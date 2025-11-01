К ой не си мечтае за зашеметяващ оргазъм? Прекрасни вечери с много поредни оргазми, които да бележат следващия ден с усмивка и замечтан поглед, които никой не може да разбере откъде идва. Заради забързаното ежедневие, което водим обаче, това не е толкова лесно. Затова сме подготвили за вас няколко работещи трика, които да ви докарат по-бързо и по-качествено до мечтания край.
На първо място - освободете ума с от всички проблеми, мисли и всичко, което може да ви накара да изгубите своето желание. Ако не ви е чиста главата, няма да стигнете до мечтания край... или поне неправилно и навреме. Ако сложите възглавница под бедрата си, това може да направи чудеса, като промени ъгъла на проникване.
Експериментирайте с напрежението - пробвайте това: точно когато сте близо до оргазъм, спрете и си починете за 10 секунди, направете го няколко пъти и след това ще ви причернее от удоволствие.
Трикове
- Ако сте близо до оргазъм, кажете на партньора си да запази темпото.
- Ако ви харесва нещо, просто го кажете. Това ще направи нещата много по-хубави и приятни и за двете страни.
- Нека партньорът ви да използва езика и пръстите си едновременно.
- Няма нищо лошо и срамно в това да експериментирате със сексиграчки.
- Сменяйте позите. Ако останете само в една за по-дълго, губите определено много.
- За да имате по-добро напрежение и стимулация, мастурбирайте с постоянно темпо.
- В интерес на истината, ако се откажете за малко от мастурбацията или си вземете почивка от секс, завръщането ви ще бъде впечатляващо.
- Мислете за нещо, което ви възбужда през деня, за да сте напълно готови за интересни изживявания до момента, в който се приберете вкъщи.
- Изберете поза, която да ви позволява да използвате ръцете си.
- Практикувайте съвсем спокойно в банята с главата на душа.
- Позволете на партньора си да използва ръцете си, за да стимулира клитора ви, докато все още е във вас.
- Пробвайте различни масажни масла - правят чудеса!
- Съвсем леко закривено дилдо би ви накрало да се почувствате невероятно, като стимулира G точката ви.
- Когато тялото ви започне да трепери, опитайте се да отпуснете мускулите си възможно най-много.