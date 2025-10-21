Е два ли има човек в региона на Велинград и околностите, който да не познава или поне да не е чувал за Салих Трончов. За местните жители името му е много по-уважавано от това на кметове, политици и партийни лидери.

Салих Трончов завършва Духовното училище „Нювваб“ в Шумен през 2005 г. А след това и светско образование за лекар асистент в Медицинския филиал на МУ – Варна, също в Шумен. След като се връща в родното си село Цветино, Велинградско, Салих се отдава едновременно и на двете поприща – духовно-религиозното и медицинското. Освен че изпълнява задълженията си на ходжа в местната джамия, Салих всеки ден облича бялата престилка. Абсолютно доброволно и без да взема и стотинка, той е нещо като помощник на джипито в родното си село. А наред с това дава безвъзмездни дежурства в отделението по неврология в болницата във Велинград. Не взема пари за труда си, защото е приел да помага на хората за своя мисия в живота.

Комбинация

Според Силах Трончов да бъде едновременно ходжа и лекар е най-добрата комбинация, тъй като по този начин той има възможността да лекува не само външните физически симптоми на заболяването, а и цялото душевно състояние на пациента. „Винаги казвам, че един истински лекар трябва да може да види не само конкретното заболяване, а цялото състояние на пациента. Защото често конкретното заболяване има по-дълбоки причини. И за да стигне до тях, лекарят трябва да знае историята на своя пациент, неговите проблеми. Често казвам, че единствената причина за всички заболявания е напрежението и стресът, а единственото средство за лечение е спокойствието. Всяко едно заболяване не е строго индивидуално, а е свързано с различни системи от човешкия организъм. Затова, когато преглеждам своите пациенти, аз не се ограничавам само с това да ги питам къде и какво ги боли, а да разбера повече и за духовните им болки и страдания. И най-вече да разговарям с тях колкото може повече. Знаете ли, че думите лекуват повече от лекарствата. Човек може за излекува дадено заболяване и с блага дума“, споделя Салих Трончов. И в тази негова мисия особено му помага духовно-религиозното образование, което е получил.

Убеждения

Той може да говори с часове на религиозни теми. Като при това познава не само исляма, а и останалите религии. За Салих хората не бива да враждуват и да се водят религиозни войни, тъй като трите основни религии – юдаизъм, християнство и ислям, имат общи корени и общи личности в своя религиозен пантеон. И нито една от трите религии сама по себе си не подтиква към насилие и убийства. В този смисъл и съвременното тълкуване на „свещения джихад“ в исляма не е правилно. „Човек трябва първо да извърши джихада в себе си и да победи вътрешните си демони. А това, където уж ислямът учел за насилие спрямо представителите на останалите религии, не е вярно“, категоричен е Салих Трончов.

Той споделя, че му се е случвало при посещение на свой пациент да бъде и лекар, и ходжа.

Психика

„Духовното лице може да влияе върху психиката на болния така, както лекарят не може да го постигне. Много от моите пациенти намират опора в религията и тя им дава сили за да се справят и да преодолеят заболяването“, споделя Трончов. Макар и лекар със светско образование, той не скрива, че в свещените книги има текстове, които от векове и до днес са се използвали и продължават да се използват за лечение на заболявания. За целта обаче трябва човекът, който ги чете, да е духовно лице и да знае техния скрит смисъл. Макар и лекар, Салих признава също, че магии съществуват и те се правят както от християни, така и от мюсюлмани. Хората, които се занимават с магии, ще бъдат онези, които ще понесат в пъкъла сила Божието наказание.

Салих Трончов преглежда безплатно в здравната служба в родното си село Цветино. Дори нещо повече, той има и лекарства, който също безплатно раздава на нуждаещите се. Те са дарение от българи в чужбина. Салих извършва прегледи, изписва лекарства, бие инжекции. Но когато има по-заплетен случай, задължително се консултира със семейния лекар и ако се наложи, вика и Спешна помощ. „Не се стремя да лекувам нещо, което не е по моите възможности“, твърди той. За него през последните десетилетия медицината у нас прекалено се е комерсиализирала, а лекарите са се превърнали в търговци на здраве. А това не бива да е така. „В целия наш живот днес господства материалното, а не духовното. Всеки се стреми към печалбата, а не парите са най-важното. Трябва да се научим да помагаме не за пари, а защото така е казано в свещените книги, и в мюсюлманските и в християнството“, категоричен е той.

Готов е за доброволец в армията

Макар и мюсюлманин по вяра Салих Трончов е категоричен, че се чувства българин и че ако се наложи България да влезе във война, той ще бъде сред първите, които ще се запишат доброволци в Българската армия. Една от неговите болни теми е свързана с помаците. За него и за повечето живеещи в Родопите за българите мохамедани българската държава е била досега не майка, а мащеха. И в този смисъл той е и против политическите партии на етническа и религиозна основа.

Според Салих Трончов всеки човек има своя съдба, която му е определена. И доброто, и злото са дадени от Бог като изпитание на този свят. А начините, по които той ще действа, са изцяло негов избор. „Всеки човек сам прави избора си, за който ще отговаря един ден“, убеден е ходжата лекар Салих Трончов.

Иван Първанов