пъти на ден минава влак с няколко вагона, който местните жители са превърнали в атракция. От двете страни на релсите има кафенета, в които, докато чакат трена, туристите могат да се насладят на традиционното местно кафе с яйца. А когато дойде, влакът спира на няколко места по улицата, като дава възможност на чуждите туристи да си направят селфи. Много са туристическите атракции и историческите забележителности в Ханой, но те не могат да бъдат разгледани и за 10 дни. А дните на екскурзията са ограничени. Ето защо в началото на третия ден с автобус туристите се отправят към северната провинция Нин Бин. Тук по един неповторим начин са съчетани природни и културно-исторически забележителности.

Първата спирка тук е древният град Хоа Лу, която е бил столица на Виетнам между 968 и 1009 г. Комплексът е голям и трудно може да бъде обходен за един ден пеша, затова на желаещите да го сторят се предлагат велосипеди срещу допълнително заплащане. Най-известните забележителности, които задължително трябва да бъдат видени тук, са няколко. Храмът Кинг Дин се състои от един малък храм и три светилища и е скрит в гората, което му придава особено тайнствен и мистичен вид. Другият храм, на крал Ле, датира от XVII век и е разположен до входа на комплекса. Близо до входа, вляво, се намира и гробницата на първия виетнамски император. Четвъртият обект се намира извън територията на Хоа Лу и това е пагодата Нхат Тру от Х век, известна още и като пагодата с една колона.

Близо до древната столица Хоа Лу се намира пещерата Ам Тиен. В миналото единственият начин да се влезе в нея е бил чрез изкачване на планината, в която тя се намира. След като човек вече е стигнал до входа на пещерата обаче, гледката е поразителна. Пещерата отвред е заобиколена от високи карстови планини, а в средата има езеро с кристално чиста вода. В него в миналото са се отглеждали костенурките джиай. А легенда разказва, че тук крал Дин Тиен Хоанг отглеждал тигри и извършвал екзекуции. Днес, за да се влезе в пещерата, вече не е необходимо да се изкатери цялата планина. Трябва да бъдат изкачени само 205 каменни стъпала.

ЮНЕСКО

След като се наситят на красотата на Ам Тиен, туристите се отправят към комплекса за екотуризъм Траг Ан, включен в Списъка на ЮНЕСКО за световни забележителности. Гостите могат да се насладят на уникални гледки на величествени варовикови и карстови върхове, извисяващи се към небето. Срещу заплащане може да бъде направена разходка с лодка, която ще позволи да се види доста повече от флората и фауната на района. Може да се извърши посещение на традиционно виетнамско село и да се дегустира местната храна.

Следващият ден от екскурзията е посещение на залива Ха Лонг. На езика на местните това се превежда като „дракона, който се спуска към морето“. И отново ще се обърнем към древните местни легенди. Според една от тях, когато прадедите на днешните виетнамци се отбранявали от нахлулите китайски войски, на помощ се притекли боговете. Те изпратили семейство дракони, за да помогнат в защитата на земите. Драконите се спуснали от небето точно там, където сега се намира Ха Лонг, и засипали китайците с огън и нефрит. Създали естествена отбранителна стена от малки островчета и скали. Програмата включва круиз с малко корабче из залива, като в цената на круиза са включени обяд и екзотичен коктейл.

След залива следващата спирка по виетнамския маршрут е фермата за мидени перли Тунг Сау. А след като се запознаят с технологичния процес на ваденето и шлифоването на тези естествени скъпоценности, вечерта туристите ще могат да си устроят и едно пиршество с мидени деликатеси и чаша виетнамско вино. А рано сутринта преди отпътуването може да се уреди участието на туристите в урок по китайска гимнастика тай чи.

Въжена линия

Следва посещение на някои от елитните виетнамски курорти в региона Да Нанг. С автобус към планината Тронг Сон и местността Ба На. С въжена линия, дълга цели 5,8 км, гостите ще се изкачват чак до върха на планината, като по пътя им се разкриват невероятни гледки.

Оттук могат да бъдат видени и някои забележителности, за които едва ли ще остане време да бъдат посетени на място и разгледани поради оскъдното време като пагодата Линг Унг и Ботаническата градина, известна и като Градината на любовта. На върха на планината се намира малко градче със сгради в готически архитектурен стил, останали в наследство от френския период на страната. Тук се намира и Златният мост - единствен по рода си в света. Той няма многовековна история, точно обратното, построен е едва преди 7 години, през 2018 г., и е дълъг 150 метра. Изграден е от жълт метал, наподобяващ злато, откъдето идва и името му. Интересното е, че мостовата му конструкция се държи от две гигантски ръце, които изглеждат като че ли са от камък. В действителност обаче се оказва, че тези ръце са направени от съвременни материали, от фибростъкло. Мостът е направен така, че да изглежда все едно е силно наклонен и се държи само благодарение на тези две ръце. А смисълът на посланието е, че всичко е в Божиите ръце и че човек нищо не може да направи, за да промени предначертаната си от свръхсилите съдба.

По време на екскурзията не може да бъде подминат и старинният град Хой Ан, създаден като процъфтяващо търговско пристанище в колониалния китайски период XV-XIX век.

От векове и до днес градът е известен със своята кухня и кулинария. Затова и неслучайно тук се организират и провеждат едни от най-елитните и престижните майсторски класове.

Старата част на Хой Ан е уникална с необичайната смесица от виетнамска, китайска и японска архитектура. Един от емблематичните образци на архитектурата тук е Японският мост, построен през XVII век от търговци, идващи от Страната на изгряващото слънце.

Друга забележителност, намираща се в региона на Хой Ан е светилището Май Сан, наследство от древната цивилизация Чампа. Не бива да се пропуска и посещение в Музея на керамиката. Той представлява всъщност обикновена дървена къща, в която са събрани стотици експонати на китайското, японското и виетнамското керамично изкуство. Хой Ан е известен и с красивите си плажове, сред които заслужават да бъдат споменати Ан Банг и Куа Дай. В същия район се намира и древният будистки храмов комплекс Ми Сон, строен между IV и XIII век и посветен на върховния бог Шива.

Район

Апотеозът на екскурзията във Виетнам е посещението на Сайгон, или град Хошимин, както е новото му име. Това всъщност е най-големият град в страната с население от 9,5 млн. души. Районът на цялата метрополия обаче е обитаван от над 22 млн. човека, което го превръща в един от най-гъсто населените световни мегаполиси. В района от 1887 до 1901 г. е столица на Френски Индокитай, а между 1955 и 1975 г. на Южен Виетнам. След обединението на страната през 1975 г. е преименуван и взема името на комунистическия лидер Хо Ши Мин. Днес градът вече се е превърнал в един от големите азиатски центрове.

Над 30 небостъргача са с височина над 100 метра. А през 2018 г. е завършен строежът и на най-високата сграда в цяла Югоизточна Азия. Това е 81-етажната кула Ландмарк, която е с височина 350 м. Сайгон или Хошимин е и икономическият, търговски и финансов център на Виетнам. През последните години десетки от най-мощните световни компании избират да вложат инвестициите си в страната. Градът все по-уверено се развива и в сферата на туризма, като още преди повече от 10 години размерът на инвестициите в туризма е над 3 млрд. долара.

Сайгон определено не е град с музеи и исторически обекти. Той е градът на съвремието. И все пак и тук има исторически сгради, които трябва да се видят. Сред тях е Сградата на обединението, в която някога се е помещавал бившият президентски дворец. Друга сграда, заслужаваща интерес, е тази на пощата в Хошимин, която е проектирана от Гюстав Айфел, създателят на Айфеловата кула.

След толкова много посещения, исторически, културни и природни обекти последният ден преди напускането на Виетнам на път за София е предвиден за разпускане. И едно от най-добрите места за това е островът Фу Куок. 150-километровата брегова ивица на този остров е сред най-известните и посещавани дестинации във Виетнам. Освен за плуване, къпане и плаж това е любимо място и за любителите на екстремните водни спортове.

Иван Първанов