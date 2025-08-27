С метката за общо 24 основни хранителни продукта е скочила с 6 лева на годишна база. Това показва изчисление на „Телеграф“ на база цените на едро, публикувани в Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Така през август за тези продукти, закупени по една бройка, ще платите 90 лева, а преди година те са стрували 84 лева.

При някои продукти като олио, сирене, кашкавал, домати, лимони има увеличение на цените, но краставиците, зелето, захарта и свинското са поевтинели. Шопската салата тази година излиза обаче по-скъпо. Причината е, че цената на доматите преди година е била 1,64 лв., а тази са по 2,15 лева за кило, олиото пък е поскъпнало с 37 ст. и вече се продава за 3,16 лева за литър. По-солено е и сиренето, което от 11 лева е скочило с 83 ст. тази година. Само краставиците са по-евтини, като килото се продава за 2,42 лв. При цената на лука няма промяна.

Намаление

При основните продукти осезаемо намаление има при свинското. То се продава на едро за 9,97 лв. за кило, а преди година е вървяло по 10,55 лв. Въпреки че се отчита спад на цената на едро, в магазините промяната е в посока нагоре. Ако преди година можеше да се намери вносна пържола за 7-8 лева за кило, то сега промоциите слизат най-много до 10 лева. Прясното мляко продължава да поскъпва, като увеличението е с 8 ст. и литър се продава за 2,34 лв. При киселото мляко увеличението е по-голямо, като кофичката се повишила от 1,26 лв. до 1,43 лв. По-скъпо това лято е пилешкото, което гони 7 лева за кило на едро. От 0,30 лв. на 0,34 лв. се е повишила и средната цена на яйцата.

Анализ

На редовна пресконференция председателят на комисията Владимир Иванов отбеляза, че пазарът е в много стабилно състояние с устойчиво пазарно взаимодействие, повлияно изцяло от тенденциите на европейския пазар. Той допълни, че няма никакви икономически фактори нито на световния, нито на българския пазар, които да доведат до бързи повишения на цените.

Елена Иванова