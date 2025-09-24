Б ългарското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори. Това стана ясно след срещата на премиера Росен Желязков с главния корпоративен директор на General Electric Vernova Роджър Мартела. Разговорът се проведе в Ню Йорк.

Бъдещото разполагане на малки модулни реактори в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока на Westinghouse на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.

*Източник: БНР