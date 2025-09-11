З апушване на церебралните артерии при т.нар. исхемичен инсулт или мозъчен кръвоизлив в резултат на разкъсан кръвоносен съд при хеморагичния инсулт – и в двата случая състоянието е много опасно и може да доведе до тежко увреждане или смърт. Ето защо трябва да се действа максимално бързо.

Че е настъпил инсулт, може да предположим по някои фактори:

- Една част от лицето на пострадалия е увиснала, например ъгълът на устата е паднал.

- Има изтръпване и слабост в едната ръка, така че пострадалият не може да я повдигне и задържи във въздуха.

- Речта е нарушена. Човекът говори неясно и бавно и има трудности с повтарянето дори на прости фрази.

- Лицето или краката са изтръпнали, особено от едната страна.

- Има проблеми със зрението – размазана картина или пълна слепота в едното или и двете очи.

- Появява се замаяност, влошаване на чувството за равновесие.

- Появява се силно главоболие без причина.

- Появяват се гадене и повръщане.

Ако забележите нещо подобно, помолете човека да направи следното:

- Да се усмихне. Пострадалият няма да може да повдигне и двата ъгъла на устата, а лицето ще изглежда асиметрично, ако мускулите от едната страна са изтръпнали.

- Да повдигне и двете ръце. Човекът няма да може да направи това, ако едната страна е слаба и изтръпнала.

- Да повтори проста фраза. Речта ще бъде неясна, ако става въпрос за инсулт.

Колкото по-бързо човек получи първа помощ при инсулт, толкова по-малко нервни клетки ще умрат. Следователно е необходимо да се действа без забавяне.

Признаците на инсулт могат да изчезнат в рамките на няколко минути след появата им, но това не означава, че всичко е наред и няма нужда да се посещава лекар. Това състояние се нарича преходна исхемична атака или миниинсулт. Може да е свързано със сериозни проблеми, които няма да отшумят просто така.

Мерки

Какво представлява първата помощ при инсулт?

Незабавно се обадете на 112 и извикайте линейка. Останете с човека, докато екипът пристигне.

Ако пострадалият е в съзнание, направете следното:

- Поставете възглавница под главата и раменете, така че да са в леко повдигнато положение, но вратът да е изправен.

- Помолете го да не се движи.

- Осигурете достъп до чист въздух и отстранете всичко, което може да попречи на пострадалия да диша свободно. Например разкопчайте горните копчета на стегнатата яка.

- Проверявайте често състоянието на пациента, не го оставяйте сам.

Говорете с човека, успокойте го и го окуражавайте.

Ако пострадалият е загубил съзнание:

- Първо проверете за пулс и дишане. Ако човекът диша, поставете го в позиция за възстановяване. Тази позиция ви позволява да поддържате дихателните пътища свободни и отворени. Ако човекът започне да повръща, течности и остатъци от храна няма да причинят задушаване.

Следвайте тези стъпки:

- Разтворете ръцете на човека встрани. Застанете на колене до пострадалия, хванете дясната му ръка, повдигнете я, сгънете я в лакътя и притиснете задната част на ръката към лявата буза.

- Сгънете десния крак на човека в коляното. Държейки пострадалия за коляното и ръката, го обърнете на лявата му страна. Уверете се, че десният крак е сгънат в коляното под прав ъгъл. Наклонете леко главата на човека назад и проверете дали дихателните му пътища не са блокирани от нищо. Например хлътнал език или чужд предмет.

- Оставете човека в това положение.

- Стойте близо до пострадалия, докато пристигне линейката. Периодично проверявайте дали диша и дали сърцето му бие.

Опасно

Какво да не правите, ако човек получи инсулт?

В интернет има няколко метода, които се предполага, че са свързани с първа помощ при инсулт. Но ползите им не са доказани и не трябва да се използват при никакви обстоятелства, защото могат да навредят на човека.

Лекар може да предпише аспирин на хора, предразположени към атеросклероза, защото това лекарство предотвратява слепването на тромбоцитите и образуването на кръвни съсиреци. И тъй като инсултът може да възникне поради откъснат кръвен съсирек, който блокира кръвоносен съд в мозъка, съществува мнение, че аспиринът може да се приема в остро състояние. Никога обаче не бива да правите това. Инсултът може да бъде причинен не само от кръвен съсирек, но и от спукан кръвоносен съд в мозъка. А ако пиете аспирин в подобен случай, състоянието само ще се влоши.

Легенда

В социалните мрежи циркулира легенда за китайски лекар по алтернативна медицина, който спасявал хора от инсулти чрез кървене.

Авторите на публикации за този лекар пишат, че е посъветвал пострадалия да убоде всичките 10 пръста на ръцете си, така че да се появи капка кръв с размер на грахово зърно. След това има препоръка ушите да се издърпат силно и да се направят две убождния върху ушните миди.

Трябва да се признае, че кръвопускането при инсулт наистина се използва в Китай и Корея. Например в един метаанализ учените са проверили дали тази процедура може да намали негативните последици за здравето след инсулт и са открили известна полза.

Тази научна работа обаче не доказва нищо. Всички проучвания, включени в анализа, са малки и се различават значително по дизайн. Самите автори пишат, че качеството на доказателствата е ниско и много ниско. А списанието, в което е публикувано проучването, не е най-надеждното.

Кръвопускането при инсулт не се споменава в никакви официални препоръки от авторитетни източници. Това означава, че китайският народен метод няма доказателства за ефективност и не трябва да се използва, тъй като не само че няма да подейства, но може и да причини вреда. Например, ако не дезинфекцирате карфиците, може да се получи инфекция.

Източник: Цвета Дилова