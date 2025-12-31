И стинска валутна буря се разрази в Добрич! Собственик на магазин обяви, че няма намерение да приема плащания в евро през 2026 година, ако България премине към единната европейска валута.

По думите му решението е личен и съзнателен избор, продиктуван от липсата на обществено допитване за въвеждането на еврото и сериозните му опасения за удара върху малкия бизнес. „В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога“, заяви продавачът, предаде Про Нюз Добрич.

Търговецът е намерил и алтернатива – клиентите ще могат да плащат с дебитни и кредитни карти, както и със специални предплатени ваучери, зареждани в лева. Идеята е насочена към хората, които не желаят да използват евро и се тревожат от бъдещи промени във финансовата система, включително евентуалното въвеждане на дигитално евро.

Търговецът твърди, че не е сам – част от клиентите му открито подкрепят решението и споделят страховете му. Магазинът работи в Добрич от около година, а собственикът е решен да запази този модел на разплащане през цялата 2026-а, доколкото законът позволява.