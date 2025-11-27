Б лясък, остроумие, британски хумор – тази комбинация три в едно гарантира великолепието на романа „Убийство в театъра“ от Алан Мелвил (издателство „Еднорог“).

Лондонският театрален свят е в трескаво очакване на премиерата на музикалната комедия „Тъжна музика“. Салоните са пълни, критиците – нащрек, звездите – готови да блестят. Но още по време на второ действие сцената се превръща в място на ужас: звездата на представлението умира пред очите на публиката. Малко след това следва и втора смърт – всичко изглежда като убийство, последвано от самоубийство.

Сред зрителите обаче се оказва и инспектор Уилсън от Скотланд Ярд – опитен детектив, който не вярва в случайности. С помощта на своя син Дерек, млад журналист с остър език и любопитен ум, той се впуска в разследване, което ще разкрие, че театърът може да бъде по-смъртоносен и от най-опасната престъпна среда.

„Убийство в театъра“ е интелигентна, бляскава и сатирична мистерия, изпълнена с диалози като извадени от забавна пиеса и неочаквани обрати, достойни за финалното действие на най-добрата драма. Това е роман, който съчетава театралния чар, класическия детективски пъзел и типично британската ирония в едно завладяващо представление.

„Истински бисер сред златната класика на британския криминален жанр – Мелвил доказва, че сцената и престъплението са идеални партньори“, пише The Guardian. „Елегантно, иронично и с блестящи наблюдения – Мелвил познава сцената отвътре“, според The Times.

алан мелвил

Алан Мелвил (1910-1983) е британски драматург, актьор, сценарист и писател, известен със своя остроумен стил и любов към сцената. Участвал е в десетки театрални постановки и телевизионни продукции, а писателската му кариера се отличава с блестящи криминални романи, които са в класическия детективски жанр. „Убийство в театъра“ е сред най-известните му творби – елегантен, интелигентен и изпълнен с ирония разказ, който и до днес пленява почитателите на криминалния жанр.

Кристи Красимирова