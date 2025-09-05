Б ордът на Tesla предложи пакет от възнаграждения, който може да превърне главния изпълнителен директор Илон Мъск в първия трилионер в света, ако производителят на електромобили от САЩ постигне необходимите цели под негово ръководство.

Планът, който е с продължителност 10 години и трябва да бъде одобрен от акционерите, предвижда предоставянето на акции на Мъск въз основа на пазарната оценка на Tesla. Това показват документи, подадени в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

Максималният брой акции, които той може да получи, съответства на 12% от настоящия брой акции на компанията, но е обвързан с условието за „стратосферен растеж“ и пазарна оценка от 8,5 трилиона долара.

Настоящата пазарна капитализация на компанията е около 1 трилион долара. Nvidia, която в момента е най-ценната компания в света, струва около 4 трилиона долара, предаде АФП.

„Предварителната обща оценка на справедливата стойност на наградата за постижения на главния изпълнителен директор за 2025 г. е 87,75 милиарда долара“, се посочва в документа, но тази сума би нараснала до около 1 трилион долара, ако Мъск постигне всички цели за постижения и получи ограничените акции.

Освен да увеличи оценката на компанията, Мъск ще трябва да постигне и определени цели за продуктите, включително доставка на 20 милиона автомобила Tesla и пускане в търговска експлоатация на един милион роботаксита.

По-рано този месец Tesla обяви „временна“ компенсация на стойност около 29 милиарда долара за Мъск, подчертавайки необходимостта да задържи главния изпълнителен директор в момент на ожесточена конкуренция за най-добрите таланти.

Предложеният пакет от възнаграждения идва в момент, когато Tesla оспорва решението на съда в Делауеър, което отмени пакет от 2018 г. за Мъск на стойност около 55,8 милиарда долара.

Вече най-богатият човек в света, Мъск се счита в бизнес средите за уникален талант, след като успя да превърне Tesla и SpaceX в големи глобални компании.

Управлението му на Tesla обаче беше подложено на критичен преглед през последната година, след като продажбите на автомобили и печалбите се сринаха.

Тази тенденция се дължи отчасти на подкрепата на Мъск за крайнодесни политически каузи, но е свързана и с бавното пускане на пазара на нови модели автомобили след слабите продажби на поляризиращия Cybertruck.

*Източник: БГНЕС