Н а 11 ноември целият православен свят тачи паметта на свети Мина. Народът ни го смята за велик застъпник и бърз помощник особено в житейски изпитания — когато някой е в опасност, пътува, губи нещо важно или преживява неправда. Той е покровител на пътници, сираци, млади семейства и самотни жени, на несправедливо обвинени люде.

В народната памет св. Мина се свързва и с чудеса на изцеление, особено при болести, за които лекарите нямат лек. Третото направление, по което небесният ходатай е търсен с молитва от време оно до днес, е защита на дома и семейството от злини и кражба. Той е известен като помощник при загубени предмети или хора.

Иконата

Обрадовският манастир „Свети Мина“ е единственият у нас, посветен на светеца, и се слави с негова чудотворна икона. Самото й създаване е станало по Божие внушение. Тя е нарисувана от руския художник Михаил Малецки (1900-1991), който тогава работел в България като реставратор. Свети Мина се е явил в сън на Малецки и е пожелал да бъде нарисуван, а иконата да бъде отнесена точно в София, в Обрадовския манастир. Художникът даже не е знаел къде се намира тази обител. Като пристигнал в града, разпитвал хората на Женския пазар, които го упътили. Тръгнал с каруца към обителта, но тя се повредила. Затова той взел на ръце иконата и я донесъл в манастира. Малецки споделя, че сякаш невидима сила му е помагала да носи тежката икона. Това станало през 1950 г. и съвпаднало с деня на честванията на свети великомъченик Мина на 11 ноември, без художникът да знае, че това е празникът на светеца. Още с донасянето на иконата в манастира тя проявява дар на чудотворство, сляпо дете е прогледнало още на момента.

Чудеса

Чудесата, случили след молитви пред иконата, продължават през годините и до ден днешен. Безнадеждно болни след молитви пред реликвата са получили помощ за житейски проблеми или изцеление, потвърдено от медиците. Бездетни семейства след молитва пред великомъченика се сдобиват с желаната от тях рожба, разказват служители в храма. Млади хора пък споделят, че са получили помощ да срещнат подходящия за тях спътник в живота или да намерят посока за развитие според дарбите си.

Зрение

Отец Тошко от Ботевград споделя случка, свързана с майка му, сляпа с едното око. Една сутрин споделила, че свети Мина й се явил насън и й казал в коя болница трябва да отиде и кой лекар да потърси. Оказало се, че и приятелка на майка му сънувала подобен сън. Последвала операция и жената оздравяла. Друга случка от по-старо време е свързана с жена на име София, която отивала да се поклони на светеца. По пътя си тя срещнала войник на кон. Той го завързал за крака си и тръгнал да насилва жената. Тя дълго се съпротивлявала и взела да моли светеца да я спаси. В този момент конят се подплашил и побягнал, завличайки със себе си похотливеца. Животното спряло точно пред храма на свети Мина.

Житие

Житието на светеца реди, че той е бил египтянин. Служил във войската, разположена в Котуанската област, под началството на Фирмилиан през III-IV век. Напуска службата си и става отшелник. Загива мъченически през 296 г. по време на Диоклециановите гонения, след като сам отива при местния управител и се провъзгласява за християнин.

Легенда

За място на погребението му се смята град Абу Мена, намиращ се на 45 км до Александрия в Египет. Друга легенда обаче гласи, че мощите му се намират някъде в околността на кладенец край бреговете на езерото Марют, известно като Спирката на камилите. Според преданието е направен опит мощите да бъдат пренесени в Александрия. Камилата, на която били натоварени обаче, се запряла на това място и не поискала да тръгне пак, както и всяка друга, на която ги прехвърляли. Това било изтълкувано като Божий знак и останките на мъченика били скрити нейде в района.

Застъпник

Въпреки че е светец воин, молитвите към свети Мина за негово застъпничество пред Бога се отправят преди всичко за изцеление от всички видове болести. Светецът също е почитан като закрилник на самотните жени, вдовици и неомъжени, пазейки тяхната чест. Жените, които искат да заченат, се молят на него и на Богородица. Предания разказват, че свети Мина се явява пред съгрешилите, които пожелават чужда жена и чуждо имане, и разобличавайки ги като похотливци и крадци, ги връща към праведен живот. Българите го почитат като светец, който им помага да намерят и да си възвърнат загубеното или откраднатото, тъй като в превод от гръцки език името му означава „намирам“.

Повел съюзниците при Ел Аламейн

Едно от най-знаменитите чудеса, извършени от светеца в световен план, е свързано с битката при Ел Аламейн през Втората световна война. Името на градчето идва от арабско-египетската форма на Мина. Там са се запазили полуразрушените стени от построения на светеца древен храм. През юли 1942 г. немско-италианските войски под командата на знаменития генерал Ромел достигат до градчето, намиращо се само на 106 км от египетската Александрия. Тогава в хода на събитията се намесва свети Мина. В полунощ на 23 октомври 1942 г., само часове преди началото на решителното сражение, подготвено от съюзниците, събралите се за молитва вярващи видели как светецът излязъл от своя полуразрушен храм, водейки след себе си керван от камили, точно както бил изобразен на древния там стенопис. Призрачният керван минал през немските позиции и предизвикал паника и хаос. Това объркване помогнало за поражението на силите на Ромел. В израз на благодарност пред чудото съюзниците и египетското правителство дали този участък земя на Александрийската патриаршия. През 1959 г. храмът бил възстановен, а после бил основан манастир в чест на светеца воин, рисуван с щит или на кон.