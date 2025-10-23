Е сента е времето за прибиране на реколтата и подготовка за зимата. За да се избегнат студове и да се осигури успешна подготовка за следващия сезон, прогнозите за времето често се основават на народни поверия.

Според календара есента продължава от 1 септември до 30 ноември. Аурика Луковкина, автор на книгата „Знаци за всеки ден“, смята, че есента трае 93 дни и е разделена на четири периода въз основа на метеорологичните условия:

ранна есен — 26 август - 24 септември;

златна есен — 24 септември - 15 октомври;

късна есен — 15 октомври - 2 октомври;

предзимна — 2 октомври - 27 ноември.

Есенното време се отличава с нестабилност, чести дъждове и падане на температурите. За да съберете реколтата навреме и да се подготвите за зимата, може да ползвате народни „жокери“. С тяхна помощ ще получите прогноза за времето, която може да сверите с тази на синоптиците.

Разредените облаци например предвещават студено и мразовито време. Ярките звезди през нощта са знак за хубаво време, а ако светят слабо, очаквайте дъжд.

Вятър

Клара Селянгина, автор на книгата „Календар на народните метеорологични знаци за всички дни от годината“, препоръчва прогнозирането на времето чрез наблюдение на посоката на вятъра. Така например вятър, който се усилва вечер, предвещава лошо време, източният вятър предупреждава за суша, западният носи дъжд, а северният го разпръсква.

Ако комарите продължават да летят в късна есен, очаквайте топла зима. Птиците, летящи ниско през есента, предвещават студена зима. Ранното узряване на бъз, офика и калина говори за ранни слани.

Шишарките по смърчовете, разположени в долната част, показват продължителен и ранен студен период, докато шишарките в горната част показват кратка зима.

Не всички поличби се сбъдват, но когато се подготвяме за зимата, е най-добре да вземем предвид наблюденията на нашите предци. Затова рязкото застудяване през есента и отлитането на птиците на юг ще бъдат първото предупреждение за предстоящото студено време.

Реколта

През есента се събира реколтата за текущия сезон и се полагат основите за предстоящата година. Листата по дърветата, които не падат дълго време, навяват мисли за лоша реколта през следващата година. Листата, падащи от дъбове и брези в началото на есента, предвещават изобилна реколта от зърно през следващия сезон. Ранният сняг през есента се свързва с пристигането на ранна пролет. Метеоритен поток в есенното небе пък предвещава лоша реколта през следващата година. Първият снеговалеж през есента върху замръзнала земя дава надежда за изобилна реколта от зърно.

Руслан Герасимов, автор на книгата „Календарът за сеитба на градинаря за 10 години“, смята, че ако листата останат по дърветата през октомври, зимата ще бъде топла и кратка. Започнат ли да падат активно обаче, очаквайте сурова и дълга зима.

Народните поличби и вярвания са изпитани през вековете. Те са се превърнали в доказателство, че хората са част от природата; В хармония с нея няма причина да се страхуваме от природни бедствия, есенна депресия или настъпването на зимата.

Кристи Красимирова