Б ългарите се превърнаха в движеща сила на пазара на недвижими имоти по северното гръцко крайбрежие, където курортни селища като Офринио, Неа Перамос и Ираклица изживяват истински строителен и ценови бум.

Това пише гръцкият вестник „Катимерини“, цитиран от БТА.

В района на Кавала българите се превърнаха от туристи в собственици, сочат данните от местни брокерски фирми.

Сънародниците ни търсят всякакви имоти – от терени за каравана до триетажни вили, а новото строителство се изкупува още „на зелено“, информират строителни фирми в региона.

Според местни агенти и предприемачи половината от клиентите им са българи, а до края на миналата година 3228 нашенци официално са декларирали собственост в Гърция.

Това води и до покачване на цените пре. От 900 евро за кв.м през последните години цените са достигнали до 2500 евро, а луксозни вили за над 1 млн. евро се изкупуват още преди изграждането им, коментира архитектката Рица Караяниду пред изданието.

Макар бизнесът и туризмът да печелят, местните изразяват притеснения – селата им са претъпкани пет месеца в годината, инфраструктурата е под напрежение, а гръцките купувачи се изправят пред непосилни цени. Появяват се и негативни настроения, свързани с историческата памет за българското присъствие в региона, пише „Катимерини“.

Източник: БТА