Ш еф Иван Звездев от години обикаля страната у нас и събира различни рецепти, в това число и за баници. Ето идеи по въпроса, взети от zvezdev.com.

Гърчена (рецепта от с. Малчика, община Левски)

Необходими продукти:

400 г фини точени кори

4 яйца

400 г сирене

200 г кисело мляко

200 мл вода

8 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Вземат се три кори и поливат с 1-2 с.л. олио. Поръсват се с малко натрошено сирене. Корите се надиплят и слагат в намазана с олио тава. Процесът се повтаря, докато се изчерпят продуктите. Прави се заливка, като яйцата се разбиват с кисело мляко и две щипки сол. Сместа се изсипва върху баницата. Пече се на 180 градуса в ниската част на предварително затоплена фурна за 40 минути.

На охлюви

Необходими продукти:

1 пакет точени кори от 500 г

4 яйца

200 г сирене

125 г масло

200 мл газирана вода

Начин на приготвяне:

Корите се режат, без да се развиват на колелца, с дебелина два-три пръста. Редят се в намаслена тава, като леко се развиват. Поливат се с половината разтопено масло и се запичат за 20 минути в предварително затоплена фурна на 180 градуса. В купа се разбиват яйцата и се налива газирана вода. Запечените кори се поръсват със сирене. Сипват се яйцата и се полива с останалото масло. Баницата се пече още 40 минути на 180 градуса. След като се извади, се оставя покрита с чиста кърпа за 10 минути.

Дърпана (рецепта от с. Брягово, Стражица)

Необходими продукти:

600 г брашно

1 яйце

свинска мас (краве масло) за намазване

1 к.л. сол

1 ч.л. оцет

1 ч.л. олио

За плънката:

300 г краве сирене

Начин на приготвяне:

В купа наливаме 300 мл хладка вода, поръсваме със сол, добавяме олиото и оцета. Счукваме яйцето и разбиваме леко сместа. Пресяваме брашното, в средата му оформяме кладенче. Добавяме на части сместа, замесваме меко тесто, което оставяме за кратко да втаса. Разделяме тестото на 12-15 топки, всяка от които намазваме обилно с разтопена свинска мас. Поставяме ги в намаслена тава, поливаме топките с маста. Покриваме ги с кърпа и ги оставяме да починат за поне 20 минути. Разточваме с пръсти първата топка на тънка кора, поставяме я в намаслена тава. Отгоре намазваме със свинска мас, слагаме от натрошеното краве сирене. Редуваме кора, свинска мас и плънка, завършваме с кора. Намазваме обилно със свинска мас, поставяме тавата в предварително загрята фурна. Печем на 200 градуса за 20 минути.

Гръцка с пилешко

Необходими продукти:

500 г брашно

1 яйце

1/3 кубче прясна мая

2 с.л. олио

1 ч.л. сол

За плънката:

1 пиле (може и агнешко месо, ако има в наличност)

1 к.ч. булгур (50-60 г)

1 - 2 малки глави кромид лук

2 домата

1 зелена чушка

1 връзка магданоз

150 - 200 мл олио

2 ч.л. червен пипер

1 ч.л къри

сол и черен пипер на вкус

За намазване:

1 яйце

2 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Предварително попарваме за кратко булгура. Сваряваме пилето във вода, в която сме сложили сол и черен пипер на вкус. Обезкостяваме месото и го нарязваме на малки парченца. Приготвяме тестото. В средата на брашното оформяме кладенче. Поставяме останалите продукти, наливаме 200 мл вода. Омесваме меко тесто, оставяме го да втаса за кратко. Настъргваме на едро ренде доматите, а другите зеленчуци нарязваме на ситно. Изпържваме лука и чушката в сгорещена мазнина. След като омекнат, прибавяме и месото. Пържим за кратко, поръсваме с червен и черен пипер, къри, сол. Прибавяме и попарения булгур, поръсваме с наситнения магданоз. Слагаме настърганите домати, оставяме плънката да поври за 10 минути или докато остане на мазнина.

Разделяме вече отпочиналото тесто на 4 парчета – едно по-голямо, 2 с равна големина, 1 с по-малка. Разточваме най-голямата кора, слагаме я в намаслена тава с хартия за печене на дъното. Отгоре слагаме втората кора, която е с големината на тавата, в която ще печем баницата. Прехвърляме плънката, поставяме третата кора, покриваме с краищата на първата кора. От четвъртата питка изрязваме фитилчета, с които декорираме баницата. Отгоре намазваме с яйце, смесено с малко олио. Набождаме леко повърхността с вилица. Покриваме с хартия за печене, печем на 150-180 градуса за 60 минути.

Тракийска с булгур - корбелог

Необходими продукти:

1 пакет готови кори (500 г)

свинска мас за намазване

За плънката:

1 ч.ч. житен булгур (150-200 г)

300 г натрошено сирене

3-4 с.л. олио

1 ч.л. сол

За намазване:

1 яйце

1 ч.ч. олио

1/2 в.ч. газирана вода

Начин на приготвяне:

Изчистваме и измиваме булгура. Сваряваме го до готовност в З ч.ч. вода, след което го изплакваме със студена вода, за да махнем нишестето. Посоляваме, поливаме с няколко лъжици олио и разбъркваме. Вземаме 1 лист от готовите кори, обилно намазваме с олио. Върху листа нанасяме от булгура, добавяме и от натрошеното сирене. Навиваме на руло, подреждаме в предварително намазана със свинска мас тава. По същия начин оформяме и останалите рула. След като напълним тавата, отгоре намазваме обилно с олио. Нанасяме по повърхността разбитото яйце, разрязваме баницата на парчета, поливаме с газираната вода. Поставяме тавата в ниската част на предварително загрята фурна. Печем на 180-200 градуса за 30-40 минути. След изпичане поръсваме с вода и покриваме за кратко с кърпа, за да се задуши и омекне.

Млечна баница по Оряховски

Необходими продукти:

1 пакет юфка (200 г)

50 г краве масло

За заливката:

1 л прясно мляко

5 яйца

1 – 1 и 1/2 ч.ч. захар - 200 г

1 ванилия

Начин на приготвяне:

Яйцата се разбиват леко заедно със захарта, налива се мляко и добавя ванилия. Размесва се добре. Юфката се поставя в тава (30 см) в предварително затоплена фурна на 160 градуса и запича за 10 минути. Изважда се от фурната и залива с разбитите яйца и мляко. Връща се във фурната и запича за 45 минути на 180 градуса. След изваждане се намазва с масло и се поднася.