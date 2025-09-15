М есечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация е 5.3%, съобщава Националният статистически институт (НСИ). Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за август 2025 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2025 г. спрямо същия месец на предходната година.

През август 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: „Съобщения“ (0.9%), „Разнообразни стоки и услуги“ (0.7%) и „Ресторанти и хотели“ (0.6%). Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-2.5%) и „Транспорт“ (-0.6%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През август 2025 г. месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация за август 2025 г. спрямо август 2024 г. е 5.3%.

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.2%, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 3.4%.

Месечна инфлация

През август 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Съобщения“ - увеличение с 0.9%;

„Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.7%;

„Ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.6%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.4%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.3%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.3%;

„Образование“ - увеличение с 0.2%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - увеличение с 0.2%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%;

„Развлечения и култура“ - увеличение с 0.1%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 2.5%;

„Транспорт“ - намаление с 0.6%.

През месец август 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: краставици - с 16.9%, пипер - с 9.4%, ябълки - с 8.2%, пресни зеленчукови подправки - с 3.8%, цитрусови и южни плодове - с 3.8%, чипс - с 3.7%, праскови и кайсии - с 3.3%, прясна и охладена риба - с 2.4%, месо от едър рогат добитък - с 1.5%, свинско месо - с 1.2%, газирани напитки - с 1.2%, кафе - с 1.0%, брашно - с 1.0%, маслини - с 0.9%, трайни колбаси - с 0.7%, минерална вода - с 0.6%, плодови сокове - с 0.6%, ракии - с 0.6%, ориз - с 0.6%, яйца - с 0.5%, кисели млека - с 0.4%, хляб - с 0.3%, захар - с 0.3%, зеле - с 0.3%, месо от домашни птици - с 0.2%, зрял лук - с 0.2%, оцет - с 0.1%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: дини и пъпеши - с 10.5%, картофи - с 10.2%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.8%, зрял чесън - с 3.7%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 3.6%, гъби - с 2.4%, маргарин - с 2.1%, сладолед - с 2.0%, мляно месо (кайма) - с 1.6%, зрял боб - с 1.6%, макаронени изделия - с 1.5%, леща - с 1.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.3%, сирене - с 1.2%, малотрайни колбаси - с 1.0%, кашкавал - с 0.9%, вина - с 0.8%, пълномаслено прясно мляко - с 0.7%, бира - с 0.3%, домати - с 0.2%, сол - с 0.1%, олио - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и на услугите e регистрирано увеличение на цените при: международни полети - с 10.4%, курсове за водачи на ЛТС - с 5.3%, бойлери - с 4.4%, прахосмукачки - с 4.3%, финансови услуги на банки - с 3.0%, хладилници - с 2.9%, велосипеди - с 2.8%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 2.4%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.8%, услуги по обществено хранене - с 1.0%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, градинарство и цветарство - с 0.7%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 0.7%, продукти и препарати за почистване и поддържане - с 0.7%, цигари - с 0.6%, автомобилни застраховки - с 0.6%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.5%, пътнически транспорт с такси - с 0.5%, дърва за отопление - с 0.5%, прахове за пране - с 0.4%, пелети - с 0.4%, и други.

При нехранителните стоки и при услугите е регистрирано намаление на цените при: обувки - с 3.9%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.5%, централно газоснабдяване - с 2.5%, телевизори - с 2.8%, услуги във ваканционни центрове и курорти - 3.2%, дизелово гориво - с 2.2%, облекло - с 1.9%, метан за ЛТС - с 1.5%, бензин А100Н - с 1.3%, бензин А95Н - с 1.2%, готварски печки - с 0.3%, гуми за автомобили и велосипеди - с 0.2%, козметични продукти - с 0.1%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на: лекарски услуги - с 0.6%, стоматологични услуги - с 0.4%, услуги на медицински лаборатории - с 0.3% и лекарствени продукти - с 0.1%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 15.8%, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 41.4%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През август 2025 г. месечната инфлация е 0.1%, а годишната инфлация за август 2025 г. спрямо август 2024 г. е 3.5%.

Инфлацията от началото на годината (август 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%, а средногодишната инфлация за периода септември 2024 - август 2025 г. спрямо периода септември 2023 - август 2024 г. е 2.9%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през август 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Съобщения“ - увеличение с 0.9%;

„Разнообразни стоки и услуги“ - увеличение с 0.9%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.3%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ - увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.3%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.2%;

„Транспорт“ - увеличение с 0.2%;

„Образование“ - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 1.9%;

„Ресторанти и хотели“ - намаление с 0.5%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ - намаление с 0.1%;

„Развлечения и култура“ - намаление с 0.1%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (август 2025 г. спрямо август 2022 г.) е 13.9%, а за последните пет години (август 2025 г. спрямо август 2020 г.) е 34.3%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

Според индекса на цените за малката кошница през август 2025 г. е регистрирано увеличение с 0.2% на месечна база и увеличение с 4.7% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

нехранителни стоки - увеличение с 0.2%;

хранителни продукти - увеличение с 0.1%;

услуги - увеличение с 0.1%.