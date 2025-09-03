Кампанията Back to school, организирана в партньорство между Fibank и Visa, ще зарадва учениците със страхотни подаръци. Наградният фонд включва общо 63 ваучера за пълен целогодишен абонамент за образователната платформа Уча.се и 1 голяма награда - Apple MacBook Air 13 2025. Участието в томболата за наградите се случва автоматично за всяка новоиздадена и активирана дебитна карта Visa Debit Kids/Teen.

Дебитните карти за деца и тийнеждъри Visa от Fibank се предлагат в две разновидности:

Visa Debit Kids - за деца между 7 и 14 години;

Visa Debit Teen - за деца между 14 и 18 години.

Те се издават с атрактивен дизайн и изключително изгодни параметри:

без такси при плащане в търговските обекти или теглене на пари от банкомат;

без такса за издаване и поддръжка на картата до навършване на пълнолетие на детето;

без такса откриване и поддръжка на сметката, към която се издава картата, до навършване на пълнолетие на детето.

Visa Debit Kids и Visa Debit Teen могат да бъдат дигитализирани в смартфон или смартчасовник. Те са удобен и сигурен начин децата да разполагат с джобните си средства, да определят сами или с помощта на родител своя дневен или седмичен бюджет, да планират и спестяват.

С дебитните карти за деца и тийнейджъри от Fibank подрастващите имат възможност да теглят пари от банкомат, да пазаруват във физически или онлайн магазини, както и да следят наличности и трансакции в собствен профил в приложението My Fibank. Ако картата бъде изгубена или открадната, тя може лесно да бъде „замразена“ през приложението. За още повече удобство, при всяко плащане до телефона на детето се изпраща Push известиe, без значение дали плащането се извършва с физическа или дигитализирана карта. Когато картата е свързана със сметка на родителя, той също има възможност да следи историята на трансакциите и при нужда да блокира картата.

На 1 януари 2026 г. Fibank ще извърши автоматично и напълно безплатно за клиентите превалутирането на левовите сметки в евро. То ще бъде по фиксирания курс: 1,95583 лева за 1 евро. Още от сега всички суми по сметки и трансакции са с двойна визуализация (лева/евро), така че преходът към новата валута да бъде максимално ясен и улеснен.

Периодът на кампанията е между 20 август и 19 октомври 2025 г. Всяка седмица в рамките на този период ще бъдат изтегляни по 7 късметлии, които ще спечелят годишен абонамент за Уча.се, а голямата награда ще бъде изтеглена на 22.10.2025 г.

Пълните правила на промоцията са публикувани на сайта на Fibank.