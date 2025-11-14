П ървият у нас брайлов учебник по английски език, адаптиран за подготовка за Кеймбридж сертификат, вече се разпространява у нас. Изданието е реализирано в рамките на проекта „Още една крачка до голямата цел“ на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ и предоставя възможност за професионална реализация на незрящи младежи. Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант. Това е естествено продължение на усилията на организацията, след като миналата година бе издадена първата в България систематизирана брайлова граматика за напреднали, отново с подкрепата на Vivacom Регионален грант.

Изданието включва адаптация на учебната система „Masterclass“ на Oxford University Press – в брайлов формат, с аудио материали, работна тетрадка и тестове. Включени са общо 14 брайлови тома, които вече се разпространяват безплатно в София, Варна, Пловдив и други населени места в страната.

„Щастливи сме, че първите 20 бройки на брайловия учебник са вече факт. Това е още една крачка към нашата дългосрочна цел – да направим качественото езиково образование достъпно за незрящите. Вярваме, че това знание отваря пред тях нови възможности за по-добра професионална реализация“, споделя Йордан Младенов, председател на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“.

Брайловият учебник е насочен към ученици и възрастни с основни или по-напреднали езикови познания, които се подготвят за международно признатия изпит.

„С този проект виждаме как едно добро партньорство може да променя съдби. За втора поредна година подкрепяме Читалище „Луи Брайл 1928“ и тяхната цел да осигурят достъп до качествено езиково обучение за незрящите. Това е инвестиция, която не просто развива умения, а насърчава увереността и дава равен шанс за кариерно развитие“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).