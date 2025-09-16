С ъдбата си избира фаворити за затъмнението на 21 септември.

Всичко това започна с лунното затъмнение на 7 септември, когато според астрологията официално влязохме в коридора на затъмненията. На 21 септември е слънчевото, а след него поне седмица-две се смята, че е най-силният период, когато действат силите. За едни те са добри и съдбата направо посипва с щедри дарове, за други не са чак дотам положителни, но има и такива, към които настроението е отрицателно от небесните сили. Това не означава, че човек трябва да се отчайва, напротив – да си има едно наум. Карък е по определение за този период, но в случая принципът е по-скоро, че всяко зло е за добро и от това могат да произтекат само положителни неща. Ето настройките спрямо зодиите от източния зодиак.

За разлика от западния хороскоп, източният не се основава на месеца, а на годината на раждане на човек. На всяка година е присвоен символичен покровител под формата на едно от 12 животни. Освен това има специален цикъл, през който преминава всяко животно от хороскопа. Метал, Дърво, Вода, Огън, Земя – тези пет състояния присъстват във всяко животно в хороскопа. Така 2025-а е годината на Дървената змия. А знаците са разделени на Ин и Ян. Например светлинната енергия „ян“ е Плъхът, Тигърът, Драконът, Конят, Маймуната, Кучето. А тъмната енергия „ин“ е Бикът, Змията, Козата, Петелът, Прасето и Заекът.

Ин и Ян са двете противоположности, без които не може да съществува Вселената. Те са еднакво важни, както мъжкото и женското начало.

Има и такива в източния хороскоп, които рискуват да загубят много. Хората, родени в годините на тези животни, трябва да бъдат по-внимателни. В противен случай периодът до и седмица след затъмнението на 21 септември може да се окаже по-тежък от очакваното. Тези знаци ще бъдат особено уязвими, защото са в почти пряк конфликт с Дървената змия, твърдят специалисти по източна астрология.

Някои ще бъдат ударени, други ще бъдат спасени според помощта на животните тотеми от китайския хороскоп в коридора на затъмненията. Есента се смята за сравнително труден период в астрологично отношение, защото в нея има и преход от едно състояние към друго. А сега имаме и коридор на затъмненията до 21 септември.

Плюс

Ето на първо място тези, на които Змията и съответният тотем помагат по-силно да преодолеят негативните удари на съдбата.

Бик (Вол)

Хората, родени в годината на Вола (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021), са късметлии тази седмица. Те имат своя коз дори в случай на предстоящо слънчево затъмнение. Родените в годината на Бика имат кармична връзка с родени в годината на Змията. Според китайския хороскоп Змията (която управлява тази година) и Волът имат много силно приятелство, дори такъв бурен период като затъмнение и последствията от него няма да може да го разруши. Коридорът на затъмненията за тях е време на най-голяма хармония. Точно подходящо е да завършите дългосрочни проекти, да решите всякакви проблеми, да подредите нещата у дома или във финансите. Мъдри съвети от ментори и две седмици без загуби – това е прогнозата за предстоящото затъмнение, отсичат астролози.

Петел

Хората, родени в годината на Петела (933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017), също няма да бъдат лишени от късмет. Змията, която е символът на тази година, ги гледа добронамерено и с благоприятни намерения дори по време на затъмненията. За родените в годината на Петела коридорът на затъмненията подготвя кариерни възможности. Знакът на Змията е вашият надежден съюзник. Вашата бизнес репутация и кариера ще вървят нагоре. Можете да получите признание за упорит труд, да приключите спешен проект или да проведете успешни преговори, за които колегите ще съставят легенди на няколко езика или поне ще има какво да злословят по ваш адрес. А ако проявите още по-силна организация, можете да получите повече подаръци от съдбата. Ще бъдете оценени, убедени са астролозите.

Кон

За хората, родени в годината на Коня (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), коридорът на затъмненията е трамплин за промяна. Родените в годината на Коня също са под покровителството на Дървената змия, управляваща тази година. За тях коридорът на затъмненията ще бъде период на визионерско мислене и иновации. Нови идеи, нови начини за решаване на проблеми, нови въпроси и нови отговори – до 21 септември и седмица след това те определено ще ви посетят. Комуникация, бизнес преговори, работа в мрежа и „тласък“ на уважение – това е почвата, върху която плодородно ще растат вашите идеи. Но се опитайте да ги запазите в рамките на идеите и проектите до 21 септември, а след това да ги разгърнете и приложите в действие, съветват астролози.

Заек

Родените в годината на Заека (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) най-накрая ще разрешат семейните си вражди. Това е в коридора на затъмненията, откъдето ще черпят сили по семейните въпроси. За родените в годината на Заека коридорът на затъмненията през септември 2025-а, годината на Дървената змия, ще бъде време на дипломация. Определено ще можете да уредите стари конфликти и да се докажете в преговорите, а също така ще разчитате емоциите на другите хора много по-добре от обикновено. Затъмненията ще отворят уникален приток на енергия до 21 септември. Добре е през това време да се погрижете за дома, комфорта, семейството си – това ще се получи чудесно, убедени са астролозите.

Минус

А ето и тези, на които Змията и съответния тотем няма да могат да помогнат.

Тигър

Покрай това затъмнение на 21 септември са възможни изненади, дори неприятни за родените в годината на Тигъра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Уверете се, че сте подготвени за неочакваните и значителни промени. Желанието ви да контролирате ситуацията ще ви попречи.

Маймуни

Родени през 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 г. – не бива да се съпротивлявате на промените. Не бива да се опитвате да „преигравате“ ситуацията в коридора на затъмненията. Това ще има последствия. Така виждаме, че коридорът на затъмненията до 21 септември и седмица след това ще благоприятства тези животни: Заек, Кон, Петел и Вол. Ако сте родени в годината на Тигъра или Маймуната, напротив, трябва да се държите с максимална предпазливост, да не се съпротивлявате на промените и да не се опитвате да ги заблудите.

Ето и някои насоки по всички зодии за времето преди затъмнението на 21 септември.

Плъх/Мишка

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Това е чудесна седмица за работа, бизнес и домакински задължения. Плъховете ще имат възможността сериозно да успеят във всяко начинание. Най-добрият начин да поддържате висока производителност всеки ден е да се отпуснете правилно. Тази седмица е подходяща за спокойна и премерена почивка у дома.

Бик/Вол

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Воловете трябва преди всичко да се грижат за здравето си от 15 до 21 септември. Това ще бъде много важна седмица, през която ще могат да преодолеят много от физическите си неразположения, страхове и проблеми. Възможно е да се потопят в носталгия по миналото и да се впуснат с главата напред в спомени. По-добре е да не правите това, но ако не можете да се справите с наплива от емоции, е препоръчително да си спомняте само доброто.

Тигър

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигрите имат доста важна седмица, през която трябва да действат възможно най-смело. Вселената ще им помогне да намерят допълнителна мотивация и да продължат да се движат към мечтите си. Това време ще бъде изключително продуктивно. Експертите силно съветват Тигрите да не бързат с вземането на решения, да не се опитват да решават проблемите със сила. Малко търпение и хитрост определено няма да им навредят сега.

Заек

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Зайците могат спокойно да разчитат на интуицията и вътрешния си глас. Ако внезапно по пътя на живота се появят някои сериозни проблеми, този подход ще бъде идеален, но само в комбинация с логика и обща внимателност. Зайците могат да намерят нов модел за подражание, особено ако наскоро са се разочаровали от хора, които са авторитетни за тях. Това е отлично време за придобиване на нови знания, споделяне на опит, започване на нови проекти и бизнес преговори.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконите наистина ще се нуждаят от силна енергия и добро здраве, за да успеят в бизнеса и да се покажат добре. През седмицата Драконите могат да очакват приятни посещения и срещи. Възможно е да успеят да срещнат любовта си или да създадат нови приятели. Ако изведнъж всичко се обърка в бизнеса и работата, препоръчително е да не се паникьосвате. Можете да опитате да помолите приятели или роднини за помощ.

Змия

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Мнозина наричат Змиите идеални хора, защото са мили и приятни, но не се заблуждавайте, защото и те си имат своите плюсове и минуси. За щастие тази седмица Вселената ще направи положителните страни на душата по-актуални. Змиите могат да върнат отношенията си със своята половинка, приятели или роднини в предишния им ход. Важно е да се контролирате и да не проявявате прекалено много агресия. Самотните Змии могат сега да си намерят своята половинка.

Кон

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Конете могат по-добре да противодействат на негативното влияние на хора, които не харесват. Експертите не съветват да се потопите напълно в бизнеса, да забравите за любовта и романтиката и напротив, да посветите абсолютно цялото си време на любовта. В житейския път на родените в годината на Коня могат да се появят проблясъци от светлина, доброта и топлина. Важно е да се научите да разграничавате това и да сте готови за бързи и важни промени.

Коза/Овца

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вселената може да накара Козите да загубят част от своята емпатия, но това е добре, защото през седмицата от 15 до 21 септември ще има много хора, които искат да играят на тънката струна със самосъжалението им. Трябва да се съсредоточите върху себе си и своите дела. Ако губите много време напразно, това ще се отрази силно на портфейла и репутацията на Козите. Вселената ще направи свои собствени корекции в работния процес и любовната сфера. Късметът ще бъде с тези хора винаги и навсякъде.

Маймуна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Маймуните в никакъв случай не трябва да се критикуват сега. Не е нужно да съсипвате съдбата си, но не бива да се отказвате и от обективен поглед върху способностите и действията си. Ако има някакви важни въпроси, трябва да започнете да действате. Тази седмица отлагането може да бъде много скъпо. Представителите на този източен знак трябва да се борят със страхливостта и мързела – двата най-опасни порока – поне така смятат аестролози.

Петел

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Хората, родени в годината на Петела, ще могат да придобият свеж поглед върху живота. Те ще забележат нещо ново в това, което ги е заобикаляло през годините. В много отношения сънищата ще им помогнат да открият истината за случващото се. Важно е също така хората от този знак да не се поддават на трудности. В живота си през тези седем дни те постоянно ще се сблъскват с някои ситуации, с които ще трябва да се справят възможно най-бързо. Забавянето може да бъде скъпо, смятат астролозите.

Куче

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Хората от зодия Куче е вероятно да се сблъскат с много проблеми по пътя си. Ако внезапно почувстват, че късметът е започнал да ги напуска, могат да го върнат, използвайки три прости метода. Като проявяват нежност там, където е необходима решителност, Кучетата веднага ще провокират поредица от проблеми. Много токсични и негативни хора ще искат да се възползват от тяхната нерешителност и слабост, така че дори и да ги обземат униние и страх, ще трябва да покажете на всички самообладание. Това е най-добрият начин да се задържите на повърхността в такъв труден момент.

Прасе/Глиган

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Родените в годината на Прасето може да се нуждаят от емоционална подкрепа от близки, за да успеят в бизнеса и работата. Трябва да приемате всяка помощ, ако не искате да се окажете в трудна ситуация. Важно е също така да развиете силата на интуицията си, тъй като в трудни ситуации тя може да бъде много полезна. В любовните отношения сериозността сега ще бъде последното убежище на посредствеността. Важно е да се шегувате и да бъдете открити.

Георги П. Димитров