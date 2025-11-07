А ктуалната носителка на титлата “Мис Силикон 2025“ – Елизабет Георгиева, е сред най-коментираните жени в България. Русокосата красавица признава, че има едва четири естетични корекции, но над 200 татуировки по тялото си, сред които и лика на Пабло Ескобар – и въпреки това не смята, че е прекалила с промяната.

„Имам гърди, BBL, нос и зъби - холивудска усмивка – това дори не са операции в пълния смисъл на думата“, казва тя с усмивка. „Във всяка гърда имам по 570 кубика – достатъчно е. Нямам намерение да ги увеличавам. Голямата награда от конкурса имам желание да даря на някого, който има нужда и би се почувствал по-добре в кожата си.“ Красавицата от години дели живота си тук и в Испания. Казва, че всяко едно място има своите плюсове и минуси. За момента не смята да се установява у нас, тъй като има утвърден бизнес, занимавам се с управление на ресторанти“, споделя тя.

Коментари

Само ден след като беше обявена за победителка в най-обсъждания конкурс у нас, социалните мрежи прегряха от коментари за визията ѝ – най-вече за брадичката ѝ. „Не мисля да я разграждам – това е моето лице. Не разбирам защо моята брадичка трябва да вълнува някого. Даже обмислям да я направя още по-голяма, за да им дам нова тема за обсъждане“, споделя с усмивка Елизабет. Тя не крие, че обича естетичните процедури, но държи на естественото самочувствие: „Суетна съм, да, но се чувствам добре в кожата си. Правя това, което искам, гоня си целите и не позволявам злобните коментари да ми влияят. Всеки ангажиран човек няма време да пише такива неща. На хейтърите бих казала – купете си четка за зъби и тогава ме коментирайте“, казва тя остроумно пред вестник „Телеграф“. Още като тийнейджърка Елизабет мечтае да се включи в конкурса „Мис Силикон“. Чакала това 12 години. “От малка гледах различни издания. Възхищавам се на Джулиана Гани и Гери Райчевска – но не искам да приличам на никого. Всяка жена трябва да намери своята красота и да я изрази по свой начин“.

Любов

Бети признава, че се грижи за себе си с постоянство и мярка. Всеки сам определя мярката за себе си, казва тя. „Ботокс слагам от 25-годишна, вече седем години. Просто имам изразително лице и много се бръчкам“, споделя тя. „Имам скули и устни – правя ги от 20-годишна. На половин година посещавам моя естетичен лекар, а след това поддържам резултата. Ходя редовно на козметик и поне два пъти месечно при фризьор.“

Носът ѝ е коригиран преди три години в Турция заради изкривена преграда, а и BBL процедурата е направена там. Обичам много да си слагам домашни маски, така подхранвам кожата си. В ежедневието не ползвам много и различни кремове. На козметик ходя основно за почистване и хидратация и пак казвам, аз не намирам, че прекалявам. В днешно време почти всеки си е направил някаква естетическа корекция. Не е като едно време. Почти всеки има гърди. Нос. Не е толкова екзотично“, казва тя. Сложила си е гърди сравнително късно. “Аз си сложих импланти след 30 - за разлика от мен има един куп момичета, които за баланси поставят импланти, така че не мисля, че съм някакво изключение. В момента се харесва така както изглежда - няма намерение да си прави нови корекции. Не мисли за смяна на гърдите, тъй като още не се е нарадвала на тези. „Наградата от конкурса бих дарила на някого. Ако не, мога да запазя за по-късно. Мисля, че мога да направя някого много щастлив. в краен случай бих си направила брат лифтинг при доктор Георгиев“, загатва Бети.

Бамби

Тялото на Елизабет е като платно – върху него са изрисувани над 200 татуировки. „Първата си направих на 18 – силует на жена на гърба. Сега целият ми гръб, двете ръце и единият крак са покрити с рисунки. Най-любимата ми е на египетския бог Анубис – символ на подземния свят. Не влагам дълбок смисъл във всичко – просто, ако нещо ми харесва, го правя.“ На едната си ръка Елизабет има татуирани лицата на Че Гевара, Пабло Ескобар и Ал Капоне. „Като малка си направих Че Гевара – после реших, че ще е странно да сложа до него пчеличка, затова завърших темата с други подобни образи“, смее се тя. Няма нищо лично или пък определено пристрастие по темата. На левия си крак пък е изрисувала всички любими анимационни герои – Мики Маус, Мини, Бамби, Бъгс Бъни, Спиди Гонзалес, Аладин и дори Чичо Скрудж. Последната ѝ татуировка е Бамби, а следващата ще е корона – символ на титлата ѝ.

Почива на дивана със сериали

Почива си със сериали, може да прекарва часове в гледане на любимия си испански комедиен сериал. „Харесвам испанските, не толкова българските“, обяснява миската. Това, което обича, е да остава сама със себе си. Харесва й домашният уют и предпочита дивана пред шумните компании. Освен сериали харесва и да чете. “Последно четох „Кармата“. Интересувам се от личностно развитие – вярвам, че човек трябва да работи върху себе си постоянно. За да се подобрява, защото ние не сме съвършени“, казва тя.

Поддържа фигурата си с фастинг

Обикновено режимът на гладуване и е 5:20. Хапва почти всичко, не се ограничава. Разбира се, набляга на салатите, те присъстват постоянно в менюто й. “Не понасям хляб и мляко с ориз“, споделя тя. „За мен храната е начин да се чувствам добре, не наказание“, добавя тя. Противно на очакванията Мис Силикон 2025 е домошарка и отлична домакиня. „Обичам да готвя – българска кухня, разбира се. По време на карантината се научих да приготвям най-различни ястия. Бих участвала в кулинарно предаване, защото ми доставя удоволствие“. Предпочита да готви българска кухня, а не испанска. “Мога да правя мусака, пълнени чушки и баница”, казва още тя.