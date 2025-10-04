Е сента настъпва, а с това се засилва нуждата от витаминозни и стоплящи тялото и душата ястия. Ето няколко примера за това, взети от различни краища на Европа, но пък подходящи за родните условия, видени са в gotvetesmen.com.

Червени домати на фурна

Необходими продукти:

3-4 домата

1 ч. л. захар

1/4 връзка магданоз

4-5 яйца

150 г сирене

1 с.л. сладък червен пипер

олио

Начин на приготвяне:

Доматите се нарязват на кубчета. Изсипват се в тавичка, обилно намазана с олио. Посоляват се, поръсват се със ситно нарязания магданоз, черен пипер и захар. Отгоре се чукват 4-5 яйца, като се внимава жълтъците да се запазят цели. Между яйцата се поръсват сирене и червен пипер. Червените домати на фурна се запичат в силна фурна, 220 градуса. След изваждане могат да се поръсят с магданоз или други подправки по желание.

Картофена крем супа с наденица

Необходими продукти:

750 г картофи

2 глави кромид лук

1 морков

1 стрък целина

1 стрък зелен лук

30 г краве масло

1 л телешки бульон

сол

смлян бял пипер

3 с.л. заквасена сметана

120 г наденица

2 с.л. зехтин

1 връзка магданоз

Начин на приготвяне:

Картофите се измиват, обелват се и се нарязват на кубчета. Поставят се в купа и се заливат със студена вода. Зеленият и кромид лукът, целината и морковът се почистват и се нарязват на дребно. Маслото се разтопява в тенджерата и се прибавят зеленчуците. Запържват се за 5 минути и се прибавят кубчетата картофи. Сипва се бульонът и супата се похлупва. Всичко се вари 30-35 минути. След това се прехвърля в блендер и се прибавя сметаната. Разбива се на гладко пюре и се връща в тенджерата. Подправя се със сол и смлян черен пипер. Отделно в тиган се сгорещява зехтинът. Изпържва се наденицата, нарязана на кръгчета. Картофената крем супа с наденица се поднася със ситно нарязан магданоз и изпържената наденица.

Хайвер от печени чушки

Необходими продукти:

10 червени чушки

1 глава кромид лук

1 скилидка чесън

4 с.л. олио

2 с.л. ситно нарязан магданоз

сол и смлян черен пипер

1 ч.л. доматено пюре

1/2 ч.л. пудра захар

лимонов сок или оцет

2 люти чушки

ситно нарязана бяла част от праз или зелен лук

Начин на приготвяне:

Чушките се изпичат, обелват и почистват от семето. Лукът се почиства и заедно с чушките се нарязва на дребно. Чесънът се пресова. Лютите чушки се опичат, обелват и почистват от семето. Всичко се поставя в блендер и се смила на пюре заедно с щипка сол. Прибавят се доматеното пюре, черният пипер и магданозът. Сместа се разбърква много добре и се подправя със захарта. Постепенно се прибавя капка по капка олиото при постоянно разбъркване, докато се поеме от сместа. След което се добавя лимоновият сок на вкус. При поднасянето хайверът от печени чушки се маже на хляб, може да се поръси със ситно нарязан суров праз лук.

Тиквички с кашкавал

Необходими продукти:

3-4 тиквички

сол на вкус

3-4 пиперки

100 г кашкавал

2 яйца

200 мл прясно мляко

1 с.л. краве масло

1 ч.л. доматено пюре

магданоз

1 кофичка кисело мляко

Начин на приготвяне:

Тиквичките се обелват, нарязват се на колелца и се сваряват в подсолена вода. Пиперките се изпичат, обелват се и се изчистват от семето. В намазана с масло тавичка се нареждат последователно редове от тиквички и пиперки, като се поръсват с настърган кашкавал. Завършва се с ред от тиквички. Яйцата се разбиват с прясното мляко. Прибавят се доматеното пюре, разтворено в малко студена вода, и ситно нарязаният магданоз. С получената смес се заливат тиквичките и пиперките. Отгоре се поставят парченца от маслото. Ястието се запича в силна фурна (220 градуса) до зачервяване. Тиквичките с кашкавал се поднасят с киселото мляко.