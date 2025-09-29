Т урските телевизионни сериали, които по данни на турския Съюз на износителите се продават в около 170 страни и достигат оборот от 800 милиона долара, предизвикаха и бум на туристите, които се стичат да посетят местата, където се заснемат сцените.

Първоначално разкошните вили по двата бряга на Босфора в Истанбул, където са заснети сериалите „1001 нощ“, „Перла“, „Забраненият плод“ и др., бяха хит сред чуждестранните туристи, а в последно време потокът от посетители се прехвърли към различни области на Турция.

Пример за това е живописният град Мардин в Югоизточен Анадол край границата със Сирия, където втори сезон се заснема култовият сериал „Далечен град“ (Uzak sehir).

От началото на тази година над 3 млн. туристи са посетили Мардин и Мидят, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТ „Хабер“, като се позова на изявление на околийския управител на Мидят Мехмет Кая.

Рейтинг

Сериалът „Далечен град“ (Канал Д), в който главните роли се изпълняват от актьорите Озан Акбаба (Джихан Албора) и партньорката му Синем Юнсал (Аля Албора) през изминалия сезон постигна най-високия рейтинг в праймтайма в Турция за последните пет години. Сериалът изцяло се заснема в Мидят и окръжния град Мардин. Специалистите го определят като един от най-успешните турски сериали от последното десетилетие.

Люлка

Мидят, с 12 000-годишната си история като люлка на множество цивилизации, е вписан в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО през 2021 г. Градчето се откроява с каменните си къщи и тесни улички, които пазят хилядолетна история, със старинни църкви и джамии, със съвместното съжителство на мюсюлмански, християнски и язидски общности.

„Тук се усеща духът на древните търговски пътища, прекрасни гледки се откриват към равнините на реката Тигър, автентични местни вкусове оставят незабравими впечатления. Всичко това превърна Мидят и Мардин в идеално естествено снимачно плато, като се използват максимално историческите дадености на района. Съчетано с другите фактори – сценарий, режисура, актьорска игра, това допринася за успеха на сериала „Далечен град“, посочи кинокритикът Есма Тюркоглу,

Жега

Позатихналите през лятната жега улици на древното селище отново се оживиха със старта на снимките за втория сезон на сериала, излъчването на който започва на 15 септември т.г. Снимките за новия сезон продължават в Мидят, Мардин и Тур Абдин.

Според съобщенията в местната преса туристическият трафик значително се е увеличил от началото на снимките на втория сезон. Посочва се, че хотелите са почти напълно резервирани, а кафенетата и ресторантите са оживени. Туристическите компании организират специални „сериални обиколки“ по улиците, където се снима поредицата. Майстори на филигранни бижута предлагат на базарите в Мардин и Мидят модели на сребърните бижута, носени от героите, магазините – модели на тоалетите от сериала, които масово се купуват от туристите, за да се снимат с тях. Вкусотии от местната кухня, ръчно изработени подаръци и местни продукти също се търсят много.

Фурор

„Сериалът „Далечен град“, който направи фурор както по телевизията, така и в туризма с първия си сезон, продължава да дава нов живот на Мидят. През тази година нашият район е посетен от над 3 млн. туристи. Туризмът съживява икономиката и социалния живот, гражданите са доволни. След 40-градусовите жеги времето се захлади и със започването на заснемането на втория сезон на сериала очакваме още повече туристи. С историческите си забележителности, културни богатства, гастрономически вкусотии и не на последно място – гостоприемството на местните хора, се надяваме, че ще привличаме още повече туристи“, заяви околийският управител Мехмет Кая.

Камбани

„Мидят и Мардин са уникални места в сърцето на древна Месопотамия, където и в наше време заедно отекват призивът за молитва и звън на камбани. Районът пленява туристите от различни националности както с историческия си чар, така и с интереса към култовата продукция „Далечен град“, за който говорят и млади, и възрастни. Туристите обичат да се разхождат по каменните улици под сянката на пожълтели вече листа, да станат свидетели на сцени от телевизионни сериали и да опитат местни вкусове. В последно време има голям интерес към тези места и от български туристи“, каза за БТА Байрам Гюней, дългогодишен екскурзовод, който обслужва и български туристически групи.

Римейк

Сериалът „Далечен град“ всъщност е турски римейк на хитовия арабски сериал Al-Hayba. Сценарият и героите са адаптирани към живота и манталитета на турското общество.

Сериалът разказва завладяващата история на една млада майка – лекарка, която заедно с малкия си син пристига от Канада при родителите на покойния си съпруг, но се сблъсква с жестоки феодални порядки на семейството и повежда борба както за собственото си оцеляване, така и за да спаси сина си, когото искат да й отнемат.

*Автор: Нахиде Дениз, БТА