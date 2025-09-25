Ж илищните кредити у нас бележат рекорден ръст – за една година са се увеличили с над една четвърт.

Общата отпусната сума вече надхвърля 30 милиарда лева, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Само за последните 12 месеца ръстът е с почти 7 милиарда лева или 27,4%.

Експерти свързват тенденцията с нарастващото желание на хората да инвестират в недвижими имоти на прага на влизането на България в еврозоната.

„Една от причините е притеснението от непознатото – какво ще се случи след приемането на еврото. Затова много хора бързат да направят покупка преди този момент. Важно е обаче да се знае, че банките у нас са стабилни и кредитират изключително отговорно“, коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS кредитният консултант Симеон Борисов.

По думите му, за да бъде заемът безопасен за бюджета, кредитната задлъжнялост не бива да надвишава 30% от доходите, въпреки че банките допускат и до 50 на сто.

По-сигурен вариант е и по-високото самоучастие – от 20 до 30%.

Брокерът Ема Данева пък очертава два основни профила на купувачи – млади семейства и инвеститори.

„Наблюдаваме засилено търсене на ново строителство. Панелните и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество. В повечето случаи покупките са за лично ползване, макар че има и такива, които гледат на имотите като на инвестиция“, обясни Данева.

