Е то идеи за нещо сладко и вкусно от yoli-bg.com. Там Йоланта Делибозова – Йоли, винаги радва почитателите си с прекрасни кулинарни специалитети. А нейното: „Да ви е сладко!“, с което завършва всяка нейна рецепта, направо си е запазена марка за музикантката, която готви също толкова виртуозно.

Лешниково руло

Необходими продукти:

За блата:

3 яйца

180 г захар

120 г брашно

ванилия

40 г какао

За крема:

300 мл течна сметана

200 г начупен на парченца натурален шоколад

100 г лешников нугат

50 г печени белени лешници

Начин на приготвяне:

Разбийте яйцата със захарта, докато утроят обема си и станат на гъст и плътен крем. С внимателно бъркане (с лъжица или домакинска лопатка) прибавете постепенно брашното, пресято с ванилията. Разделете полученото тесто на две равни части. Към едната добавете какаото, разтворено в 2-3 с.л. гореща вода.

Постелете правоъгълната тава от фурната с хартия за печене. Изсипете двете смеси в два отделни сладкарски поша (или найлонови торбички, на които след това отрежете ъглите) и шприцовайте ленти по дължината на тавата, като редувате бяло с кафяво. Изпечете блата в предварително загрята на 170 градуса фурна за около 25 минути. След като леко се охлади, го навийте на руло по дължината му заедно с хартията. Оставете да изстине, след което отново го развийте и отстранете хартията.

Загрейте сметаната до кипване и я свалете от огъня. Прибавете шоколада и нугата, нарязана на парченца. Оставете за 2 минути, след което разбъркайте до получаване на хомогенна смес. След като кремът изстине, го нанесете върху блата, поръсете с цели лешници и завийте на руло. Опаковайте го добре в алуминиево фолио и го оставете в хладилника. Да ви е сладко!

Ябълков кекс

Необходими продукти:

3 яйца, М размер

150 г кристална захар

ванилия

настъргана кора от 1 лимон

150 г кисело мляко 3,6%

70 мл слънчогледово олио

сок от 1/2 лимон

230 г брашно

1-2 щипки сол

1 ч.л. бакпулвер с връх

по желание 1-2 с.л. сладко от портокалови или лимонови корички

4 средно големи ябълки, нарязани на резенчета

1 с.л. кристална захар за поръсване

Начин на приготвяне:

Първо загрейте фурната на 175 градуса с вентилатор и покрийте дъното и стените на правоъгълна кексова форма с хартия за печене. Аз ползвам форма с размери 24 x 10 x 7 см.

В купа разбъркайте яйцата, захарта и ванилията. Нужно е само да се разпенят и леко да се уплътнят. Необходима ви е само телена бъркалка. Прибавете лимоновата кора и киселото мляко. Разбъркайте и налейте олиото и лимоновия сок. Размесете отново. Накрая сипете брашното, смесено със солта и бакпулвера. Разбъркайте до хомогенност. Изсипете тестото във формата. Отгоре разпределете сладкото. Аз използвах от лимонови корички за по-интензивен вкус. Върху него наредете ябълковите резенчета, като ги застъпвате керемидообразно. Не ги забождайте дълбоко в тестото. Трябва да останат на повърхността. Ще потънат, ако са дълбоко в тестото, а целта е след изпичане на кекса да останат отгоре.

Поръсете ябълките с малко захар и изпечете кекса за около 50 минути. Проверявайте готовността с клечка, тъй като всяка фурна пече различно и не може да се посочи категорично време на изпичане. Кексовото тесто е влажно и тежко и изисква по-дълго печене. Поднесете сладкиша напълно изстинал. Да ви е сладко!

Шоколадов сладкиш с круши

Необходими продукти:

250 г меко масло

130 г пудра захар

5 яйца

ванилия

180 г брашно

40 г нишесте

20 г какао

1 ч.л. бакпулвер

3 обелени круши

Начин на приготвяне:

Разбийте на крем маслото и пудрата захар. Добавете ванилията, едно по едно яйцата и разбийте отново. Пресейте заедно брашното, нишестето, какаото и бакпулвера. Добавете ги към маслено-яйчената смес и разбъркайте. Покрийте правоъгълна форма за кекс с хартия за печене. Сипете тестото и забодете в него крушите. Загрейте фурната на 180 градуса и изпечете кекса за около 30-35 минути. Може по време на печене да го покриете с алуминиево фолио, за да не прегаря. Проверявайте готовността му с дървена клечка. Да ви е сладко!

Портокалови мъфини с крем

Необходими продукти за около 14 кексчета:

130 г захар

2 яйца

100 г прясно изцеден портокалов сок

50 г прясно мляко

настъргана кора от 1/2 портокал

ванилия

250 г брашно

1 равна ч.л. бакпулвер

50 мл олио

За крема:

3-4 с.л пудра захар

250 г натурално крем сирене

250 г маскарпоне

ванилия

настъргана кора от 1/2 портокал

Начин на приготвяне:

В купа с домакинска бъркалка разбъркайте захарта и яйцата колкото да се разпенят. Смесете портокаловия сок и млякото и ги налейте в яйчената смес. Подправете с портокалова кора и ванилия, и разбъркайте. Смесете брашното с бакпулвера. Добавете го към основната смес. Накрая налейте олиото и отново с бъркалката разбъркайте до гладкост. Миксер не ви е нужен.

Разсипете тестото в хартиени формички за кексчета. Пълнете ги до половината, тъй като тестото се надига по време на печене и изпълва цялата форма. Загрейте фурната на 170 градуса и изпечете кексчетата за около 15 минути.

За крема разбъркайте крем сиренето със захарта, ванилията и портокаловата кора. Добавете маскарпонето и отново разбъркайте до гладкост. За крема също не ви е нужен миксер, а само бъркалка или лъжица. Шприцовайте розички от крема върху всяко кексче, украсете с портокал и сервирайте. Ако искате по-колоритна визия, може да добавите малко оранжева боя към крема и тестото. Да ви е сладко!

Брауни бисквити

Необходими продукти за около 30 броя:

25 г меко масло

25 г кафява захар

1 жълтък

ванилия

65 г брашно

щипка сол

щипка бакпулвер

щипка сода бикарбонат

25 г дребен шоколадов чипс или натрошен на ситно натурален шоколад

За брауни:

120 г натрошен натурален шоколад

50 г масло

1 яйце

60 г кафява захар

45 г брашно

5 г какао

1/4 ч.л. бакпулвер

Начин на приготвяне:

За масленото тесто размесете добре с лопатка маслото и захарта. Добавете жълтъка и ванилията. Смесете заедно брашното, солта, бакпулвера, содата и шоколада. Сипете ги в маслената смес и отново разбъркайте с лопатката на лепкаво тесто. Изсипете го върху лист хартия за печене, покрийте с друг лист и разточете тестото между двата листа възможно най-тънко, около 2 мм. Приберете го както е разточено в хладилника, докато се стегне добре.

За брауните стопете заедно шоколада и маслото. Оставете да се охлади до стайна температура и прибавете яйцето, предварително разбито на пяна с кафявата захар. Отделно смесете брашното с какаото и бакпулвера. Изсипете ги към шоколадовата смес и разбъркайте до хомогенност. Изсипете тестото в пош и отрежете малък отвор на върха. С малка кръгла формичка (размерът е по ваш избор) изрежете кръгчета от втвърденото маслено тесто. С шпатула ги пренесете в тава, покрита с хартия за печене. Върху тях шприцовайте от брауниз-тестото. (Ако остане малко от него, също го изпечете на бисквити, но без маслена основа.)

Загрейте фурната на 170 градуса с вентилатор. Изпечете бисквитите на по-ниско ниво във фурната за около 15 минути. Да ви е сладко!

Бадемов тарт със сливи

Необходими продукти:

250 г брашно

125 г меко масло

60 г пудра захар

1 яйце

ванилия

За пълнежа:

120 г меко масло

80 г пудра захар

2 яйца

настъргана кора от 1 лимон

ванилия

120 г фино смлени белени бадеми

40 г брашно

За друго:

500 г сини сливи на половинки

3-4 с.л. кафява захар за поръсване

Начин на приготвяне:

За тестото разбъркайте маслото със захарта. Прибавете яйцето и ванилията. С брашното омесете меко тесто. Оставете го в хладилник за 30 минути. Намаслете и поръсете с брашно кръгла форма 28 см. Разточете тестото на по-голям кръг от диаметъра на формата. Пренесете го внимателно в нея и оформете борд. Надупчете дъното с вилица и загрейте фурната на 180 градуса.

За пълнежа разбийте маслото с пудрата захар. Добавете яйцата, ванилията и лимоновата кора. Отново разбийте. Смесете бадемите с брашното. Сипете ги към маслената смес и разбъркайте. Изсипете крема върху тестото. Отгоре подредете сливите и поръсете с кафява захар. Изпечете сладкиша за около 40 минути и добре охладете, преди да сервирате. Да ви е сладко!

Пай с праскови

Необходими продукти за пай 22 см:

250 г меко масло

80 г пудра захар

ванилия

1 яйце + 1 жълтък

40 г прясно мляко

430 г брашно

За пълнеж:

800 г праскови, нарязани на четвъртинки

120 г кристална захар

40 г царевично нишесте

ванилия

настъргана кора от 1 лимон

1 ч.л. канела

сок от 1/2 лимон (може да се замести с лимончело или друг ликьор)

разбито яйце за намазване

Начин на приготвяне:

За тестото в купа разбъркайте на гладък крем маслото, захарта и ванилията. Добавете яйцето, жълтъка, млякото и отново разбъркайте. Сипете брашното. В началото смесвайте с лопатка, а след това съвсем за кратко с ръце, колкото всичко да се събере на топка. Разделете тестото на две равни части. Всяка оформете на диск и увийте в стреч фолио. Оставете двете части в хладилника поне за 30 минути. Може да направите тестото ден-два предварително. Ако е прекалено твърдо, го оставете да се отпусне за десетина минути на стайна температура и след това може да започнете пая.

За пълнежа в купа смесете заедно всички продукти. Разбъркайте добре, като се уверите, че нишестето и захарта са се разпределили навсякъде. Оставете прасковите да престоят 10-15 минути, за да пуснат соковете си. След това ги прецедете. Сипете отделилия се сок в малка тенджерка и го кипнете за минута под непрекъснато бъркане. Ще получите гъст крем. Оставете го да изстине и го сипете при прасковите. Размесете добре.

Покрийте дъното на формата за печене с хартия. Извадете едното тесто от хладилника и го разточете на кръг, с 2 см по-голям от формата. Пренесете го в нея, като оставите краищата свободно да излизат навън. Надупчете дъното с вилица. Приберете формата в хладилника, докато подготвите лентите. Разточете втората част от тестото на кръг с дебелина 3-4 мм. Нарежете го на ленти. Формата и широчината им е изцяло въпрос на избор и въображение. Извадете маслената основа от хладилника и изсипете вътре прасковите. Притиснете пълнежа с лъжица, за да не остават кухи пространства между плодовете. Отгоре поставете лентите, като ги оформите на решетка. Прищипете краищата им към тестото, което излиза извън формата и изрежете излишъка с ножче. Остатъкът от тестото може да изпечете на бисквити, да изрежете цветя с формички и да ги залепите върху пая или да го замразите.

Приберете готовия пай в хладилника, докато се загрее фурната. Подгрейте я на 180 градуса с вентилатор. Намажете студения пай с разбито яйце и го изпечете за около 40 минути. След 20 минути от времето за печене може да го покриете с алуминиево фолио, за да не прегаря твърде много. Сервирайте прасковения пай охладен на стайна температура или съвсем леко топъл. С топка ванилов сладолед или лъжица заквасена сметана е още по-вкусен. Да ви е сладко!