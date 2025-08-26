Fibank (Първа инвестиционна банка) надгражда своята кампания без такса за вноски по сметки на граждани, която продължава до 31 декември 2025 г.

Облекчението се отнася за вноски на банкноти в левове по всички видове сметки на клиента (разплащателни, депозитни, спестовни сметки), без ограничение на сумата за внасяне. Кампанията важи и при използване на банкомати с депозитна функция за внасяне на левове, съгласно дневните лимити за дебитни карти.

Допълнително предимство, което Fibank предлага, е прилагането на фиксирания курс на БНБ 1 EUR = 1.95583 BGN при вноска на каса на левове по депозит или спестовна сметка в евро.

До края на годината ПИБ ексклузивно освобождава клиентите си - физически лица и от такса за внасяне на евробанкноти по лична сметка, независимо от вида й – разплащателна, депозит, спестовна сметка, за погасяване на кредит или кредитна карта.

С тази инициатива Първа инвестиционна банка цели да подкрепи клиентите си в подготовката за присъединяването на България към еврозоната.

На сайта на банката е достъпна и секция: „За еврото“, включваща актуална информация за въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.