К ой не си мечтае за зашеметяващ оргазъм? Прекрасни вечери с много поредни оргазми, които да бележат следващия ден с усмивка и замечтан поглед, които никой не може да разбере откъде идва. Заради забързаното ежедневие, което водим обаче, това не е толкова лесно. Затова сме подготвили за вас няколко работещи трика, които да ви докарат по-бързо и по-качествено до мечтания край.

На първо място - освободете ума с от всички проблеми, мисли и всичко, което може да ви накара да изгубите своето желание. Ако не ви е чиста главата, няма да стигнете до мечтания край... или поне неправилно и навреме. Ако сложите възглавница под бедрата си, това може да направи чудеса, като промени ъгъла на проникване.

Експериментирайте с напрежението - пробвайте това: точно когато сте близо до оргазъм, спрете и си починете за 10 секунди, направете го няколко пъти и след това ще ви причернее от удоволствие.

Трикове