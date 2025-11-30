О коло 15 самолета с опасна чувствителност към слънчевата радиация кацат по родните летища.

Това показа проверка на „Телеграф“ на фона на появил се софтуерен проблем при самолетите „Еърбъс А320“, заради който над 5000 машини по цял свят бяха временно приземени, докато програмите им за управление не се ъпдейтнат. До това се стигна, след като анализ показа, че месец по-рано такъв самолет на американската авиокомания „ДжетБлу“ рязко е загубил височина заради влияние на слънчевото лъчение върху бордовия компютър. Според „Еърбъс“ слабост в софтуера е довела дотам слънцето да повреди данни, ключови за управлението на самолета, като сред тях е и измерването на височината на полета.

Закъснения

Вчера няколко световни авиокомпании, сред които японската АНА и новозеландската „Ер Ню Зийлънд“, „Американа“, „Делта“, „Еър Индия“, както и европейският нискотарифен превозвач „Уизеър“ съобщиха за отменени полети и закъснения заради инсталирането на новия софтуер. Агенцията за авиационна безопасност на ЕС предупреди, че това може да доведе до „краткосрочно нарушаване” на разписанията на полетите. Според запознати актуализацията всъщност е връщане към старата версия на софтуера, тъй като проблемите са се появили след инсталирането на новата. В определени случаи на някои самолети ще се наложи и смяна на устройства.

У нас

У нас с „А320“ оперира унгарската „Уизеър“, като девет от машините ѝ са с летище на домуване София и Варна. „България Еър“ също разполага с 5 машини от този вид. Чартърни полети с „А320“ извършва авиокомпанията „Флайтускай“. Отделно „А320“ се използва от редица други авиокомпании, летящи до 31 дестинации от и до София. Вчера на нашите летища нямаше закъснения, свързани с този проблем.

Сред засегнатите самолети бе и този на папа Лъв XIV, когото проблемът свари на посещение в Истанбул. Заради сигурността на папата софтуерът бе спешно изпратен дотам на физически носител, за да бъде инсталиран на машината, преди той да отлети за следващата стъпка от обиколката си - Ливан.

Деян Дянков