С палачинки могат да се правят невероятно много неща – и сладки, и солени. Този път решихме да наблегнем на солените, а и забелязахме подходящи идеи на receptite.com.

Пълнени

Необходими продукти:

4 яйца

брашно

1 бакпулвер

сол

За плънката:

200 г шунка или друг колбас

1 глава лук

2 кисели краставички

4 с.л. мариновани гъби

1 ч.л. нишесте за готвене или брашно

1 с.л. суха сметана

сол и черен пипер

магданоз

Начин на приготвяне:

Брашното, бакпулверът, яйцата и малко сол се смесват с вода или мляко, да се получи хомогенна смес с гъстота на боза. Изпичат се палачинките в тиган без мазнина, след което леко се намазват с маргарин. Задушава се лукът и след като омекне, към него се прибавят нарязаните на много малки парченца шунка, гъби и кисели краставички, сосът се сгъстява с нишестето, разтворено в много малко вода, и сухата сметана. В средата на всяка палачинка се слага по една пълна лъжица от плънката и се сгъва като плик. По желание отгоре може да се настърже кашкавал и леко да се затопли във фурната или микровълновата печка.

Руло

Необходими продукти:

6 палачинки

250 г извара или крема сирене

2 кренвирша

2 краставици

2 домата

2 зелени чушки

2-3 скилидки чесън

100 г майонеза

сол, черен пипер и магданоз

Начин на приготвяне:

Изварата (крема сиренето) се смесва със счукания чесън, 50 г майонеза, сол, черен пипер и магданоз на вкус. Върху найлон или фолио се нареждат 3 палачинки, като се застъпват една с друга. Намазва се с изварата. Отгоре се редят резени краставица и домат. Намазват се тънко с майонеза. Върху нея се нареждат другите 3 палачинки. Мажат се с изварата. Слагат се кренвиршите и лентички чушки. Пак се намазват тъничко с майонеза. С помощта на найлона или фолиото се завиват на стегнато руло. Слага се рулото за 1 час в хладилник, за да стегне. Сервира се нарязано, със салата по избор.

Сметаново пиле

Необходими продукти:

10-15 палачинки

500 г пилешко месо

300 г гъби

200 г бекон

150 г сварена царевица

3-4 бр. кисели краставички

200 г заквасена сметана

5 триъгълничета топено сирене

150 г кашкавал

копър

сол, черен пипер

1 ч.ч. бяло вино

За маринатата:

1 с.л. соев сос

1 с.л. зехтин или олио

3-4 скилидки чесън

2 с.л. кисело мляко

Начин на приготвяне:

Пилето се нарязва на дребни кубчета, продуктите за маринатата се разбъркват и с нея се залива месото, поставя се в затворен съд и се оставя да престои на студено няколко часа (колкото по-дълго, толкова по-добре, тъй като маринатата се поема почти изцяло от пилето и то става много сочно и крехко). Палачинките се изпържват и се оставят настрана. (Аз лично ползвам рецептата от сайта за палачинки с кисело мляко, но могат да се направят и традиционните палачинки с прясно мляко.) В загрят тиган без мазнина се поставя нарязаният на кубчета бекон, той си пуска мазнина и след като се позапържи, към него се добавят нарязаните гъби, посолява се леко и се подправя с черен пипер, слага се една чаша бяло вино и след като гъбите омекнат, в тигана се добавя и пилешкото месо заедно с маринатата. Задушава се около 15 минути и след като пилето е почти готово, са слагат царевицата, топеното сирене, сметаната и ситно нарязания копър (няколко стръка). Подправя се с черен пипер. Киселите краставички се нарязват на жулиени и след като се изключи котлонът, се добавят в тигана. След няколко минути ястието се опитва на вкус и ако е необходимо, се добавя сол, но трябва да се внимава, тъй като и в маринатата на пилешкото има соев сос, който е солен, а беконът и топеното сирене също съдържат сол, краставичките овкусяват допълнително, затова солта се поставя накрая, ако е останало безсолно.

Сместа се нанася върху готовите палачинки, които се навиват на руло и се поставят плътно една до друга в добре намазнена предварително тава. Поръсват се обилно с настърган кашкавал и се запичат във фурна, за да се разтопи кашкавалът и леко да се зачерви. Поднасят се с чаша студено бяло вино или бира.

С тиквички и кашкавал

Необходими продукти:

1 ч.ч. настъргана и отцедена тиквичка

2 ч.ч. прясно мляко

2 бр. яйца

1 ч.ч. брашно

2 с.л. нарязан магданоз

1/2 ч.ч. настърган кашкавал

1 ч.л. бакпулвер

черен пипер, сол

Начин на приготвяне:

Тиквичката се настъргва, леко се осолява и се поставя в цедка да се отцежда от водата. В купа се разбиват първо яйцата. Към тях се добавят брашното с бакпулвера, настърганият кашкавал, отцедената тиквичка, солта, черният пипер, магданозът и прясното мляко. Сместа се покрива и съхранява в хладилник за около час, но може и да се използва веднага. Ако се е сгъстила много, се долива още малко мляко. Загрява се намаслен, с незалепващо покритие тиган на средна температура. Изсипва се от сместа и палачинките се пържат до златисто и от двете страни.

От това количество продукти стават 8 палачинки при диаметър на тигана 25 см.

Енчиладас

Необходими продукти:

300 г пилешко месо

10 бр. тортия (палачинки от царевично брашно)

500 г салса (сос от домати, лук, чушки)

100 г сирене чедър

100 г сирене моцарела

2-3 с.л. зехтин или олио за пържене

кимион, лют червен пипер, черен пипер, сол

Начин на приготвяне:

Нарязваме на лентички и запържваме в малко зехтин пилешкото месо (може да се използва и готово печено пиле). Добавяме сол, черен пипер, лют червен пипер и кимион на вкус. Прибавяме 1/3 от готовата салса (може да си направите сами от нарязани домати или доматен сос, стар лук, зелена и червена сладки чушки, а ако обичате по-пикантно, добавете и люта чушка) към месото и 1/3 от двата вида сирене, които предварително сме настъргали и смесили (може да използвате кашкавал). Разбъркваме добре и махаме от котлона. В друг нагрят тиган слагаме малко зехтин и претопляме тортиите и от двете страни за по няколко секунди, след което ги изваждаме, пълним от вече приготвената пилешка смес и ги подреждаме в тавичка. Заливаме навитите като палачинки енчилади с остатъка от салсата и поръсваме с останалото сирене. Запичаме за около 15-20 минути, докато кашкавалът се разтопи и стане леко кафяв. Може да се сервира със заквасена сметана и нарязани на кубчета домати, гуакамоле (авокадо, лук, домати) или авокадо.