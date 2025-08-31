П родължават преговорите за изграждането на фериботната връзка между Тутракан и румънския град Олтеница, която жителите от двете страни на река Дунав чакат от години да заработи, съобщи dunavmost.com. Най-голяма нужда от директната връзка имат фермерите в района. За да продават стоката си от двете страни на реката, сега те са принудени да минават през Дунав мост при Русе, което значително увеличава транспортните им разходи.

"Тези, които работят в Западна Европа, и тези, които имат търговия - зеленчукопроизводители, овощари, всеки търси начини за реализиране на продукцията си. Няма да им се налага да чакат по опашките с големите камиони. Ще се оживи търговията, контактите, културните, финансовите, всякакъв вид контакти. Със сигурност ще бъде по-добро за града", заяви Петьо Стойчев.

Освен да спести пътни разходи на производители от района, от местната управа са убедени, че фериботната връзка при Тутракан ще облекчи значително интензивния трафик при Русе.