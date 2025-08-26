Р усия се надява, че съвместното американско-руско предприятие с участието на американския производител на самолети Boeing в Свердловска област (Уралския федерален окръг) може да възобнови дейността си. Това заяви руският първи вицепремиер на Руската федерация Денис Мантуров в интервю за ТАСС, предаде Ройтерс.

Москва не е наложила никакви ограничения върху доставките на титан за САЩ, отбеляза Мантуров, като заяви, че все още е възможно американските компании да купуват руски титан.

"В един момент имахме спиране на закупуването (на титан). Не въведохме никакви ограничения в тази област, така че нашите (американски) колеги могат да продължат да купуват. Освен това разчитаме на възобновяване на работата в съвместното предприятие между ВСМПО-АВИСМА и Boeing, което се намира в "Титаниевата долина" в Свердловска област. Това са съвместни инвестиции, това е взаимноизгоден, интересен проект, който осигури, наред с други неща, оптимизиране на разходите в производството и логистиката по отношение на доставката на готови компоненти", заяви Мантуров пред ТАСС.

По-рано Мантуров заяви, че Русия е готова да обмисли сътрудничество с американския самолетостроител при закупуването на титан, ако Boeing е готов за подобна стъпка.

Ural Boeing Manufacturing е съвместно предприятие между ВСМПО-АВИСМА и Boeing, разположено в специалната икономическа зона "Титаниева долина" в Свердловска област.

ВСМПО-АВИСМА е най-големият производител на титан в света. Съвместното предприятие спря дейността си през 2022 г., след като американската компания реши да преустанови доставките на титан от Русия, припомнят Ройтерс и ТАСС.

*Източник: БТА